27 октября 15:21ГлавнаяБонусы
БК Бет-МАкции
logo

Ежемесячный кешбэк 10% от БК БЕТ-М

-
Бонус
65 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Получайте 10% от проигрыша обратно!

Акция «Ежемесячный кешбэк 10%» от БК «БЕТ-М» позволяет бетторам вернуть часть утраченных средств. Если сумма проигрыша за расчетный период составит минимум 1000 рублей, букмекер начислит кешбэк в размере 10% от этой суммы. Выдача бонуса проводится с 1 по 10 число следующего месяца.

Как получить Ежемесячный кешбэк от БК БЕТ-М

Свернуть

В акции могут принимать участие все зарегистрированные и идентифицированные клиенты букмекера. Нужно: 

1. Делать ставки через сайт или приложение букмекера.

2. Наработать сумму проигрыша ≥ 1000 рублей за месяц.

3. Сохранить статус игрока до окончания месяца (не удалять/не блокировать аккаунт).

Кешбэк составляет 10% от суммы потерь за календарный месяц. Формула расчета проигрыша, от которого считается кешбэк: сумма проигрыша = Сис – Св – Сос – Сп.

  • Сис — сумма всех ставок за период.
  • Св — выигрыши за месяц.
  • Сос — остаток средств на основном счете.
  • Сп — сумма нерассчитанных пари.

Значение должно быть положительным и не ниже 1000 рублей. Итоговая сумма кешбэка всегда фиксируется в меньшую сторону до целого значения.

Как отыграть Ежемесячный кешбэк от БК БЕТ-М

Свернуть

Для отыгрыша кешбэка нужно сделать ставку с коэффициентом не ниже 1.10. Типы пари и срок действия в правилах не оговорены.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК БЕТ-М

Свернуть

В таблице собраны все важные показатели.

Максимальный размер бонуса

10%

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Экспресс, ординар 

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

Срок действия акции

31.12.2025 (23:59 МСК)

Пари на «Нарды» не учитываются при расчете суммы проигрыша для кешбэка.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ До 10% потраченных денег можно вернуть➖ Кешбэк нельзя сразу вывести
➕ Простые условия участия 

Заключение

Свернуть

БК «БЕТ-М» вернет часть проигранного, если месяц оказался неудачным. В отличие от других букмекеров, где кешбэк доступен только при крупных проигрышах, здесь бонус начисляется уже при потери 1000 рублей. Это делает промо интересным даже для бетторов с умеренными ставками.

Валентин Васильев

Смотреть всё

