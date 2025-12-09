Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч ЛЧ между ПСВ и «Атлетико»

9 декабря в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА встретятся ПСВ и «Атлетико Мадрид». Игра пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

Эксперты оценивают шансы обеих команд как примерно равные, отдавая при этом небольшое преимущество испанской команде. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 2.25, что соответствует приблизительно 42% вероятности. Успех ПСВ котируется за 2.95 (примерно 32%). На ничью установлен коэффициент 3.75, что эквивалентно около 26% вероятности.

Клиенты PARI больше верят в команду Диего Симеоне. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 83% приходится на победу «Атлетико», 15% — на ПСВ, а 2% — на ничью.

По оценке аналитиков PARI , болельщиков ждет результативный матч, в котором будет забито не менее трех голов. Сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 1.55, в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.40. Если же командам удастся пробить тотал больше 3.5 голов, сыграет пари за 2.30. Вероятность обмена голами котируется за 1.50, тогда как противоположный вариант доступен за 2.50.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий с общим коэффициентом 7.25, куда включил и пари на индивидуальный тотал ПСВ больше одного гола в матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.58.

Нидерландская команда занимает 15-е место в турнирной таблице и имеет в активе восемь очков. ПСВ сенсационно победил «Наполи» со счетом 6:2 и «Ливерпуль» со счетом 4:1. Еще два матча сыграл вничью и один — проиграл. По оценке экспертов PARI , итоговым результатом для ПСВ в этом розыгрыше ЛЧ станет место с девятого по 24-е. Поставить на это можно по коэффициенту 1.20.

«Атлетико» имеет в своем активе три победы и два поражения и расположился на 12-й строчке. Аналитики также высоко оценивают шансы испанской команды на место с 9-го по 24-е (1.35), но не исключают и попадания в топ восемь по итогам общего этапа (3.00).