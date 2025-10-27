Досрочный расчет от БК БЕТ-М по ставкам на РПЛ

Партнерский проект
Промо «Досрочный расчет» проводится букмекерской компанией «БЕТ‑М» в рамках сезона российской Премьер‑Лиги. Выплаты по ставкам производятся до финального свистка, если выбранная в купоне команда ведет с преимуществом в 2 гола. Сумма пари не ограничивается.
Чтобы стать участником промоакции, следует соблюдать установленные правила:
1. Заведите аккаунт в букмекерской компании, если у вас его еще нет.
2. Пополните основной баланс на удобную для вас сумму.
3. Сделайте ставку на победу команды (П1 или П2) в матчах РПЛ сезона 2025/2026. Тип ставки — ординар или экспресс.
Если ваша команда достигнет преимущества в 2 гола, пари будет рассчитано как выигрышное досрочно. Итоговый счет в матче на выплату не влияет.
Для ставок формата экспресс каждое событие внутри купона рассчитывается отдельно. Если хотя бы 1 из выбранных событий соответствует условию досрочного расчета, оно выигрывает независимо от финального результата. Остальные события в ставке рассчитываются по стандартным правилам букмекера.
В акции участвуют только пари, сделанные до начала игры. Размер пари и коэффициент могут быть любыми.
Выигрыш зачисляется мгновенно на основной счет. Он доступен без каких-либо условий по отыгрышу. Клиент может сразу снять деньги или использовать для очередных ставок.
Ознакомьтесь с главными характеристиками бонуса.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
25 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01 (для получения бонуса)
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
17.05.2026 (23:59 МСК)
Ставка не должна быть аннулирована, отменена или признана недействительной.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Подходит для ординаров и экспрессов
|➖ Действует только на пари в прематче
|➕ Нет ограничений по сумме и кэфу
В футболе нередко бывают ситуации, когда команда ведет 2:0 или 3:1, но матч заканчивается не в их пользу. С предложением от БК «БЕТ‑М» переживать об этом не нужно, поскольку ваше пари будет рассчитано как выигрышное до окончания игры. Самое приятное, что участвовать в акции можно множество раз.