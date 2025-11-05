Розыгрыш в Fonbet: 5000 рублей фрибетами за комментарий в VK

Партнерский проект
Fonbet распределяет призовой фонд на 100 000 рублей фрибетами между подписчиками группы в VK. Участнику достаточно назвать лучшего, по его мнению, спортсмена октября. Всего контора выдаст призы 20 бетторам.
Для участия в конкурсной промоакции клиентам следует:
1. Сделать аккаунт в Fonbet и пройти полную идентификацию.
2. Подписаться на сообщество БК.
3. Поставить лайк публикации и репостнуть запись.
4. Написать имя лучшего спортсмена октября.
Все действия нужно выполнять с открытого аккаунта. Одна запись должна соответствовать единственному лицевому счету в Fonbet. Участие с нескольких аккаунтов недопустимо.
В последний день розыгрыша администрация определит победителей. Их установят с помощью программы-рандомизатора. Флудить или спамить нельзя, указанные нарушения наказываются баном.
Условия отыгрыша не указаны в правилах акции. Однако обычно букмекерская контора разрешает ставить акционные фрибеты ординаром с коэффициентом до 3.00. На заключение пари игрокам отводится 7 суток. Крупные бонусы часто начисляют несколькими купонами, каждый из которых можно использовать независимо от остальных.
Подробные условия бонусного предложения представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.11.2025 (13:00 МСК)
До 13:00 МСК 13 ноября игроку необходимо оставить комментарий. В этот же день букмекерская контора подведет итоги конкурса. Бонус поступит беттору в течение 4 дней после предоставления всех необходимых данных администратору.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требуется депозит
|➖ В акции только 20 победителей
|➕ Номинал фрибета — 5000 рублей
|➕ Простой отыгрыш
Букмекерская контора запустила конкурс с максимально простыми условиями для пользователей. От участников не требуется вносить деньги или играть — хватит одного комментария. Это существенно расширяет возможности клиентов. Рандомизатору неважны ваш опыт ставок или размер депозита. Шанс на победу есть даже у новичков.