PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей

Букмекерская компания PARI организует для своих клиентов открытый турнир по PUBG под названием ПАРИ ПУБГЕРЫ: ДЮДЫ ЭДИШН. За призовой фонд в размере 1 000 000 рублей сможет побороться любой желающий.

Турнир начнется с отборочного этапа, где будет определена сотня сильнейших игроков, которые пройдут в финал. Заключительная стадия ивента будет состоять из трех карт с кастомными режимами, среди которых, SMG only, DOUBLE MODE, «Только арбалеты» и другие.

Для участия в ПАРИ ПУБГЕРЫ: ДЮДЫ ЭДИШН игрокам нужно будет только зарегистрироваться в специальном чат-боте от PARI. Сам ивент состоится 9 марта.

В феврале PARI провела другой киберспортивный ивент — Mixer Cup Series по Dota 2. В нем рядовые геймеры участвовали наравне с профессиональными киберспортсменами.

После ПАРИ ПУБГЕРЫ: ДЮДЫ ЭДИШН компания PARI организует еще один турнир по PUBG. В нем уже примут участие профессиональные игроки и популярные стримеры.