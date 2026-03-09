Гуменник после Олимпиады выиграл Финал Гран-при России

В мужском одиночном катании можно было назвать несколько явных претендентов на золото, но среди них выделялся Пётр Гуменник. Меньше месяца назад он ярко выступил на Олимпиаде, где занял шестое место. В Челябинск ученик Вероники Дайнеко приехал в статусе действующего чемпиона России и Финала Гран-при.

В короткой программе Гуменник стал единственным, кому удалось набрать более 100 баллов. В произвольной он тоже показал лучший результат и по общей сумме преодолел отметку в 300 баллов. При этом в понедельник фигурист не обошелся без ошибок: лутц получился не четверным, а тройным, а еще на трех прыжках были зафиксированы недокруты в четверть.

Чисто Гуменник выполнил три элемента ультра-си: четверные флип, риттбергер и сальхов (в каскаде с тройным тулупом). И за технику, и за компоненты он получил лучшие оценки. После проката чемпион отдельно отметил поддержку зрителей.

«Всегда приятно для таких болельщиков выступить. Даже когда сил уже не хватает, эмоционально выдыхаешься, но видишь этот зал, который ревет, кричит слова поддержки, тепло встречает, сразу заряжаешься энергией, чтобы откатать любую программу», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Теперь в активе фигуриста три победы в Финалах Гран-при России. Символично, что прошлогодний успех на этом турнире стал определяющим при выборе кандидатуры Гуменника для участия в олимпийской квалификации.