Клиенты PARI считают, что «Арсенал» обыграет «Ливерпуль» в матче 21-го тура АПЛ

Действующий чемпион Англии - против будущего?
Валентин Васильев

8 января в матче 21-го тура футбольной Английской Премьер-лиги сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI рассказали о шансах команд в предстоящем топ-матче.

По оценке экспертов, очевидным фаворитом встречи считается «Арсенал». Сделать ставку на победу «канониров» можно по коэффициенту 1.55, что соответствует приблизительно 61% вероятности. Шансы на успех «Ливерпуля» оценены котировкой 5.70 (около 17%). В случае ничьей сыграет ставка за 4.30, что эквивалентно примерно 22% вероятности.

Клиенты PARI уверены в успехе «Арсенала». В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 90% приходится на «канониров».

Один из клиентов поставил 100 000 рублей на то, что «Арсенал» не проиграет, по коэффициенту 1.10. Ставка вошла в экспресс из четырех футбольных матчей с общим коэффициентом 2.59.

Аналитики ожидают, что команды смогут забить на двоих как минимум три мяча. Сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 1.75. Если общая результативность не превысит двух голов, сыграет пари за 2.10. Вариант, при котором в матче будет пробит тотал больше 3.5 голов, доступен за 2.70.  

Вероятность обмена забитыми мячами котируется за 1.80, в случае обратного исхода сыграет ставка за 1.95. В четырех из пяти своих последних матчей в АПЛ «Ливерпуль» забивал по два мяча, заключить пари на индивидуальный тотал больше 1.5 голов от «мерсисайдцев» можно за 3.90. Аналогичная ставка для «Арсенала» доступна за 1.63.

«Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков за счет 15 побед, трех ничьих и всего двух поражений, одно из которых клуб потерпел как раз от «Ливерпуля» (0:1). Поставить на повторение этого результата можно по коэффициенту 17.00

Именно команда Микеля Артеты считается главным фаворитом чемпионской гонки (1.35), существенно опережая по шансам «Манчестер Сити» (3.80). Что касается «Ливерпуля», то «мерсисайдцы» занимают четвертую строчку в таблице, имея в своем активе десять побед, четыре ничьих и шесть поражений. По оценке аналитиков, команда Арне Слота по итогам сезона сможет рассчитывать лишь на попадание в топ-4 чемпионата (1.55).

Новое