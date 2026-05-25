Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»

Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»

О чем сожалеет известный тренер
Валентин Васильев
Наставник азербайджанского «Турана», экс-тренер «Рубина» и «Ростова» в подкасте «Cappuccino&Catenaccio», выходящем при поддержке «БЕТСИТИ», впервые рассказал причину, по которой он так и не возглавил «Спартак».

Бердыев должен был стать главным тренером красно-белых в 2016 году, но в последний момент сделка сорвалась.

– Я хотел бы поговорить о том, чего не случилось – о вашем сотрудничестве со «Спартаком». На поверхности появлялось, что это были предметные переговоры, и что-то в последнюю очередь эти переговоры сорвало. Вы могли бы сейчас сказать что, если вам позволяет этика?

– Если я жалею о чем-то в жизни, то это как раз вот об этом. 

– Можете рассказать, почему?

– Здесь причина – это я сам. Со стороны «Спартака» всё было на высшем уровне. 

Я встречался с Федуном два раза. Всё обговорили. Более того, я должен был принять команду в Казани. Должен был прилететь туда, матч с «Рубином» был.

– Это какой год?

– Я был в «Ростове». Обо всём договорились. И потом появляется предложение – какое-то сомнительное, не буду клуб называть. И что меня дернуло отказаться? Я не знаю. Я так жалею об этом. 

– Подождите, вы выбрали другое предложение, но и там не состоялось?

– Да. 

– Но это не «Зенит»?

– Это точно не «Зенит».

Я хочу сказать, что вот эта боль, эта заноза – она у меня сидит до сих пор. Плюс, у меня еще было предложение из-за рубежа, клуб не буду говорить. Два предложения серьезных таких.

– Дальнее зарубежье?

– Да-да.

– Топ-5 лига?

– Да. 

– По поводу «Спартака» говорили, что Бердыев попросил исключительных полномочий трансферных – чушь всё?

– Нет, чушь всё. Компетентный, конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно, что иногда просто хочется извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было тоже неприятно, потому что вроде как по рукам ударили, два взрослых человека. Но это ладно, это моя боль.

Но за «Спартак» я сейчас переживаю всё равно. 

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
