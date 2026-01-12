Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



12 января 16:48ГлавнаяНовости

Фигурное катание, чемпионат Европы 2026: даты и время, где смотреть прямые трансляции

Соревнования пройдут в Шеффилде
Руслан Ипполитов
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Фото: ISU
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Фото: ISU

Чемпионат Европы по фигурному катанию сезона 2025/26 примет «Utilita Arena» в британском Шеффилде. Соревновательная программа запланирована на срок с 14 по 17 января. В воскресенье состоятся показательные выступления.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:

Среда, 14 января

  • 16:00-19:00 спортивные пары (короткая программа)
  • 19:15-19:45 – церемония открытия
  • 20:00-01:00 женщины (короткая программа)

Четверг, 15 января

  • 16:00-21:00 мужчины (короткая программа)
  • 22:00-01:00 спортивные пары (произвольная программа + церемония награждения)

Пятница, 16 января

  • 15:00-20:00 танцы на льду (ритм-танец)
  • 21:00-01:00 женщины (произвольная программа + церемония награждения)

Суббота, 17 января

  • 16:00-20:00 мужчины (произвольная программа + церемония награждения)
  • 21:30-01:00 танцы на льду (произвольный танец + церемония награждения)

Воскресенье, 18 января

  • 18:00-20:00 — показательные выступления

В полном объеме прямые трансляции будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU, если нет геоблока.

БОНУС ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI уверены в победе Марокко над Сенегалом в финале Кубка Африки
Клиенты PARI уверены в победе Марокко над Сенегалом в финале Кубка Африки
Новости
Главная звезда женского тенниса. Какой подошла Соболенко к Australian Open-2026
Главная звезда женского тенниса. Какой подошла Соболенко к Australian Open-2026
Новости
Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы
Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы
Новости
Ученик Тутберидзе выиграл историческое золото чемпионата Европы
Ученик Тутберидзе выиграл историческое золото чемпионата Европы
Новости
Аналитики назвали трех главных фавориток Australian Open 2026 года
Аналитики назвали трех главных фавориток Australian Open 2026 года
Новости
Янник Синнер защитит чемпионский титул на Australian Open – 2026, считают в PARI
Янник Синнер защитит чемпионский титул на Australian Open – 2026, считают в PARI
Новости
PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела
PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела
Новости
Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ
Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ
Новости
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Новости
Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты
Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты
Новости

Новое