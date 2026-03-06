Mixer Cup Series запускает формат 24/7

С 16 марта по 2 апреля пройдет онлайн-турнир по Dota 2, где оплачивается каждая сыгранная карта. Даже поражение приносит деньги, а выплаты поступают моментально после матча.

Особенности формата:

• Редукцион: система отбора через аукцион наоборот. Чем дольше ждешь — тем ниже взнос и дешевле вход, но снижается и шанс попадания в активный пул игроков (начало редукциона 6 марта).

• Низкий порог входа: участвовать может любой игрок от 2300 MMR.

• Капитанский драфт: топ-взносы становятся капитанами и собирают команды в режиме драфта.

• Формат: 24 команды, круговая система, follow by матчи Bo1, 24/7.

• Призовой фонд— $25 000.

• Бонусы за ночные матчи: В новом сезона организаторы турнира ввели денежные бонусы для участников, которые играют матчи с 00:00 до 07:00.

Звезды и стримеры, который уже принимали участие в Mixer Cup Series — Satanic, ALOHADANCE, Recrent, 9class и другие известные игроки в сообществе Dota 2.

В предстоящем Миксере участвовать смогут все игроки от 2300 MMR. Mixer Cup Series создан для того, чтобы дать шанс каждому — не важно, про-игрок ты или 3к узник. Здесь может сыграть любой желающий.

Подробнее об участии в турнире можно узнать в Telegram-канале Mixer Cup и на https://mixer-cup.gg.