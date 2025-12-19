Это на Новый год от БК PARI: розыгрыш iPhone 17 Pro, PlayStation 5 и фрибетов

Партнерский проект
В конце года PARI запускает праздничный розыгрыш для подписчиков Telegram-канала. Главные призы — iPhone 17 Pro, PS5 и Яндекс Станция. Также для призеров предусмотрены фрибеты.
Чтобы попасть в число участников, необходимо следовать нескольким правилам:
1. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь на PARI
2. Подпишитесь на официальный канал букмекера в Telegram.
3. Отметьте пост снеговиком ☃️.
4. Активируйте кнопку «С НОВОЙ ГОДОЙ».
Праздничный розыгрыш PARI завершится 15 января в 18:00 МСК. В этот день случайным образом будут определены 26 победителей. Каждый участник может получить только 1 приз. Список победителей формируется с помощью рандомайзера.
Место
Приз
1
Apple iPhone 17 Pro
2
PlayStation 5
3
Яндекс Станция 3
4-26
Фрибеты от PARI (номинал будет объявлен позже)
Победители получают свои призы напрямую, никаких дополнительных условий для их отыгрыша нет. Фрибет можно использовать в течение 7 дней на ординары и экспрессы с любыми коэффициентами.
Таблица содержит все необходимые данные.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.01.2026 (18:00 МСК)
Участники промо «Новогодние подарки» могут получить фрибеты на сумму до 10 000 рублей и премиальную технику.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие можно без вложений
|➖ Номинал фрибетов неизвестен
|➕ Понятная механика конкурса
Среди множества новогодних конкурсов от букмекеров предложение PARI выделяется легкостью участия. Подарков не слишком много, но они довольно ценные.