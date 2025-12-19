Ведомости
19 декабря 12:06
БК PARIАкции
logo

Это на Новый год от БК PARI: розыгрыш iPhone 17 Pro, PlayStation 5 и фрибетов

-
Бонус
26 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
PARI раздает подарки прямо в Telegram!

В конце года PARI запускает праздничный розыгрыш для подписчиков Telegram-канала. Главные призы — iPhone 17 Pro, PS5 и Яндекс Станция. Также для призеров предусмотрены фрибеты. 

Как получить бонус от PARI за участие в новогоднем промо

Свернуть

Чтобы попасть в число участников, необходимо следовать нескольким правилам:

1. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь на PARI
2. Подпишитесь на официальный канал букмекера в Telegram.

3. Отметьте пост снеговиком ☃️.

4. Активируйте кнопку «С НОВОЙ ГОДОЙ».

Праздничный розыгрыш PARI завершится 15 января в 18:00 МСК. В этот день случайным образом будут определены 26 победителей. Каждый участник может получить только 1 приз. Список победителей формируется с помощью рандомайзера.

Место

Приз

1

Apple iPhone 17 Pro

2

PlayStation 5

3

Яндекс Станция 3

4-26

Фрибеты от PARI (номинал будет объявлен позже)

Как отыграть новогодний бонус PARI за участие в конкурсе

Свернуть

Победители получают свои призы напрямую, никаких дополнительных условий для их отыгрыша нет. Фрибет можно использовать в течение 7 дней на ординары и экспрессы с любыми коэффициентами.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Таблица содержит все необходимые данные.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.01.2026 (18:00 МСК)


Участники промо «Новогодние подарки» могут получить фрибеты на сумму до 10 000 рублей и премиальную технику.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Принять участие можно без вложений➖ Номинал фрибетов неизвестен
➕ Понятная механика конкурса 

Заключение

Свернуть

Среди множества новогодних конкурсов от букмекеров предложение PARI выделяется легкостью участия. Подарков не слишком много, но они довольно ценные.

Валентин Васильев

