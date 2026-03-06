Ведомости
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня

Мишина и Галлямов стали промежуточными лидерами
Александр Бокулёв
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Юлия Комарова / ФФККР
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Юлия Комарова / ФФККР

В пятницу, 6 марта, стартовал Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26. Соревнования принимает Челябинск. В первый день на лед вышли представители парного катания и танцев на льду. Подводим промежуточные итоги.

Парное катание

Свернуть

В данной дисциплине в Финале Гран-при стартовали восемь дуэтов. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из-за травмы спортсменки снялись с соревнований, их заменили Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко.

Как и ожидалось, промежуточное лидерство вновь разыграли два ведущих дуэта. Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли на лед предпоследними и откатались безошибочно. Они выполнили тройной флип через выброс и параллельный тройной сальхов. Все непрыжковые элементы учеников Тамары Москвиной, в том числе тройная подкрутка, были отмечены максимальным четвертым уровнем сложности.

Двукратные бронзовые призеры Олимпиады-2022 получили лучшую оценку по технике, а вот по компонентам уступили своим главным соперникам – Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Но по сумме за короткую программу именно Мишина и Галлямов возглавили таблицу. Впрочем, отрыв в 0,01 балла оставляет максимальную интригу перед произвольной.

Бойкова и Козловский чуть уступили по технике во многом из-за потери уровня на дорожке шагов. Чисто они также выполнили параллельный тройной сальхов и тройной флип через выброс. Примечательно, что ученики Станислава Морозова (тренерская группа Этери Тутберидзе) вернули короткую программу «Лебединое озеро», с которой выступали на Олимпиаде-2022. Как объяснил Козловский, они желали во второй части сезона больше кататься для своего удовольствия и радости.

«Хотели сменить атмосферу на тренировках и соревнованиях и немного погрузить себя в воспоминания о международных выступлениях, с которыми эта программа ассоциируется», – заявил действующий чемпион России в эфире Первого канала.

Тройку промежуточных лидеров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков из группы Павла Слюсаренко. Они обошлись без грубых ошибок, но допустили помарку на тройном лутце через выброс. Двукратные бронзовые призеры чемпионата России обеспечили себе преимущество в почти три балла от ближайших преследователей, которыми стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, также попавшие в сильнейшую разминку на произвольную программу. Другие четыре дуэта не добрались до отметки в 70 баллов.

Результаты короткой программы спортивных пар в Финале Гран-при России:

  1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 80,13 балла
  2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 80,12
  3. Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков – 75,33
  4. Елизавета Осокина / Артём Грицаенко – 72,63
  5. Таисия Щербинина / Артём Петров – 69,38
  6. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов – 68,67
  7. Вероника Меренкова / Даниль Галимов – 60,97
  8. Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко – 56,98

Танцы на льду

Свернуть

В данной дисциплине тоже не обошлось без снятия участников. Выступить в Финале Гран-при России из-за травмы партнера не смогли Анна Щербакова и Егор Гончаров. Всего в турнире стартовали 10 дуэтов.

Гранд-фаворитами привычно выглядели Александра Степанова и Иван Букин. Пятикратные чемпионы России оправдали этот статус и возглавили промежуточную таблицу. И за технику, и за компоненты они получили лучшие оценки. Но отрыв учеников Александра Жулина от ближайших преследователей невелик – чуть больше баллов. Это оставляет номинальную интригу в борьбе за золото перед произвольным танцем.

Александра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин. Фото: Юлия Комарова / ФФККР

Единственными конкурентами Степановой и Букина тоже ожидаемо оказались Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Именно ученики Алексея Горшкова идут вплотную за лидерами, а своих ближайших преследователей опережают более чем на шесть баллов. Тройку же замыкают Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Представители группы Елены Соколовой вряд ли поднимутся выше, а вот борьба за тройку им предстоит тяжелая – в диапазоне трех баллов еще три дуэта.

Результаты ритм-танца в Финале Гран-при России:

  1. Александра Степанова / Иван Букин – 88,85 балла
  2. Василиса Кагановская / Максим Некрасов – 87,61
  3. Екатерина Миронова / Евгений Устенко – 81,48
  4. Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано – 80,50
  5. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин – 79,13
  6. Елизавета Шичина / Павел Дрозд – 78,82
  7. Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов – 76,88
  8. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов – 74,54
  9. Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин – 72,88
  10. Анна Коломенская / Артём Фролов – 70,83

Расписание

Свернуть

Полное расписание Финала Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26 представлено в специальном материале. Прямые трансляции в полном объеме доступны на официальном сайте Первого канала.

