Фрибет на первый депозит от БК БЕТ-М: бонус до 5000 рублей за регистрацию

Партнерский проект
Букмекерская компания «БЕТ-М» запустила сезонное предложение для новых пользователей. Участнику достаточно пройти регистрацию и выполнить условия для активации бонуса, чтобы получить до 5000 рублей.
Механика активации выглядит так:
1. Оформить регистрацию в «БЕТ-М» и подтвердить данные, если система запросит проверку личности.
2. Зачислить на счет минимум 1000 рублей.
3. Совершить пари на сумму пополнения в течение 7 дней, выбрав события с коэффициентом от 1.50.
4. Перейти в личный кабинет и активировать фрибет.
Бонус предоставляется в размере 100% от первого депозита с лимитом 5000 рублей. Промокоды дают возможность увеличить сумму, но общий объем фрибета все равно не может превышать 9000 рублей.
Полученный фрибет необходимо использовать 1 ставкой, выбрав событие с коэффициентом в диапазоне от 1.10 до 3.50. Допустимыми форматами пари остаются ординар и экспресс. Срок действия фрибета ограничен 1 неделей.
Для отыгрыша подходят только определенные турниры: текущие сезоны английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, французской Лиги 1, немецкой Бундеслиги и российской Премьер-лиги, матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, КХЛ и Единой лиги ВТБ.
Чтобы ускорить знакомство с правилами, мы оформили главные пункты предложения в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия акции
31.01.2026 (23:59 МСК)
Пари на нарды исключены из списка событий, участвующих в предложении.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет не требует многоступенчатого отыгрыша
|➖ Для отыгрыша подходят только топовые футбольные лиги, еврокубки, КХЛ и Единая лига ВТБ
|➕ Солидный фрибет — до 5000 рублей
Приветственный фрибет «БЕТ-М» претерпел изменения. Сумма бонуса уменьшилась, но правила стали более удобными для игроков. Для использования фрибета допускаются только конкретные футбольные, хоккейные и баскетбольные турниры.