PARI: Aurora выбьет HOTU из отборочных на BLAST Bounty Winter 2026

13 января стартует отборочный этап турнира BLAST Bounty Winter 2026 по CS. В одном из матчей первого раунда сойдутся Aurora и HOTU. Серия в формате best-of-3 начнется в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Aurora. Для турецкого ростера это будет первый официальный матч с начала декабря. К тому же коллектив перед стартом сезона сделал замену, расставшись с jottAAA и взяв на его место soulfly. Поставить на победу обновленной Aurora в своем дебютном матче можно с коэффициентом 1.38. На точный счет 2:0 в пользу турков аналитики дают котировку 2.23. Коэффициент на состав XANTARES с форой по раундам (-5.5) составляет 1.75, а с форой (-8.5) — 2.50. Вероятность того, что в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 1.95. Обратный исход идет за 1.75.

У HOTU уже была игровая практика в 2026-м — коллектив занял второе место на небольшом ивента META Cup Season 3. Поставить на победу СНГ-ростера можно с котировкой 3.05. Коэффициент на HOTU с форой по картам (+1.5) составляет 1.58, а с форой (-1.5) — 6.10. Ставка на индивидуальный тотал раундов состава n0rb3r7 в серии больше 23.5 доступна за 1.70.

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе Aurora. На победу турков приходится около 96% от общего оборота пари на исход встречи.

Отборочные на BLAST Bounty Winter 2026 проходят с 13 по 18 января. Основной этап стартует 22 января на Мальте. Aurora входит в топ-8 главных фаворитов ивента. Вероятность того, что трофей заберет состав из Турции, оценивается котировкой 15.00. На чемпионство HOTU аналитики дают коэффициент 400.0.