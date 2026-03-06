Ведомости
Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет

Россияне пропустят спринт
Руслан Ипполитов
Савелий Коростелев. Фото: ФЛГР
Савелий Коростелев. Фото: ФЛГР

В субботу, 7 марта, стартует девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет финский Лахти. В программу внесено по два личных старта у мужчин и женщин.

На турнир заявлены Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые остаются единственными российскими лыжниками, выступающими в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Эти спортсмены в том числе стартовали и на Олимпиаде-2026. Но в личных спринтах, которые откроют программу этапа в Лахти, россияне не выступят.

При этом в четверг Коростелев пробежал коньковый масс-старт на молодежном чемпионате мира в норвежском Лиллехаммере. Россиянин выиграл серебро, уступив только немцу Элиасу Кеку (+0,3 секунды).

Расписание

Свернуть

График девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам выглядит так (московское время):

Суббота, 7 марта

Женский и мужской спринты, свободный стиль (квалификация) – 11:00;

Женский и мужской спринты, свободный стиль (финалы) – 17:30;

Воскресенье, 8 марта

Женская индивидуальная гонка с раздельным стартом, свободный стиль (10 км) – 12:30;

Мужская индивидуальная гонка с раздельным стартом, свободный стиль (10 км) – 14:15.

Общий зачет Кубка мира

Свернуть

Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка мира после восьми этапов.

Мужчины

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1684 очка
  2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1258
  3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1008
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 964
  5. Ларс Хегген (Норвегия) – 958

---

13. Савелий Коростелев (Россия) – 633

Женщины

  1. Джессика Диггинс (США) – 1720 очков
  2. Моа Илар (Швеция) – 1450
  3. Майя Дальквист (Швеция) – 1211
  4. Хейди Венг (Норвегия) – 898
  5. Каролин Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 849

---

16. Дарья Непряева (Россия) – 599

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Российские букмекеры открыли линии на индивидуальные спринты в Лахти. Представляем коэффициенты от компании PARI:

Мужчины

Кубок мира, 9 этап. Индивидуальный спринт. Кто выше?
 

1

2

🇳🇴Йоханнес Клебо – Ларс Хегген🇳🇴

1,11

5,50

🇺🇸Бен Огден – Гус Шумахер🇺🇸

1,70

2,02

🇳🇴Эвен Нортуг – Харальд Амундсен🇳🇴

1,60

2,20

🇫🇷Жюль Шаппа – Лаури Вуоринен🇫🇮

1,60

2,20

🇮🇹Федерико Пеллегрино – Люка Шанава🇫🇷

1,95

1,75

Женщины

Кубок мира, 9 этап. Индивидуальный спринт. Кто выше?
 

1

2

🇸🇪Линн Сванн – Йонна Сундлинг🇸🇪

1,65

2,10

🇫🇮Ясми Йоэнсуу – Джессика Диггинс🇺🇸

1,72

2,00

🇸🇪Йонна Сундлинг – Кристин Скистад🇳🇴

1,80

1,90

🇸🇪Майя Далквист – Йоханна Хагстрем🇸🇪

1,33

3,00

🇨🇭Надин Фендрих – Колетта Ридзик🇩🇪

2,10

1,65

Прямые трансляции, где смотреть

Свернуть

Гонки девятого этапа Кубка мира в прямом эфире в рамках платной подписки покажет сервис «Okko».

Новое