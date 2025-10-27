Ведомости
Страховка хоккейного экспресса от БК БЕТ-М: фрибеты до 10 000 рублей

Букмекер вернет часть проигранного пари!

Акция «Страховка от недоезда» проводится букмекерской компанией «БЕТ-М» для новых игроков. Если в вашем хоккейном экспрессе проиграет только 1 исход, букмекер вернет 50% суммы ставки фрибетом. Максимальный размер бонуса — 10 000 рублей.

Как получить страховку хоккейного экспресса от БК БЕТ-М

Чтобы стать участником промо, достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Зарегистрироваться на платформе «БЕТ-М» и пройти процедуру идентификации.

2. Внести депозит на основной баланс (минимальная сумма ставки — 500 рублей).

3. Тапнуть кнопку «Принять участие» в разделе с акцией.

4. Выбрать хоккейные события и составить экспресс минимум из 6 исходов, каждый с коэффициентом от 1.60.

Если в экспрессе не сбудется всего 1 событие, букмекер возвращает клиенту 50 % от суммы пари в виде фрибета. Максимально — 10 000 рублей. Акция действует неограниченное количество раз в течение срока проведения.

Как отыграть страховку хоккейного экспресса от БК БЕТ-М

Для отыгрыша фрибет нужно потратить на одиночную или экспресс-ставку с коэффициентом от 1.10 до 3.50. Пари нужно оформить в течение 7 дней с момента начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании страховки экспресса от БК БЕТ-М

В таблице собраны все важные детали акции.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.06.2026

Ставки на е-хоккей и нарды исключены из условий акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Возможность возвратить часть средств➖ Участвуют только экспрессы на хоккей
➕ Акция действует многократно➖ Строгие требования к ставке — минимум 6 событий с кэфом от 1.60

Заключение

У многих букмекеров есть аналогичные акции. Например, у PARI. Но фишка «БЕТ-М» в том, что экспресс для участия можно составить только на хоккей. Любителям подобных «паровозиков» дополнительная страховка точно не повредит.

Валентин Васильев

