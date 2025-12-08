Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 декабря 8:30ГлавнаяНовости

Андрей Гончаров нокаутировал Владимира Токова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону

На кону в Гран-при 1 000 000 долларов
Валентин Васильев

Этот бой стал первым в рамках нового Гран-при промоушена, где будет разыгран один миллион долларов в семи весовых категориях.

В главном бою вечера Гончаров по прозвищу «Царь-Пушка» одержал победу во втором раунде нокаутом над Токовым и продолжил свой путь в рамках Гран-при. 

В со-главном бою вечера Владимир Канунников победил Замира Арипшева судейским решением. В церемонии награждения победителя приняла участие генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.

«Мы очень хотели провести мероприятие в нашем родном городе (БЕТСИТИ основан в Ростове-на-Дону. - Прим. ред.), и, как нам кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо болельщикам, их эмоции — это большая награда для организаторов. Спасибо и бойцам за их великолепные бои. Те впечатления, которые мы сегодня получили — бесценны», — сказала Серова на награждении.

Главный бой 1.jpg

Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights:

Эдуард Багратунян победил Сайфуллу Нуриева судейским решением;
Ризван Абдурахманов победил Эльдара Тагирова судейским решением;
Илья Фомочкин победил Ахмеда Ходжиева техническим нокаутом;
Газимурад Магомедов победил Мазияра Эльхами Вармезани удушающим приемом; 
Магомед Гасанов нокаутировал Романа Штырина;
Юсуп Халухоев победил Гаджимурада Исакова судейским решением;
Аслан Абидов нокаутировал Артура Леваняна;
Исмаил Умалатов победил Алибека Калмыкова техническим нокаутом;
Парвиз Хамиджонов победил Жору Амбарцумяна удушающим приемом.

Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет в Москве 20 декабря во дворце Ирины Винер-Усмановой.

Ранее по теме:БК «Бетсити»: бонусы – актуальные фрибеты, промокоды и акции в июне 2023

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Андрей Гончаров нокаутировал Владимира Токова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону
Андрей Гончаров нокаутировал Владимира Токова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону
Новости
Клиенты PARI прогнозируют победу «Краснодара» над ЦСКА в 18-м туре РПЛ
Клиенты PARI прогнозируют победу «Краснодара» над ЦСКА в 18-м туре РПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в дерби с «Динамо» в 18-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в дерби с «Динамо» в 18-м туре РПЛ
Новости
Мераб Двалишвили защитит пояс в поединке с Петром Яном, считают аналитики PARI
Мераб Двалишвили защитит пояс в поединке с Петром Яном, считают аналитики PARI
Новости
Fonbet добавил ветку заданий от Strogo в новый сезон FONPASS
Fonbet добавил ветку заданий от Strogo в новый сезон FONPASS
Новости
«Поставил 1 000 рублей и выиграл машину». В Екатеринбурге FONBET и КХЛ разыграли третью Niva Legend
«Поставил 1 000 рублей и выиграл машину». В Екатеринбурге FONBET и КХЛ разыграли третью Niva Legend
Новости
Клиенты PARI считают, что «Милан» снова победит «Лацио» и выбьет римлян из Кубка Италии
Клиенты PARI считают, что «Милан» снова победит «Лацио» и выбьет римлян из Кубка Италии
Новости
Более 1,7 млн рублей на помощь семьям: подведены итоги участия Лиги PARI во втором сезоне «Экспресса заботы»
Более 1,7 млн рублей на помощь семьям: подведены итоги участия Лиги PARI во втором сезоне «Экспресса заботы»
Новости
Матч «Родина» — «КАМАЗ» стал самым крупным и прибыльным в 21-м туре Лиги PARI
Матч «Родина» — «КАМАЗ» стал самым крупным и прибыльным в 21-м туре Лиги PARI
Новости
Клиент букмекеров поставил 400 000 рублей на то, что «Реал» не проиграет «Атлетику» в Ла Лиге
Клиент букмекеров поставил 400 000 рублей на то, что «Реал» не проиграет «Атлетику» в Ла Лиге
Новости

Новое