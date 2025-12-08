Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 декабря 16:59ГлавнаяНовости

В Москве прошел Финал FONBET Гимнастической Премьер-лиги

Призовой фонд финала составил — 8 000 000 рублей
Валентин Васильев
Источник: Гимнастическая Премьер-Лига
Источник: Гимнастическая Премьер-Лига

7 декабря 2025 года на малой ледовой ЦСКА Арене состоялось главное событие гимнастического клубного сезона — Финал FONBET Гимнастической Премьер-Лиги 2025, а также матчи за третье место. Соревнования объединили сильнейшие клубы страны и завершили один из самых масштабных и насыщенных сезонов за всю историю проекта. Мероприятие посетило более 3 000 зрителей.

Букмекерская компания FONBET выступила титульным спонсором финального этапа турнира. Гимнастическая Премьер-Лига — это инновационный командный формат, который объединяет спортивную составляющую, шоу-подачу и клубную модель соревнований. Проект стремительно развивается и уже занял прочное место в структуре российских спортивных лиг. На протяжении всего года команды соревновались в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Обнинске. Четыре сильнейших команды в мужской и женской лиге вышли в финал соревнований и четыре поборолись за третье место. 

DI4_0327.jpg

Весь путь к Финалу FONBET ГПЛ команды прошли под наставничеством олимпийских чемпионов и звезд спорта, среди которых: Алексей Немов, Артур Далалоян, Михаил Худченко, Алексей Ростов, Ангелина Мельникова, Дарья Нагорная, Лилия Линда (Ахаимова) и Мария Пасека.

Победителем в мужской лиге стала команда Алексея Ростова – «Львы» (Владимир), в женской команда Ангелины Мельниковой «Чародейки» (Москва). Второе место заняли команды Михаила Худченко «Джентльмены» (Москва) и Дарьи Нагорной «Besties» (Москва), третье – команды Артура Далалояна «Динамо» (Москва) и Марии Пасеки «Локомотив» (Москва).

Почетным гостем церемонии награждения стала олимпийская чемпионка, легендарная и единственная в мире гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх – Оксана Чусовитина.

Малая ледовая ЦСКА Арена впервые в России была специально адаптирована для гимнастов и зрителей под новый формат. Призовой фонд финала составил — 8 000 000 рублей, которые были распределены между тремя лучшими командами сезона у мужчин и женщин. В рамках Финала FONBET Гимнастической Премьер-Лиги также был разыгран специальный приз – автомобиль. Лучший гимнаст, набравший наибольшее количество баллов среди всех спортсменов в сезоне, был награжден по итогу соревнований, им стал Иван Куляк из команды «Джентльмены».

В рамках финала также прошел шоу-матч среди олимпийцев – Ильи Захарова (синхронное плавание), Максима Храмцова (тхэквондо), Юрия Постригай (гребля на байдарках), Дмитрия Труненкова (бобслей). Олимпийские чемпионы соревновались на опорном-прыжке, судьи Илья Ковальчук, Алексей Немов, Юрий Борзаковский и Никита Крюков оценили технику, исполнение и артистизм прыжков. Приз в 100 000 рублей получил Илья Захаров.

DI3_9209.jpg

Финальный день ГПЛ — это не просто завершение сезона, а демонстрация развития клубной культуры, командной борьбы и нового подхода к популяризации спортивной гимнастики в России. Современный формат, шоу-подача, участие звезд мирового уровня и яркая поддержка болельщиков делают Премьер-Лигу одним из самых узнаваемых проектов в спортивной гимнастике.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

В Москве прошел Финал FONBET Гимнастической Премьер-лиги
В Москве прошел Финал FONBET Гимнастической Премьер-лиги
Новости
«Очень добрые дела» – новый благотворительный проект программы ДоброFON
«Очень добрые дела» – новый благотворительный проект программы ДоброFON
Новости
Матчи с участием «Зенита» вызвали наибольший интерес среди клиентов PARI в первой части сезона
Матчи с участием «Зенита» вызвали наибольший интерес среди клиентов PARI в первой части сезона
Новости
Победа «Балтики» над «Крыльями Советов» принесла игроку 6 000 000 рублей
Победа «Балтики» над «Крыльями Советов» принесла игроку 6 000 000 рублей
Новости
Андрей Гончаров нокаутировал Владимира Токова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону
Андрей Гончаров нокаутировал Владимира Токова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону
Новости
Клиенты PARI прогнозируют победу «Краснодара» над ЦСКА в 18-м туре РПЛ
Клиенты PARI прогнозируют победу «Краснодара» над ЦСКА в 18-м туре РПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в дерби с «Динамо» в 18-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в дерби с «Динамо» в 18-м туре РПЛ
Новости
Мераб Двалишвили защитит пояс в поединке с Петром Яном, считают аналитики PARI
Мераб Двалишвили защитит пояс в поединке с Петром Яном, считают аналитики PARI
Новости
Fonbet добавил ветку заданий от Strogo в новый сезон FONPASS
Fonbet добавил ветку заданий от Strogo в новый сезон FONPASS
Новости
«Поставил 1 000 рублей и выиграл машину». В Екатеринбурге FONBET и КХЛ разыграли третью Niva Legend
«Поставил 1 000 рублей и выиграл машину». В Екатеринбурге FONBET и КХЛ разыграли третью Niva Legend
Новости

Новое