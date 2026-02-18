Ведомости
Промокод на первый депозит от БК БЕТ-М: бонус до 5000 рублей за регистрацию

5000 ₽
Бонус
101 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Начните игру с фрибетом до 5000 рублей!

Букмекерская компания «БЕТ-М» запустила сезонное предложение для новых пользователей. Участнику достаточно пройти регистрацию, ввести промокод VED2026 и выполнить условия для активации фрибета, чтобы получить до 5000 рублей. 

Как получить бонус БЕТ-М до 5000 рублей по акции Фрибет на первый депозит

Механика активации выглядит так:

1. Оформить регистрацию в «БЕТ-М» с промокодом VED2026 и подтвердить данные, если система запросит проверку личности.

2. Зачислить на счет минимум 1000 рублей.

3. Совершить пари на сумму пополнения в течение 7 дней, выбрав события с коэффициентом от 1.50.

4. Перейти в личный кабинет и активировать фрибет.

Бонус предоставляется в размере 100% от первого депозита с лимитом 5000 рублей. 

Как отыграть бонус БЕТ-М до 5000 рублей за регистрацию и депозит

Полученный фрибет необходимо использовать 1 ставкой, выбрав событие с коэффициентом в диапазоне от 1.10 до 3.50. Допустимыми форматами пари остаются ординар и экспресс. Срок действия фрибета ограничен 1 неделей.

Для отыгрыша подходят только определенные турниры: текущие сезоны английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, французской Лиги 1, немецкой Бундеслиги и российской Премьер-лиги, матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, КХЛ и Единой лиги ВТБ.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 5000 рублей от БК БЕТ-М

Чтобы ускорить знакомство с правилами, мы оформили главные пункты предложения в виде таблицы.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия акции

31.05.2026 (23:59 МСК)

Пари на нарды исключены из списка событий, участвующих в предложении.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет не требует многоступенчатого отыгрыша➖ Для отыгрыша подходят только топовые футбольные лиги, еврокубки, КХЛ и Единая лига ВТБ
➕ Солидный фрибет — до 5000 рублей 

Заключение

Приветственный фрибет «БЕТ-М» претерпел изменения. Сумма бонуса уменьшилась, но правила стали более удобными для игроков. Для использования фрибета допускаются только конкретные футбольные, хоккейные и баскетбольные турниры.

Валентин Васильев

