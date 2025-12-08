В Москве прошел Финал FONBET Гимнастической Премьер-лиги

7 декабря 2025 года на малой ледовой ЦСКА Арене состоялось главное событие гимнастического клубного сезона — Финал FONBET Гимнастической Премьер-Лиги 2025, а также матчи за третье место. Соревнования объединили сильнейшие клубы страны и завершили один из самых масштабных и насыщенных сезонов за всю историю проекта. Мероприятие посетило более 3 000 зрителей.

Букмекерская компания FONBET выступила титульным спонсором финального этапа турнира. Гимнастическая Премьер-Лига — это инновационный командный формат, который объединяет спортивную составляющую, шоу-подачу и клубную модель соревнований. Проект стремительно развивается и уже занял прочное место в структуре российских спортивных лиг. На протяжении всего года команды соревновались в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Обнинске. Четыре сильнейших команды в мужской и женской лиге вышли в финал соревнований и четыре поборолись за третье место.

Весь путь к Финалу FONBET ГПЛ команды прошли под наставничеством олимпийских чемпионов и звезд спорта, среди которых: Алексей Немов, Артур Далалоян, Михаил Худченко, Алексей Ростов, Ангелина Мельникова, Дарья Нагорная, Лилия Линда (Ахаимова) и Мария Пасека.

Победителем в мужской лиге стала команда Алексея Ростова – «Львы» (Владимир), в женской команда Ангелины Мельниковой «Чародейки» (Москва). Второе место заняли команды Михаила Худченко «Джентльмены» (Москва) и Дарьи Нагорной «Besties» (Москва), третье – команды Артура Далалояна «Динамо» (Москва) и Марии Пасеки «Локомотив» (Москва).

Почетным гостем церемонии награждения стала олимпийская чемпионка, легендарная и единственная в мире гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх – Оксана Чусовитина.

Малая ледовая ЦСКА Арена впервые в России была специально адаптирована для гимнастов и зрителей под новый формат. Призовой фонд финала составил — 8 000 000 рублей, которые были распределены между тремя лучшими командами сезона у мужчин и женщин. В рамках Финала FONBET Гимнастической Премьер-Лиги также был разыгран специальный приз – автомобиль. Лучший гимнаст, набравший наибольшее количество баллов среди всех спортсменов в сезоне, был награжден по итогу соревнований, им стал Иван Куляк из команды «Джентльмены».

В рамках финала также прошел шоу-матч среди олимпийцев – Ильи Захарова (синхронное плавание), Максима Храмцова (тхэквондо), Юрия Постригай (гребля на байдарках), Дмитрия Труненкова (бобслей). Олимпийские чемпионы соревновались на опорном-прыжке, судьи Илья Ковальчук, Алексей Немов, Юрий Борзаковский и Никита Крюков оценили технику, исполнение и артистизм прыжков. Приз в 100 000 рублей получил Илья Захаров.

Финальный день ГПЛ — это не просто завершение сезона, а демонстрация развития клубной культуры, командной борьбы и нового подхода к популяризации спортивной гимнастики в России. Современный формат, шоу-подача, участие звезд мирового уровня и яркая поддержка болельщиков делают Премьер-Лигу одним из самых узнаваемых проектов в спортивной гимнастике.