Страховка хоккейного экспресса от БК БЕТ-М: фрибеты до 10 000 рублей

Чтобы стать участником промо, достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Зарегистрироваться на платформе «БЕТ-М» и пройти процедуру идентификации.

2. Внести депозит на основной баланс (минимальная сумма ставки — 500 рублей).

3. Тапнуть кнопку «Принять участие» в разделе с акцией.

4. Выбрать хоккейные события и составить экспресс минимум из 6 исходов, каждый с коэффициентом от 1.60.

Если в экспрессе не сбудется всего 1 событие, букмекер возвращает клиенту 50 % от суммы пари в виде фрибета. Максимально — 10 000 рублей. Акция действует неограниченное количество раз в течение срока проведения.