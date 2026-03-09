Гуменник после Олимпиады выиграл Финал Гран-при России

Последний комплект медалей в Финале Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26 разыграли мужчины. Подводим итоги соревнований, которые принимал Челябинск.
В мужском одиночном катании можно было назвать несколько явных претендентов на золото, но среди них выделялся Пётр Гуменник. Меньше месяца назад он ярко выступил на Олимпиаде, где занял шестое место. В Челябинск ученик Вероники Дайнеко приехал в статусе действующего чемпиона России и Финала Гран-при.
В короткой программе Гуменник стал единственным, кому удалось набрать более 100 баллов. В произвольной он тоже показал лучший результат и по общей сумме преодолел отметку в 300 баллов. При этом в понедельник фигурист не обошелся без ошибок: лутц получился не четверным, а тройным, а еще на трех прыжках были зафиксированы недокруты в четверть.
Чисто Гуменник выполнил три элемента ультра-си: четверные флип, риттбергер и сальхов (в каскаде с тройным тулупом). И за технику, и за компоненты он получил лучшие оценки. После проката чемпион отдельно отметил поддержку зрителей.
«Всегда приятно для таких болельщиков выступить. Даже когда сил уже не хватает, эмоционально выдыхаешься, но видишь этот зал, который ревет, кричит слова поддержки, тепло встречает, сразу заряжаешься энергией, чтобы откатать любую программу», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.
Теперь в активе фигуриста три победы в Финалах Гран-при России. Символично, что прошлогодний успех на этом турнире стал определяющим при выборе кандидатуры Гуменника для участия в олимпийской квалификации.
Как и на последнем чемпионате России, второе место занял Евгений Семененко. В Челябинске он в плотной борьбе шел четвертым после короткой программы, но смог подняться по итогам произвольной. В понедельник участник Олимпиады-2022 чисто выполнил четыре элемента ультра-си: четверные тулуп и сальхов (в каскаде с тройным тулупом), а также два тройных акселя (в каскаде и секвенции).
«Прокатами доволен. Боролся за каждый балл, считал обороты во вращениях, старался дорожку на максимум сделать. Прошлый сезон у меня был бронзовым, этот я могу назвать серебряным. Надеюсь, динамика продолжится, и следующий будет золотым», – сказал ученик Алексея Мишина.
Вслед за Семененко на пьедестале расположился Николай Угожаев, который шел вторым после короткой программы. До серебра ему не хватило 0,5 балла. В произвольной ученик Дмитрия Хромина чисто выполнил два четверных флипа (один – в каскаде с тройным тулупом), четверной тулуп и тройной аксель (в каскаде с тройным тулупом).
Даже менее 0,5 балла уже в борьбе за бронзу проиграл Марк Кондратюк. В произвольной программе он получил только две сбавки и уступил лишь Гуменнику. Чисто бронзовый призер Олимпиады-2022 в командном турнире выполнил четверные лутц, тулуп и сальхов (в каскаде с тройным сальховом), а также два тройных акселя (один – в секвенции с двойным).
Владислав Дикиджи закрепился в статусе одного из самых стабильных фигуристов страны, но в Финале Гран-при России не смог представить лучшую версию себя. После короткой программы он замыкал топ-3, но в произвольной упал с четверного сальхова и допустил «бабочку» на лутце, оставшись без каскада. В итоге чемпион России скатился на шестую позицию, пропустив вперед также Григория Фёдорова, который в понедельник выдал один из самых качественных прокатов по технике.
Результаты Финала Гран-при России в мужском одиночном катании: