Все фрибеты и бонусы от БК Беттери

За создание аккаунта и первое пополнение счета Bettery дает фрибетом 2000 рублей. Он поступает со стартовым взносом и действует 7 суток.

Как получить?

Приветственный бонус букмекера Беттери начисляется после регистрации, подтверждения личности и депозита. Контора не регламентирует способ верификации — для прохождения процедуры подходит любой метод. Беттору нужно выполнить 3 требования для начисления бонуса:

Стартовый взнос должен начинаться от 1000 рублей. При меньших вложениях подарок не дадут. В промоакции « Бонус за регистрацию» букмекер Bettery учитывает именно стартовое пополнение игрока. Если сначала внести 500 рублей, а затем 1000, приз не начислят.

Уложиться в сроки . На совершение взноса отводится 30 суток с регистрации. При опозданиях акцию заблокируют.

Исключить повторные регистрации. Участие доступно один раз. Вторичное создание аккаунта закончится временной или постоянной блокировкой.

Фрибет Bettery готов к использованию сразу после выдачи. Дополнительные отыгрыши для активации бонуса не потребуются.

Как отыграть?

Главное конкурентное преимущество — способ начисления. Букмекер дробит 2000 рублей на 4 равных купона. Каждая бесплатная ставка используется независимо от остальных. Игроку следует заключить пари ординаром с максимальным коэффициентом до 3.00. Ставить фрибет экспрессом Bettery не разрешает. Минимальный кэф не лимитируется. Разрешено ставить даже на исходы с 1.01.

Правила и условия бонуса

Bettery дает фрибет за регистрацию идентифицированным пользователям, но может запустить дополнительную проверку личности. При отказе в прохождении БК вправе заблокировать акцию. Предварительно игроки получат соответствующее уведомление.

Как вывести выигрыш?

Бонус получил стандартную механику начисления выплат. В случае успешного завершения пари букмекерская контора выдаст чистый выигрыш, который поступит на главный баланс. Дополнительные отыгрыши не нужны, деньги сразу готовы к использованию (снятие, новые ставки).