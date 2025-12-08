Андрей Гончаров нокаутировал Владимира Токова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону

Партнерский проект
Этот бой стал первым в рамках нового Гран-при промоушена, где будет разыгран один миллион долларов в семи весовых категориях.
В главном бою вечера Гончаров по прозвищу «Царь-Пушка» одержал победу во втором раунде нокаутом над Токовым и продолжил свой путь в рамках Гран-при.
В со-главном бою вечера Владимир Канунников победил Замира Арипшева судейским решением. В церемонии награждения победителя приняла участие генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.
«Мы очень хотели провести мероприятие в нашем родном городе (БЕТСИТИ основан в Ростове-на-Дону. - Прим. ред.), и, как нам кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо болельщикам, их эмоции — это большая награда для организаторов. Спасибо и бойцам за их великолепные бои. Те впечатления, которые мы сегодня получили — бесценны», — сказала Серова на награждении.
Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights:
Эдуард Багратунян победил Сайфуллу Нуриева судейским решением;
Ризван Абдурахманов победил Эльдара Тагирова судейским решением;
Илья Фомочкин победил Ахмеда Ходжиева техническим нокаутом;
Газимурад Магомедов победил Мазияра Эльхами Вармезани удушающим приемом;
Магомед Гасанов нокаутировал Романа Штырина;
Юсуп Халухоев победил Гаджимурада Исакова судейским решением;
Аслан Абидов нокаутировал Артура Леваняна;
Исмаил Умалатов победил Алибека Калмыкова техническим нокаутом;
Парвиз Хамиджонов победил Жору Амбарцумяна удушающим приемом.
Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет в Москве 20 декабря во дворце Ирины Винер-Усмановой.