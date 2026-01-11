Аналитики PARI полагают, что «Интер» победит «Наполи» и упрочит свое лидерство в Серии А

11 января в рамках 20-го тура Серии А состоится матч лидеров чемпионата — «Интер» примет «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед игрой, а также рассказали о ставках своих клиентов.

Букмекеры считают фаворитом встречи «Интер». На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.70, что соответствует примерно 56% вероятности. Успех «Наполи» идет за 5.20 (около 18%). На ничью дают коэффициент 3.60 (26%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе миланского клуба. На победу «Интера» приходится около 92% от общего объема ставок на исход матча, еще 7% — на ничью, и всего 1% — на «Наполи».

Последний матч между командами завершился победой «Наполи» со счётом 3:1. Однако аналитики PARI полагают, что грядущая игра может получиться менее результативной. Поставить на минимум два гола можно с коэффициентом 1.30. Общий тотал больше 2.5 доступен за 2.05, а обратный исход — за 1.77.

«Интер» остается самой результативной командой Италии в этом сезоне — у подопечных Кристиана Киву 40 мячей в 18 играх. На два гола от «Интера» аналитики дают 1.87. Коэффициент на индивидуальный тотал голов «Наполи» больше 1.5 составляет 4.00. Вероятность того, что обе команды забьют, оценивается котировкой 1.98.

Самая крупная ставка на грядущий матч — 159 585 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из пяти событий, включив в него ставку на победу «Интера» за 1.73. Общий коэффициент экспресса составил 51.08.

«Интер» подходит к матчу в качестве лидера Серии А, опережая идущий вторым «Милан» на три очка. Вероятность того, что подопечные Киву выиграют Скудетто, оценивается котировкой 1.45. «Наполи» располагается на третьей строчке, отставая от «Интера» на четыре очка. Поставить на то, что неаполитанцы завоюют второе золото подряд, можно по котировке 6.50.