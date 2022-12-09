Акция в PARI - страховка экспресса

Чтобы получить возможность заключать пари и пользоваться всеми специальными предложениями БК, первым делом нужно зарегистрироваться на официальном сайте PARI . Страховка комбинированной ставки будет активирована автоматически при двух условиях:

Событий в экспресс-пари не менее шести. Кэф каждого исхода - от 1,60.

В случае одного неверного прогноза игрок получит обратно всю сумму пари. Если таковых будет больше, деньги не подлежат возврату.