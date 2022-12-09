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9 декабря 6:14ГлавнаяБонусы
БК PARI
Страховка

Акция в PARI - страховка экспресса

Когда есть право на ошибку
Валентин Васильев
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Легальный российский букмекер PARI предлагает своим новым и постоянным пользователям опцию страховки экспресс-ставки. Контора вернет беттору сумму пари, если в его комбинации не совпадет один прогноз.

Как использовать?

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Чтобы получить возможность заключать пари и пользоваться всеми специальными предложениями БК, первым делом нужно зарегистрироваться на официальном сайте PARI. Страховка комбинированной ставки будет активирована автоматически при двух условиях:

  1. Событий в экспресс-пари не менее шести.
  2. Кэф каждого исхода - от 1,60.

 

В случае одного неверного прогноза игрок получит обратно всю сумму пари. Если таковых будет больше, деньги не подлежат возврату.

Плюсы и минусы

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+ Опция доступна при ставках в прематче и лайве.
+ У игрока есть право на ошибку.

- В случае возврата по одному из исходов страховка отключается.

Заключение

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Не так-то просто безошибочно собрать экспресс-ставку на большое количество событий с заманчивым суммарным коэффициентом. PARI дает беттору право на осечку, которого он обычно лишен при ставках на «паровозы»

Обзор букмекерской конторы PARI

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