Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня

В данной дисциплине в Финале Гран-при стартовали восемь дуэтов. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из-за травмы спортсменки снялись с соревнований, их заменили Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко.

Как и ожидалось, промежуточное лидерство вновь разыграли два ведущих дуэта. Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли на лед предпоследними и откатались безошибочно. Они выполнили тройной флип через выброс и параллельный тройной сальхов. Все непрыжковые элементы учеников Тамары Москвиной, в том числе тройная подкрутка, были отмечены максимальным четвертым уровнем сложности.

Двукратные бронзовые призеры Олимпиады-2022 получили лучшую оценку по технике, а вот по компонентам уступили своим главным соперникам – Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Но по сумме за короткую программу именно Мишина и Галлямов возглавили таблицу. Впрочем, отрыв в 0,01 балла оставляет максимальную интригу перед произвольной.

Бойкова и Козловский чуть уступили по технике во многом из-за потери уровня на дорожке шагов. Чисто они также выполнили параллельный тройной сальхов и тройной флип через выброс. Примечательно, что ученики Станислава Морозова (тренерская группа Этери Тутберидзе) вернули короткую программу «Лебединое озеро», с которой выступали на Олимпиаде-2022. Как объяснил Козловский, они желали во второй части сезона больше кататься для своего удовольствия и радости.

«Хотели сменить атмосферу на тренировках и соревнованиях и немного погрузить себя в воспоминания о международных выступлениях, с которыми эта программа ассоциируется», – заявил действующий чемпион России в эфире Первого канала.

Тройку промежуточных лидеров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков из группы Павла Слюсаренко. Они обошлись без грубых ошибок, но допустили помарку на тройном лутце через выброс. Двукратные бронзовые призеры чемпионата России обеспечили себе преимущество в почти три балла от ближайших преследователей, которыми стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, также попавшие в сильнейшую разминку на произвольную программу. Другие четыре дуэта не добрались до отметки в 70 баллов.

Результаты короткой программы спортивных пар в Финале Гран-при России: