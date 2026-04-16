Клиенты PARI уверены в победе «Астон Виллы» над «Болоньей» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы

Унаи Эмери - специалист по этому турниру
16 апреля в английском Бирмингеме состоится ответная игра четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, в которой «Астон Вилла» сойдется с «Болоньей». Встреча пройдет на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени. Неделю назад команда Унаи Эмери победила со счетом 3:1. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд на победу в сегодняшней игре и рассказали о ставках клиентов. 

«Астон Вилла» — фаворит предстоящего матча. В букмекерской компании PARI на победу бирмингемцев в основное время можно поставить за коэффициент 1.51, вероятность исхода — приблизительно 63%. Ничья доступна в линии за 4.40 (21%), успех «Болоньи» — за 6.00 (16%). 

Проход английской команды в полуфинал после триумфа в первой игре оценен в 1.03 (93%), итальянcкой — в 13.00 (7%). 

Клиенты PARI уверены, что коллектив Унаи Эмери подтвердит статус фаворита: 92% от общего объема ставок на исход ответного матча проходятся на победу «Астон Виллы», чуть менее 5% — на «Болонью», еще 3% с небольшим — на ничью. Также абсолютное большинство пари заключено на проход англичан в полуфинал турнира — более 99% от всего объема ставок рынка. 

«Астон Вилла» — одна из самых результативных команд Лиги Европы. На то, что в предстоящем матче будет забито три и более мяча, котировка — 1.67, на ТМ 2.5 — 2.20. Обмен голами можно взять за 1.75, противоположный исход — за 2.00. 

Самая крупная ставка на игру в Бирмингеме — 100 000 рублей. Клиент PARI взял условие «Астон Вилла» не проиграет» (1Х) за 1.15 и включил его в экспресс из трех событий. Два других: победа Кори Гауфф над Людмилой Самсоновой на турнире в Штутгарте за 1.19 и ставка на Лоренцо Сонего в матче с Андреем Рублевым в Барселоне с форой (+5.5) по геймам за 1.33. Общий коэффициент купона — 1.82. 

Аналитики PARI считают «Астон Виллу» главным фаворитом Лиги Европы. «Львы» завершили на втором месте общий этап турнира, а в плей-офф выиграли все три матча. Итоговый успех команды Эмери доступен в линии за 2.25. 

Триумф «Болоньи» предложен за 80.00. Коллектив Винченцо Итальяно стал десятым на общем этапе и по этой причине отыграл на один раунд плей-офф больше, чем «Вилла»: прошел «Бранн» (1:0, 1:0) и «Рому» (1:1, 4:3).

Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду
Посол ОАЭ провел матчи по паделу среди чиновников и дипломатов в Москве
PARI запускает стажировку другого уровня – PARI CAMP
БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков
11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу
PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»
Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»
Премия РБ стала победителем IX Премии СБК
Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»
Пользователь PARI поставил 550 000 рублей на выход «Интера» в финал Кубка Италии
