Ежемесячный кешбэк 10% от БК БЕТ-М

В акции могут принимать участие все зарегистрированные и идентифицированные клиенты букмекера. Нужно:

1. Делать ставки через сайт или приложение букмекера.

2. Наработать сумму проигрыша ≥ 1000 рублей за месяц.

3. Сохранить статус игрока до окончания месяца (не удалять/не блокировать аккаунт).

Кешбэк составляет 10% от суммы потерь за календарный месяц. Формула расчета проигрыша, от которого считается кешбэк: сумма проигрыша = Сис – Св – Сос – Сп.

Сис — сумма всех ставок за период.

Св — выигрыши за месяц.

Сос — остаток средств на основном счете.

Сп — сумма нерассчитанных пари.

Значение должно быть положительным и не ниже 1000 рублей. Итоговая сумма кешбэка всегда фиксируется в меньшую сторону до целого значения.