Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет

В субботу, 7 марта, стартует девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет финский Лахти. В программу внесено по два личных старта у мужчин и женщин.
На турнир заявлены Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые остаются единственными российскими лыжниками, выступающими в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Эти спортсмены в том числе стартовали и на Олимпиаде-2026. Но в личных спринтах, которые откроют программу этапа в Лахти, россияне не выступят.
При этом в четверг Коростелев пробежал коньковый масс-старт на молодежном чемпионате мира в норвежском Лиллехаммере. Россиянин выиграл серебро, уступив только немцу Элиасу Кеку (+0,3 секунды).
График девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам выглядит так (московское время):
Суббота, 7 марта
Женский и мужской спринты, свободный стиль (квалификация) – 11:00;
Женский и мужской спринты, свободный стиль (финалы) – 17:30;
Воскресенье, 8 марта
Женская индивидуальная гонка с раздельным стартом, свободный стиль (10 км) – 12:30;
Мужская индивидуальная гонка с раздельным стартом, свободный стиль (10 км) – 14:15.
Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка мира после восьми этапов.
Мужчины
13. Савелий Коростелев (Россия) – 633
Женщины
16. Дарья Непряева (Россия) – 599
Российские букмекеры открыли линии на индивидуальные спринты в Лахти. Представляем коэффициенты от компании PARI:
Мужчины
|Кубок мира, 9 этап. Индивидуальный спринт. Кто выше?
1
2
|🇳🇴Йоханнес Клебо – Ларс Хегген🇳🇴
1,11
5,50
|🇺🇸Бен Огден – Гус Шумахер🇺🇸
1,70
2,02
|🇳🇴Эвен Нортуг – Харальд Амундсен🇳🇴
1,60
2,20
|🇫🇷Жюль Шаппа – Лаури Вуоринен🇫🇮
1,60
2,20
|🇮🇹Федерико Пеллегрино – Люка Шанава🇫🇷
1,95
1,75
Женщины
|Кубок мира, 9 этап. Индивидуальный спринт. Кто выше?
1
2
|🇸🇪Линн Сванн – Йонна Сундлинг🇸🇪
1,65
2,10
|🇫🇮Ясми Йоэнсуу – Джессика Диггинс🇺🇸
1,72
2,00
|🇸🇪Йонна Сундлинг – Кристин Скистад🇳🇴
1,80
1,90
|🇸🇪Майя Далквист – Йоханна Хагстрем🇸🇪
1,33
3,00
|🇨🇭Надин Фендрих – Колетта Ридзик🇩🇪
2,10
1,65
Гонки девятого этапа Кубка мира в прямом эфире в рамках платной подписки покажет сервис «Okko».