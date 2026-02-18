Промокод на первый депозит от БК БЕТ-М: бонус до 5000 рублей за регистрацию

Механика активации выглядит так:

1. Оформить регистрацию в «БЕТ-М» с промокодом VED2026 и подтвердить данные, если система запросит проверку личности.

2. Зачислить на счет минимум 1000 рублей.

3. Совершить пари на сумму пополнения в течение 7 дней, выбрав события с коэффициентом от 1.50.

4. Перейти в личный кабинет и активировать фрибет.

Бонус предоставляется в размере 100% от первого депозита с лимитом 5000 рублей.