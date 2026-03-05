Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции

С 6 по 9 марта пройдет Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26. Одно из крупнейших соревнований внутреннего сезона примет Ледовая арена «Трактор» в Челябинске. В турнире примет участие Пётр Гуменник, который занял шестое место на недавней Олимпиаде. Аделия Петросян, также выступившая на Играх-2026, не будет соревноваться в Финале Гран-при.

Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:

Пятница, 6 марта

16:30 – 17:40 – спортивные пары (короткая программа)

18:00 – 19:20 – танцы на льду (ритм-танец)

Суббота, 7 марта

12:30 – 12:45 – церемония открытия

13:00 – 14:35 – женщины (короткая программа)

15:00 – 16:35 – мужчины (короткая программа)

Воскресенье, 8 марта

13:00 – 14:20 – спортивные пары (произвольная программа)

14:40 – 16:15 – танцы на льду (произвольный танец)

16:30 – 16:45 – церемония награждения

Понедельник, 9 марта

13:00 – 14:50 – женщины (произвольная программа)

15:10 – 17:00 – мужчины (произвольная программа)

17:15 – 17:45 – церемония награждения

В полном объеме прокаты можно смотреть на официальном сайте Первого канала. В телевизионном эфире вещатель покажет выступления частично.

Предварительный список участников Финала Гран-при России по фигурному катанию:

Женщины: Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова;

Мужчины: Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров;

Спортивные пары: Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова / Даниль Галимов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Елизавета Осокина / Артём Грицаенко, Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков, Таисия Щербинина / Артём Петров;

Танцы на льду: Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Анна Коломенская / Артём Фролов, Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Шичина / Павел Дрозд.