Фигуристка Двоеглазова впервые стала чемпионкой Финала Гран-при России

Аделия Петросян, занявшая шестое место на Олимпиаде-2026, пропустила Финал Гран-при России. В её отсутствие номинально главной фавориткой была Алиса Двоеглазова – действующая вице-чемпионка страны. Ученица Этери Тутберидзе подтвердила статус в короткой программе, где даже добилась приятного отрыва.

В произвольной Двоеглазова закрывала сильнейшую разминку. Уже первый прыжок пошел не по плану – лутц получился двойным, а не четверным. Затем 17-летняя фигуристка чисто выполнила четверной тулуп, но на следующем аналогичном прыжке допустила недокрут в четверть и упала, поэтому был зафиксирован повтор элемента.

В итоге Двоеглазова все-таки получила лучшую оценку за технику и выиграла произвольную программу. Следовательно, и по общей сумме она сохранила первое место, что принесло ей дебютный большой титул на взрослом уровне. При этом фигуристка заявила, что главной целью на турнир ставила не победу, а чистые прокаты.

«Сюда я ехала показать, что умею прыгать и делать. Рада, что в короткой программе получилось показать лучший результат сезона. Очень рада, что удалось в итоге взять здесь золото», – поделилась Двоеглазова в эфире Первого канала.

О прокате произвольной программы спортсменка высказалась самокритично. Она подчеркнула, что предстоит серьезная работа над ошибками.