Акция в PARI - страховка экспресса

Партнерский проект
Легальный российский букмекер PARI предлагает своим новым и постоянным пользователям опцию страховки экспресс-ставки. Контора вернет беттору сумму пари, если в его комбинации не совпадет один прогноз.
Чтобы получить возможность заключать пари и пользоваться всеми специальными предложениями БК, первым делом нужно зарегистрироваться на официальном сайте PARI. Страховка комбинированной ставки будет активирована автоматически при двух условиях:
В случае одного неверного прогноза игрок получит обратно всю сумму пари. Если таковых будет больше, деньги не подлежат возврату.
+ Опция доступна при ставках в прематче и лайве.
+ У игрока есть право на ошибку.
- В случае возврата по одному из исходов страховка отключается.
Не так-то просто безошибочно собрать экспресс-ставку на большое количество событий с заманчивым суммарным коэффициентом. PARI дает беттору право на осечку, которого он обычно лишен при ставках на «паровозы».
Партнерский проект