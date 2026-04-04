Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Балтикой» в эксклюзивной форме с принтом «Морского боя»

«Динамо» из Махачкалы и «Сочи» в очном матче выйдут на поле в особенных футболках, подготовленных БЕТСИТИ и клубами к импровизированному турниру – Кубку Морского боя.

Ранее подобные формы представили «Балтика» и «Сочи» в прошлом туре. Джерси выполнены в синем цвете и украшены классическим гюйсом в белом исполнении, как и манжеты. Фоновый паттерн составили элементы игры «Морской бой». При этом логотипы «Динамо» и БЕТСИТИ светятся в темноте.

Матч «Динамо» (Махачкала) – «Балтика» станет последним в рамках БЕТСИТИ Кубка Морского боя. Его досрочно выиграли калининградцы и уже в прошлом туре получили из рук амбассадоров букмекера Эльхана Салахова и Ольги Тигиной уникальный трофей.