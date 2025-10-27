Досрочный расчет от БК БЕТ-М по ставкам на РПЛ

Чтобы стать участником промоакции, следует соблюдать установленные правила:

1. Заведите аккаунт в букмекерской компании, если у вас его еще нет.

2. Пополните основной баланс на удобную для вас сумму.

3. Сделайте ставку на победу команды (П1 или П2) в матчах РПЛ сезона 2025/2026. Тип ставки — ординар или экспресс.

Если ваша команда достигнет преимущества в 2 гола, пари будет рассчитано как выигрышное досрочно. Итоговый счет в матче на выплату не влияет.

Для ставок формата экспресс каждое событие внутри купона рассчитывается отдельно. Если хотя бы 1 из выбранных событий соответствует условию досрочного расчета, оно выигрывает независимо от финального результата. Остальные события в ставке рассчитываются по стандартным правилам букмекера.

В акции участвуют только пари, сделанные до начала игры. Размер пари и коэффициент могут быть любыми.