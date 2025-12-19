Это на Новый год от БК PARI: розыгрыш iPhone 17 Pro, PlayStation 5 и фрибетов

Чтобы попасть в число участников, необходимо следовать нескольким правилам:

1. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь на PARI

2. Подпишитесь на официальный канал букмекера в Telegram.

3. Отметьте пост снеговиком ☃️.

4. Активируйте кнопку «С НОВОЙ ГОДОЙ».

Праздничный розыгрыш PARI завершится 15 января в 18:00 МСК. В этот день случайным образом будут определены 26 победителей. Каждый участник может получить только 1 приз. Список победителей формируется с помощью рандомайзера.