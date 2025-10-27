Партнерский проект
Акция «Ежемесячный кешбэк 10%» от БК «БЕТ-М» позволяет бетторам вернуть часть утраченных средств. Если сумма проигрыша за расчетный период составит минимум 1000 рублей, букмекер начислит кешбэк в размере 10% от этой суммы. Выдача бонуса проводится с 1 по 10 число следующего месяца.
В акции могут принимать участие все зарегистрированные и идентифицированные клиенты букмекера. Нужно:
1. Делать ставки через сайт или приложение букмекера.
2. Наработать сумму проигрыша ≥ 1000 рублей за месяц.
3. Сохранить статус игрока до окончания месяца (не удалять/не блокировать аккаунт).
Кешбэк составляет 10% от суммы потерь за календарный месяц. Формула расчета проигрыша, от которого считается кешбэк: сумма проигрыша = Сис – Св – Сос – Сп.
Значение должно быть положительным и не ниже 1000 рублей. Итоговая сумма кешбэка всегда фиксируется в меньшую сторону до целого значения.
Для отыгрыша кешбэка нужно сделать ставку с коэффициентом не ниже 1.10. Типы пари и срок действия в правилах не оговорены.
В таблице собраны все важные показатели.
Максимальный размер бонуса
10%
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок действия акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
Пари на «Нарды» не учитываются при расчете суммы проигрыша для кешбэка.
Плюсы
Минусы
|➕ До 10% потраченных денег можно вернуть
|➖ Кешбэк нельзя сразу вывести
|➕ Простые условия участия
БК «БЕТ-М» вернет часть проигранного, если месяц оказался неудачным. В отличие от других букмекеров, где кешбэк доступен только при крупных проигрышах, здесь бонус начисляется уже при потери 1000 рублей. Это делает промо интересным даже для бетторов с умеренными ставками.