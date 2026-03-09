Фигуристка Двоеглазова впервые стала чемпионкой Финала Гран-при России

В заключительный день Финала Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26 женщины представили произвольные программы. Рассказываем о выступлениях и итоговых результатах соревнований в Челябинске.
Аделия Петросян, занявшая шестое место на Олимпиаде-2026, пропустила Финал Гран-при России. В её отсутствие номинально главной фавориткой была Алиса Двоеглазова – действующая вице-чемпионка страны. Ученица Этери Тутберидзе подтвердила статус в короткой программе, где даже добилась приятного отрыва.
В произвольной Двоеглазова закрывала сильнейшую разминку. Уже первый прыжок пошел не по плану – лутц получился двойным, а не четверным. Затем 17-летняя фигуристка чисто выполнила четверной тулуп, но на следующем аналогичном прыжке допустила недокрут в четверть и упала, поэтому был зафиксирован повтор элемента.
В итоге Двоеглазова все-таки получила лучшую оценку за технику и выиграла произвольную программу. Следовательно, и по общей сумме она сохранила первое место, что принесло ей дебютный большой титул на взрослом уровне. При этом фигуристка заявила, что главной целью на турнир ставила не победу, а чистые прокаты.
«Сюда я ехала показать, что умею прыгать и делать. Рада, что в короткой программе получилось показать лучший результат сезона. Очень рада, что удалось в итоге взять здесь золото», – поделилась Двоеглазова в эфире Первого канала.
О прокате произвольной программы спортсменка высказалась самокритично. Она подчеркнула, что предстоит серьезная работа над ошибками.
«Больше испытываю разочарование в себе. Еще до выхода на лед дала себе установку, что буду бороться до конца – за каждый элемент, оборотик, шажок. Благодарна себе, что держалась до последнего момента программы. Сложности больше в моей голове. Я знаю, что могу выполнить тот или иной контент. Надо проанализировать и понять, что конкретно мне нужно. Может, позаниматься с какими-то специалистами. Возможно, я слишком многого от себя хочу, а это тоже влияет», – сказала Двоеглазова.
На вторую позицию в итоговой таблице поднялась Дарья Садкова. Еще одна ученица Этери Тутберидзе шла на промежуточной четвертой строчке, а в произвольной программе стала третьей. Прокат в понедельник она начала с чистого четверного тулупа, но затем допустила несколько ошибок. Впрочем, по технике Садкова в итоге уступила только Двоеглазовой.
Тройку призеров Финала Гран-при России замкнула Камилла Нелюбова. Как и в короткой программе, в произвольной она выполнила тройной аксель. На элементе ультра-си зафиксировали недокрут, но общий уровень проката позволил ученице Дарьи Гуреевой войти в число медалисток. Нелюбова впервые попала на пьедестал столько крупного турнира, хотя призналась, что есть и причины для грусти.
«Оценки на чемпионате России были выше, но прокат, по моим ощущениям, был таким же хорошим – я бы сказала, даже более раскрепощенным. Но, наверное, судьям виднее. Я хотела бы пересмотреть свой прокат и проанализировать – тогда уже лучше пойму. Считаю, что я молодец, потому что откатала чистые программы. Я была уверенной, шла и делала. И сделала все, что от меня зависело», – сказала Нелюбова в эфире Первого канала.
В борьбе за бронзу фигуристка на 0,02 балла опередила Софью Муравьёву, которая шла третьей после короткой программы. Результаты в произвольной оказались очень плотными, и ученица Алексея Мишина осталась вне пьедестала, несмотря на лучшую оценку за компоненты. Помешал ряд ошибок на прыжковых элементах.
Пятерку сильнейших замкнула Ксения Гущина, которая продемонстрировала очередной стабильный и чистый прокат. Следом в таблице расположилась Анна Фролова, уступившая в произвольной программе только Двоеглазовой. Фигуристка после неудачной короткой шла на девятой позиции, но смогла отыграть три строчки.
Обратную динамику показала Дина Хуснутдинова. Она занимала промежуточное второе место, но произвольную программу откатала неудачно. За падением с тройного акселя последовали и другие грубые ошибки. В итоге ученица Тутберидзе опустилась на восьмую позицию, уступив также Елизавете Куликовой.
Еще одна обладательница элемента ультра-си Мария Захарова выбиралась с последнего промежуточного места. Но оба четверных тулупа в произвольной привели к падениям, а потому ей удалось отыграть только одну позицию.
Результаты Финала Гран-при России в женском одиночном катании: