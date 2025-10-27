Страховка хоккейного экспресса от БК БЕТ-М: фрибеты до 10 000 рублей

Партнерский проект
Акция «Страховка от недоезда» проводится букмекерской компанией «БЕТ-М» для новых игроков. Если в вашем хоккейном экспрессе проиграет только 1 исход, букмекер вернет 50% суммы ставки фрибетом. Максимальный размер бонуса — 10 000 рублей.
Чтобы стать участником промо, достаточно выполнить несколько простых действий:
1. Зарегистрироваться на платформе «БЕТ-М» и пройти процедуру идентификации.
2. Внести депозит на основной баланс (минимальная сумма ставки — 500 рублей).
3. Тапнуть кнопку «Принять участие» в разделе с акцией.
4. Выбрать хоккейные события и составить экспресс минимум из 6 исходов, каждый с коэффициентом от 1.60.
Если в экспрессе не сбудется всего 1 событие, букмекер возвращает клиенту 50 % от суммы пари в виде фрибета. Максимально — 10 000 рублей. Акция действует неограниченное количество раз в течение срока проведения.
Для отыгрыша фрибет нужно потратить на одиночную или экспресс-ставку с коэффициентом от 1.10 до 3.50. Пари нужно оформить в течение 7 дней с момента начисления.
В таблице собраны все важные детали акции.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.06.2026
Ставки на е-хоккей и нарды исключены из условий акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Возможность возвратить часть средств
|➖ Участвуют только экспрессы на хоккей
|➕ Акция действует многократно
|➖ Строгие требования к ставке — минимум 6 событий с кэфом от 1.60
У многих букмекеров есть аналогичные акции. Например, у PARI. Но фишка «БЕТ-М» в том, что экспресс для участия можно составить только на хоккей. Любителям подобных «паровозиков» дополнительная страховка точно не повредит.