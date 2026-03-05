Ведомости
5 марта 8:24

Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет

Первые старты после Олимпиады
Руслан Ипполитов
Кентен Фийон-Майе. Фото: IBU
Кентен Фийон-Майе. Фото: IBU

В четверг, 5 марта, начнется седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования переезжают в финский Контиолахти и будут первыми после Олимпиады, которая прошла в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Россияне и белорусы по-прежнему отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU). Подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение пока неизвестно.

Вице-лидер общего зачета Кубка мира Томмазо Джакомель досрочно завершил сезон. В последней гонке Олимпиады итальянец сошел с дистанции, впоследствии у него обнаружили проблемы с сердцем, потребовалась операция.

Титулованные биатлонистки Доротея Вирер и Франциска Пройс завершили карьеру. Последней гонкой для итальянки и немки стал олимпийский масс-старт.

Расписание

Свернуть

График седьмого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):

Четверг, 5 марта

Женская индивидуальная гонка (15 км) – 19:05;

Пятница, 6 марта

Мужская индивидуальная гонка (20 км) – 19:10;

Суббота, 7 марта

Женский масс-старт (12,5 км) – 15:40;

Мужская эстафета (4х7,5 км) – 17:40;

Воскресенье, 8 марта

Женская эстафета (4х6 км) – 15:30;

Мужской масс-старт (15 км) – 18:55.

Общий зачет Кубка мира

Свернуть

Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам шести этапов.

Мужчины

  1. Эрик Перро (Франция) – 834 очка
  2. Томмазо Джакомель (Италия) – 797
  3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 668
  4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 630
  5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 503

Женщины

  1. Лу Жанмонно (Франция) – 848 очков
  2. Суви Минккинен (Финляндия) – 646
  3. Анна Магнуссон (Швеция) – 585
  4. Марен Киркейде (Норвегия) – 576
  5. Ханна Эберг (Швеция) – 560

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Российские букмекеры открыли линии на индивидуальные гонки в Нове-Место. Представляем коэффициенты от компании PARI.

Женщины

Кубок мира, 7 этап. Индивидуальная гонка. Кто победит?
🇫🇷Лу Жанмонно3,00
🇫🇷Жюлия Симон5,00
🇸🇪Ханна Эберг9,00
🇫🇮Суви Минккинен12,00
🇸🇪Эльвира Эберг12,50
Кубок мира, 7 этап. Индивидуальная гонка. Кто выше?
 

1

2

🇮🇹Лиза Виттоцци – Суви Минккинен🇫🇮

1,70

2,00

🇸🇪Ханна Эберг – Эльвира Эберг🇸🇪

1,65

2,10

🇫🇷Осеан Мишлон – Марен Киркейде🇳🇴

1,80

1,90

🇫🇷Лу Жанмонно – Жюлия Симон🇫🇷

1,48

2,45

🇨🇿Тереза Воборникова – Лора Христова🇧🇬

1,80

1,90

Мужчины

Кубок мира, 7 этап. Индивидуальная гонка. Кто победит?
🇳🇴Стурла Легрейд3,50
🇫🇷Эрик Перро3,90
🇫🇷Кентен Фийон-Майе9,00
🇸🇪Себастьян Самуэльссон12,50
🇺🇸Кэмпбелл Райт15,50
Кубок мира, 7 этап. Индивидуальная гонка. Кто выше?
 

1

2

🇸🇪Себастьян Самуэльссон – Эмильен Жаклен🇫🇷

1,52

2,35

🇳🇴Стурла Легрейд – Эрик Перро🇫🇷

1,70

2,00

🇳🇴Мартин Улдаль – Исак Фрей🇳🇴

1,62

2,15

🇳🇴Йоханнес Дале-Шевдаль – Мартин Понсилуома🇸🇪

1,52

2,35

🇩🇪Филипп Наврат – Филипп Хорн🇩🇪

1,61

2,17

Прямые трансляции, где смотреть

Свернуть

Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.

Расписание этапов Кубка мира

Свернуть

Традиционно запланировано девять этапов. Также в календарь внесен турнир в рамках Олимпиады-2026. Ниже расписание оставшихся соревнований.

7. Контиолахти (Финляндия), 5-8 марта: эстафеты, индивидуальные гонки, масс-старты

8. Отепя (Эстония), 12-15 марта: смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования

9. Холменколлен (Норвегия), 19-22 марта: спринты, гонки преследования, масс-старты

Ранее по теме:

Новое