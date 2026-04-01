PARI проведет «ХА-ХА турик» — медиатурнир по Dota 2 со звездными участниками и 1 000 000 рублей призовых

Букмекерская компания PARI организует масштабный медиатурнир по Dota 2 под названием PARI GALAXY: ХА-ХА турик. В ивенте примут участие восемь команд, собранных из популярных стримеров и профессиональных киберспортсменов.

Турнир пройдет с 7 по 9 апреля в формате плей-офф с сеткой Double elimination. А перед гранд-финалом зрителей ждет грандиозный шоу-матч в режиме DOTARUN. Призовой фонд ивента составит 1 000 000 рублей.

Среди участников турнира будут NS, Daxak, Recrent, Alohadance, Voodoosh и другие известные в комьюнити стримеры и блогеры. Помимо них на PARI GALAXY: ХА-ХА турик выступят и селебрити не из киберспорта, например, популярный стендап-комик Дима Коваль.

Все команды будут сбалансированы по среднему MMR. Итоговые составы получившихся коллективов будут анонсированы в социальных сетях PARI Esports. За ходом чемпионата можно будет следить на каналах самих игроков на Twitch.