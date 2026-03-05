Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет

Партнерский проект
В четверг, 5 марта, начнется седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования переезжают в финский Контиолахти и будут первыми после Олимпиады, которая прошла в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Россияне и белорусы по-прежнему отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU). Подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение пока неизвестно.
Вице-лидер общего зачета Кубка мира Томмазо Джакомель досрочно завершил сезон. В последней гонке Олимпиады итальянец сошел с дистанции, впоследствии у него обнаружили проблемы с сердцем, потребовалась операция.
Титулованные биатлонистки Доротея Вирер и Франциска Пройс завершили карьеру. Последней гонкой для итальянки и немки стал олимпийский масс-старт.
График седьмого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):
Четверг, 5 марта
Женская индивидуальная гонка (15 км) – 19:05;
Пятница, 6 марта
Мужская индивидуальная гонка (20 км) – 19:10;
Суббота, 7 марта
Женский масс-старт (12,5 км) – 15:40;
Мужская эстафета (4х7,5 км) – 17:40;
Воскресенье, 8 марта
Женская эстафета (4х6 км) – 15:30;
Мужской масс-старт (15 км) – 18:55.
Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам шести этапов.
Мужчины
Женщины
Российские букмекеры открыли линии на индивидуальные гонки в Нове-Место. Представляем коэффициенты от компании PARI.
Женщины
|Кубок мира, 7 этап. Индивидуальная гонка. Кто победит?
|🇫🇷Лу Жанмонно
|3,00
|🇫🇷Жюлия Симон
|5,00
|🇸🇪Ханна Эберг
|9,00
|🇫🇮Суви Минккинен
|12,00
|🇸🇪Эльвира Эберг
|12,50
|Кубок мира, 7 этап. Индивидуальная гонка. Кто выше?
1
2
|🇮🇹Лиза Виттоцци – Суви Минккинен🇫🇮
1,70
2,00
|🇸🇪Ханна Эберг – Эльвира Эберг🇸🇪
1,65
2,10
|🇫🇷Осеан Мишлон – Марен Киркейде🇳🇴
1,80
1,90
|🇫🇷Лу Жанмонно – Жюлия Симон🇫🇷
1,48
2,45
|🇨🇿Тереза Воборникова – Лора Христова🇧🇬
1,80
1,90
Мужчины
|Кубок мира, 7 этап. Индивидуальная гонка. Кто победит?
|🇳🇴Стурла Легрейд
|3,50
|🇫🇷Эрик Перро
|3,90
|🇫🇷Кентен Фийон-Майе
|9,00
|🇸🇪Себастьян Самуэльссон
|12,50
|🇺🇸Кэмпбелл Райт
|15,50
|Кубок мира, 7 этап. Индивидуальная гонка. Кто выше?
1
2
|🇸🇪Себастьян Самуэльссон – Эмильен Жаклен🇫🇷
1,52
2,35
|🇳🇴Стурла Легрейд – Эрик Перро🇫🇷
1,70
2,00
|🇳🇴Мартин Улдаль – Исак Фрей🇳🇴
1,62
2,15
|🇳🇴Йоханнес Дале-Шевдаль – Мартин Понсилуома🇸🇪
1,52
2,35
|🇩🇪Филипп Наврат – Филипп Хорн🇩🇪
1,61
2,17
Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.
Традиционно запланировано девять этапов. Также в календарь внесен турнир в рамках Олимпиады-2026. Ниже расписание оставшихся соревнований.
7. Контиолахти (Финляндия), 5-8 марта: эстафеты, индивидуальные гонки, масс-старты
8. Отепя (Эстония), 12-15 марта: смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования
9. Холменколлен (Норвегия), 19-22 марта: спринты, гонки преследования, масс-старты