Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции

Партнерский проект
С 6 по 9 марта пройдет Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26. Одно из крупнейших соревнований внутреннего сезона примет Ледовая арена «Трактор» в Челябинске. В турнире примет участие Пётр Гуменник, который занял шестое место на недавней Олимпиаде. Аделия Петросян, также выступившая на Играх-2026, не будет соревноваться в Финале Гран-при.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:
Пятница, 6 марта
Суббота, 7 марта
Воскресенье, 8 марта
Понедельник, 9 марта
В полном объеме прокаты можно смотреть на официальном сайте Первого канала. В телевизионном эфире вещатель покажет выступления частично.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Предварительный список участников Финала Гран-при России по фигурному катанию:
Женщины: Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова;
Мужчины: Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров;
Спортивные пары: Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова / Даниль Галимов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Елизавета Осокина / Артём Грицаенко, Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков, Таисия Щербинина / Артём Петров;
Танцы на льду: Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Анна Коломенская / Артём Фролов, Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Шичина / Павел Дрозд.