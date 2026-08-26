Промокод FBET в БК Фонбет: фрибет за регистрацию до 15 000 рублей

Участие в акции доступно при выполнении следующих условий:

1. Открыть счет в БК с применением промокода FBET.

2. Заполнить анкету: номер мобильного телефона и пароль для входа в аккаунт.

3. Подтвердить совершеннолетие и согласиться с правилами букмекера.

4. Ввести одноразовый код из полученного СМС-сообщения для подтверждения телефона.

5. Пройти идентификацию личности — без этого шага бонусные средства не будут доступны к использованию.

После окончания регистрации система автоматически фиксирует порядковый номер игрока в общем списке претендентов на бонус. Именно от этого номера зависит, какая сумма будет начислена.

89-й игрок — 200 рублей.

198-й — 300 рублей.

366-й — 500 рублей.

487-й — 1000 рублей.

642-й — 2100 рублей.

976-й — 3000 рублей.

1837-й — 5000 рублей.

2901-й — 7000 рублей.

4953-й — 10 000 рублей.

Клиенту, чей порядковый номер оказался ровно посередине от общего числа зарегистрировавшихся на тот момент участников, начисляется максимальная сумма — 15 000 рублей. Если номер не совпал ни с одним из указанных условий, на баланс поступит 100 рублей.