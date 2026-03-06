Ведомости
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»

Новый выпуск шоу блогера Эльхана Салахова «1х1 на БЕТСИТИ сборах»
Валентин Васильев

Полузащитник «Сочи» в шоу блогера Эльхана Салахова «1х1 на БЕТСИТИ сборах» принял участие в челлендже и рассказал, какому клубу отдает свое сердце.

— Это два моих самых больших клуба в карьере. «Крылья» дали мне дорогу в Премьер-лиге, это большая часть моей карьеры, поэтому первая половина сердца уходит туда. А вторая, конечно, «Спартаку». Примерно равное количество по времени я провел и там, и там. Фанаты обеих команд были офигительные! - сказал игрок “Сочи”.

Также Зиньковский рассказал, что в детстве симпатизировал ЦСКА.

— Я в детстве болел за «Черноморец», я их воспитанник, мячи подавал там в 2000-х. А мой дедушка всегда болел за «Спартак», прям фанател. А я на тот момент не сказать, что болел, но симпатизировал… Тогда были две топовые команды - «Спартак» и ЦСКА. На тот момент, когда я основательно стал смотреть футбол, был ЦСКА с Вагнер Лавом, плюс еврокубки. Не сказать, что я много смотрел футбол, но было, за чем следить, - рассказал Зиньковский.

Полный выпуск «1х1 на БЕТСИТИ сборах» можно посмотреть на ВК и YouTube.

Ранее по теме:Перед матчем «Балтика» - «Зенит» амбассадор «БЕТСИТИ» Эльхан Салахов провел турнир 1х1 в Калининграде

Новое