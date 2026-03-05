Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет

В четверг, 5 марта, начнется седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования переезжают в финский Контиолахти и будут первыми после Олимпиады, которая прошла в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Россияне и белорусы по-прежнему отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU). Подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение пока неизвестно.

Вице-лидер общего зачета Кубка мира Томмазо Джакомель досрочно завершил сезон. В последней гонке Олимпиады итальянец сошел с дистанции, впоследствии у него обнаружили проблемы с сердцем, потребовалась операция.

Титулованные биатлонистки Доротея Вирер и Франциска Пройс завершили карьеру. Последней гонкой для итальянки и немки стал олимпийский масс-старт.