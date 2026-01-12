Фигурное катание, чемпионат Европы 2026: даты и время, где смотреть прямые трансляции

Чемпионат Европы по фигурному катанию сезона 2025/26 примет «Utilita Arena» в британском Шеффилде. Соревновательная программа запланирована на срок с 14 по 17 января. В воскресенье состоятся показательные выступления.

Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:

Среда, 14 января

16:00-19:00 – спортивные пары (короткая программа)

19:15-19:45 – церемония открытия

20:00-01:00 – женщины (короткая программа)

Четверг, 15 января

16:00-21:00 – мужчины (короткая программа)

22:00-01:00 – спортивные пары (произвольная программа + церемония награждения)

Пятница, 16 января

15:00-20:00 – танцы на льду (ритм-танец)

21:00-01:00 – женщины (произвольная программа + церемония награждения)

Суббота, 17 января

16:00-20:00 – мужчины (произвольная программа + церемония награждения)

21:30-01:00 – танцы на льду (произвольный танец + церемония награждения)

Воскресенье, 18 января

18:00-20:00 — показательные выступления

В полном объеме прямые трансляции будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU, если нет геоблока.