Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год

Юношеская футбольная лига России развивается седьмой сезон. В прошлом году на конференции РФС представители ФИФА отмечали, что это лучшая практика среди всех существующих в мире систем подготовки резервов в футболе.

За почти семь лет проект превратился из нишевого эксперимента в один из крупнейших в мире, признанным ФИФА системой подготовки резерва - с многомиллиардным бюджетом и отдачей на трансферном рынке.

Когда в 2019 году Российский футбольный союз (РФС) запускал Юношескую футбольную лигу, 12 академий, согласившихся участвовать в первом розыгрыше, воспринимали проект скорее как административный эксперимент. К 2026 году ЮФЛ охватывает более 100 школ, четыре возрастные категории (15-18 лет), а количество матчей выросло со 132 в сезоне-2020/21 до 1266 в 2026 году. Для сравнения: до создания лиги под эгидой РФС на детско-юношеском уровне проводилось всего 286 матчей в год - во всех возрастах и у мальчиков, и у девочек.

На вершине этой пирамиды находится Молодежная лига - старший возрастной уровень проекта, где воспитанники академий делают последний шаг перед выходом на профессиональный уровень. Именно она замыкает логику системы: от первых тренировок в спортшколе - через четыре ступени ЮФЛ - к порогу взрослого футбола.

Источник: yflrussia.ru

Цена воспитанника

Прежде чем говорить о том, что ЮФЛ дает индустрии, стоит разобраться, во сколько обходится подготовка одного профессионального футболиста системе в целом.

Государственные спортшколы финансируются по нормативу: регионы устанавливают суммы в расчете на одного спортсмена в зависимости от возраста и достигнутых результатов. Норматив покрывает оплату труда тренеров, расходные материалы и сопутствующие затраты. Содержание инфраструктуры, в том числе футбольных полей, в него не входит. По оценке “Ведомости Спорт/РБ”, в Москве норматив составляет: на этапе начальной подготовки (7-10 лет) - около 22 000 рублей в год на спортсмена, на учебно-тренировочном этапе (11-14 лет) - 63 000 рублей, на этапе совершенствования мастерства - 313 000 рублей, для кандидата в мастера спорта - 534 000 рублей.

В совокупности за 11-12 лет, которые футболист проводит в академии до выхода на профессиональный уровень, государство вкладывает в него от 1,5 до 2 млн рублей - в зависимости от региона. В академиях ведущих клубов страны эта сумма может достигать 1 млн рублей на игрока в год.

Вложения имеют вполне рыночное измерение. Среди футболистов, прошедших через соревнования ЮФЛ, есть игроки, чья совокупная трансферная стоимость на портале Transfermarkt исчисляется десятками миллионов евро: Батраков оценивается в 25 млн евро, Кисляк - в 20 млн, Тюкавин - в 15 млн, Агкацев и Пиняев - по 10 млн евро каждый.

Матвей Кисляк. Источник: pfc-cska.com

Бюджет РФС: 2,5 млрд рублей в год

Ключевое отличие ЮФЛ от предшествующих форматов - централизованное финансирование со стороны РФС и единый подход к управлению соревнованиями. Союз берет на себя основную статью расходов: переезды команд, проживание и питание. При географии соревнований, охватывающей практически всю страну, и формате «каждый с каждым дома и на выезде» - по аналогии с Российской премьер-лигой (РПЛ) - логистические издержки становятся определяющими. В Юношеской лиге все как у взрослых: брендинг стадионов, трансляции матчей, флеш-интервью игроков, интеграции партнеров.

«Свыше 2,5 миллиарда рублей в год мы выделяем на финансирование всех соревнований. Без подобной финансовой поддержки регионы и профессиональные клубы в таком объеме не могли бы инвестировать в развитие этой системы», - говорит генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Часть финансирования поступает из внешних источников. Проект ЮФЛ частично поддерживается за счет средств фонда FIFA Legacy. Бюджет покрывает не только логистику: в программу входят повышение квалификации тренеров, разработка и внедрение методик, подготовка судей, а также точечное финансирование инфраструктуры на объектах, где проводятся матчи лиги.

Начиная с этого сезона лигу ждут и новые медийные преобразования. Директор по мероприятиям и коммуникациям РФС Кирилл Терешин в своем телеграм-канале назвал ЮФЛ ключевой ценностно-ориентированной платформой развития футбола - именно там, по его словам, формируются ценности, знания, дух, психология, навыки коммуникаций и модели поведения молодых спортсменов.

«Тренеры сборных команд России будут проводить регулярные выезды на матчи ЮФЛ и Молодежной лиги для встречи с детскими тренерами регионов, модернизируется медийный чемпионат, обновится подход к формату и дистрибуции контента в социальных медиа», - написал Терешин. Он добавил, что лучшие медиаменеджеры регионов получат возможность стажироваться на матчах сборных, а спортивные школы и академии станут чаще участвовать в федеральных проектах и социальных акциях.

Отдача: половина профессионального футбола - из ЮФЛ

Из примерно 3 500 футболистов, зарегистрированных во всех лигах профессионального российского футбола, почти половина - условные выпускники ЮФЛ, то есть те, кто с 2019 года участвовал в ее соревнованиях. Более 80 из них выступают в клубах Российской Премьер-лиги, свыше 20 были вызваны в первую национальную сборную.

«Клубы и школы видят существенную динамику и качество, которое дают эти молодые футболисты», - отмечает Митрофанов.

По словам главного тренера сборной России Валерий Карпина, РФС удалось выстроить масштабный и очень профессиональный проект, в котором есть и трансляции, и работа с медиа, и социальные активности - это очень важно, так как формирует у ребят ощущение серьезности, ответственности, добавляет им мотивации и дисциплины: «Неоднократно от самых разных футбольных людей, в том числе в регионах, я слышал, что ЮФЛ - это лучшее, что случилось с нашим футболом за долгие годы. Эти слова подтверждают и молодые футболисты, начинавшие в Юношеской футбольной лиге и уже успевшие дебютировать в сборной - Тюкавин, Батраков, Кисляк, Лукин, Глебов”.

Масштаб и международное признание

Митрофанов рассказал, что в прошлом году на конференции ФИФА и УЕФА в феврале 2025 года ЮФЛ была названа лучшей мировой практикой среди всех существующих систем подготовки резерва. По сути это соревнование, организованное одним оператором, которое на большой территории проводит более тысячи матчей. По словам Митрофанова, методические наработки РФС находятся в открытом доступе - коллеги из ФИФА и УЕФА их активно изучают и рекомендуют для внедрения в других странах. Аналогичный по модели проект уже запущен в Казахстане, схожие инициативы развиваются и в других государствах.

Помимо основных мужских категорий в России появились ЮФЛ для девочек и девушек, молодежная лига у женщин, межрегиональные дивизионы ЮФЛ, а с прошлого года - ЮФЛ по футзалу. Каждое из этих направлений несет ту же логику: конкурентная среда вместо региональной монополии одной доминирующей школы.