Перед матчем «Балтика» - «Зенит» амбассадор «БЕТСИТИ» Эльхан Салахов провел турнир 1х1 в Калининграде

Мероприятие прошло на территории «Ростех Арены»
Валентин Васильев

Финал турнира состоялся на поле стадиона в перерыве встречи. Главным призом за победу стало посещение VIP-ложи на следующую домашнюю встречу «Балтики» против «Ростова», а также уникальная футболка клуба.

Также перед матчем с «Зенитом» в VIP-ресторане «Ростех Арены» прошел паблик-ток с участием ведущих шоу Cappuccino & Catenaccio Игорем Порошимым, Вадимом Лукомским и Антоном Михашенком, который состоялся при поддержке БЕТСИТИ. Эксперты разобрали игру «Балтики» в текущем сезоне, а также ответили на вопросы слушателей.

КК паблик ток.jpg

Матч «Балтика» - «Зенит» прошел в воскресенье и завершился вничью — 0:0.

Новое