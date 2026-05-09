Пользователи PARI уверены в победе «Атлетико» над «Сельтой» в 35-м туре Ла Лиги

9 мая в матче 35-го тура Ла Лиги мадридский «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» примет «Сельту». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Атлетико». Поставить на победу хозяев можно за 2,08, что соответствует примерно 47% вероятности. Триумф «Сельты» котируется за 3,55 (около 27%). Ничья также оценена в 3,55. Последний раз команды встречались в октябре в первом круге Ла Лиги, тогда матч закончился со счетом 1:1.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев. На победу «Атлетико» приходится около 97% всего оборота ставок на исход игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1,68. Тотал меньше 2,5 котируется за 2,20. Обмен голами предложено взять за 1,55, условие «обе забьют – нет» – за 2,35.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1, она котируется за 6,50. Победа«Атлетико» 2:1 оценена в 9,00, нулевая ничья – в 9,50.

«Атлетико» набрал 63 очка и после 34 туров идет на четвертом месте в Ла Лиге. Команда Диего Симеоне победила в 19 матчах, шесть раз сыграла вничью и уступила в девяти играх. Отставание от «Вильярреала» с третьей строчки составляет пять очков. На то, что мадридцы попадут по итогам сезона в топ-3, можно поставить за 5,40.

«Сельта» занимает шестое место с 47 очками. В последних пяти матчах во всех турнирах команда победила лишь один раз.