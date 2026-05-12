PARI: Falcons обыграет Mongolz и пройдет в плей-офф PGL Astana по CS2

PARI: Falcons обыграет Mongolz и пройдет в плей-офф PGL Astana по CS2

Обе команды идут со статистикой 2:1
Источник: PARI
12 мая пройдет четвертый раунд группового этапа  турнира PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2. В одном из матчей игрового дня сойдутся Team Falcons и The Mongolz, идущие со статистикой 2:1. Серия в формате best-of-3 начнется в 11:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Falcons, которая в прошлом туре обыграла Monte со счетом 2:0. Поставить на то, что состав m0NESY обыграет Mongolz и пройдет в плей-офф PGL Astana, можно с котировкой 1,53. На точный счет 2:0 в пользу Falcons аналитики дают коэффициент 2,65. Ставка на состав m0NESY с форой по раундам (-6,5) доступна за 2,30. Тотал карт больше 2,5 идет за 1,90 а обратный результат – за 1,80. M0NESY сейчас входит в топ-5 лучших игроков ивента. Поставить на его индивидуальный тотал на первой карте больше 17,5 фрага можно с котировкой 1,90

Mongolz в прошлом туре переиграла G2 со счетом 2:0. Поставить на успех монгольского коллектива  можно с котировкой 2,50. Коэффициент на Mongolz с форой по картам (+1,5) составляет 1,43, а с форой (-1,5) – 4,70. Ставка на общий тотал раундов в серии больше 54,5 доступна за 1,93. Коэффициент на монголов с форой по раундам (+3,5) составляет 2.08. В монгольском составе лучшую результативность показывает снайпер 910, который занимает третье место в рейтинге участников турнира. Взять его индивидуальный тотал фрагов на первой карте больше 15,5 можно с коэффициентом 1,90

Клиенты PARI также склоняются в пользу состава m0NESY. На победу Falcons приходится более 72% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на матч – 160 000 руб. Один из клиентов PARI собрал экспресс из семи игр чемпионата, включив в него ставку на The Mongolz за 2,35. Общий коэффициент экспресса составил 7,57

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. На чемпионате выступают 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере $800 тыс.

Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
PARI запустит автобус PARIVISION в Астане для зрителей PGL ASTANA 2026
