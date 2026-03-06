Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет

В субботу, 7 марта, стартует девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет финский Лахти. В программу внесено по два личных старта у мужчин и женщин.

На турнир заявлены Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые остаются единственными российскими лыжниками, выступающими в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Эти спортсмены в том числе стартовали и на Олимпиаде-2026. Но в личных спринтах, которые откроют программу этапа в Лахти, россияне не выступят.

При этом в четверг Коростелев пробежал коньковый масс-старт на молодежном чемпионате мира в норвежском Лиллехаммере. Россиянин выиграл серебро, уступив только немцу Элиасу Кеку (+0,3 секунды).