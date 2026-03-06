Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня

Партнерский проект
В пятницу, 6 марта, стартовал Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26. Соревнования принимает Челябинск. В первый день на лед вышли представители парного катания и танцев на льду. Подводим промежуточные итоги.
В данной дисциплине в Финале Гран-при стартовали восемь дуэтов. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из-за травмы спортсменки снялись с соревнований, их заменили Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко.
Как и ожидалось, промежуточное лидерство вновь разыграли два ведущих дуэта. Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли на лед предпоследними и откатались безошибочно. Они выполнили тройной флип через выброс и параллельный тройной сальхов. Все непрыжковые элементы учеников Тамары Москвиной, в том числе тройная подкрутка, были отмечены максимальным четвертым уровнем сложности.
Двукратные бронзовые призеры Олимпиады-2022 получили лучшую оценку по технике, а вот по компонентам уступили своим главным соперникам – Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Но по сумме за короткую программу именно Мишина и Галлямов возглавили таблицу. Впрочем, отрыв в 0,01 балла оставляет максимальную интригу перед произвольной.
Бойкова и Козловский чуть уступили по технике во многом из-за потери уровня на дорожке шагов. Чисто они также выполнили параллельный тройной сальхов и тройной флип через выброс. Примечательно, что ученики Станислава Морозова (тренерская группа Этери Тутберидзе) вернули короткую программу «Лебединое озеро», с которой выступали на Олимпиаде-2022. Как объяснил Козловский, они желали во второй части сезона больше кататься для своего удовольствия и радости.
«Хотели сменить атмосферу на тренировках и соревнованиях и немного погрузить себя в воспоминания о международных выступлениях, с которыми эта программа ассоциируется», – заявил действующий чемпион России в эфире Первого канала.
Тройку промежуточных лидеров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков из группы Павла Слюсаренко. Они обошлись без грубых ошибок, но допустили помарку на тройном лутце через выброс. Двукратные бронзовые призеры чемпионата России обеспечили себе преимущество в почти три балла от ближайших преследователей, которыми стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, также попавшие в сильнейшую разминку на произвольную программу. Другие четыре дуэта не добрались до отметки в 70 баллов.
Результаты короткой программы спортивных пар в Финале Гран-при России:
В данной дисциплине тоже не обошлось без снятия участников. Выступить в Финале Гран-при России из-за травмы партнера не смогли Анна Щербакова и Егор Гончаров. Всего в турнире стартовали 10 дуэтов.
Гранд-фаворитами привычно выглядели Александра Степанова и Иван Букин. Пятикратные чемпионы России оправдали этот статус и возглавили промежуточную таблицу. И за технику, и за компоненты они получили лучшие оценки. Но отрыв учеников Александра Жулина от ближайших преследователей невелик – чуть больше баллов. Это оставляет номинальную интригу в борьбе за золото перед произвольным танцем.
Единственными конкурентами Степановой и Букина тоже ожидаемо оказались Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Именно ученики Алексея Горшкова идут вплотную за лидерами, а своих ближайших преследователей опережают более чем на шесть баллов. Тройку же замыкают Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Представители группы Елены Соколовой вряд ли поднимутся выше, а вот борьба за тройку им предстоит тяжелая – в диапазоне трех баллов еще три дуэта.
Результаты ритм-танца в Финале Гран-при России:
Полное расписание Финала Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26 представлено в специальном материале. Прямые трансляции в полном объеме доступны на официальном сайте Первого канала.