Посол ОАЭ провел матчи по паделу среди чиновников и дипломатов в Москве

В Москве прошел турнир, организованный посольством Объединенных Арабских Эмиратов, который объединил представителей дипломатического корпуса и бизнес-сообщества, российских чиновников и журналистов. На мероприятии побывал корреспондент "Ведомости Спорт/РБ".

Соревнования состоялись 26 апреля в московском клубе Sky Padel. В турнире приняли участие посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Султан Есса Аль Джабер, министр просвещения России Сергей Кравцов, первый заместитель министра спорта Одес Байсултанов, заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев, а также представители МИД, СМИ и дипломатических структур.

Организаторы рассматривают подобные мероприятия как часть неформальной дипломатии. По словам Аль Джабера, спорт помогает выстраивать доверительные отношения и создает дополнительные возможности для взаимодействия между странами.

Падел в последние годы считается одним из самых быстрорастущих видов спорта в мире. Игра, сочетающая элементы большого тенниса и сквоша, активно развивается на Ближнем Востоке, в Европе и странах Латинской Америки. По данным международных профильных организаций, в падел играют более чем в 90 странах, а ежегодный рост аудитории оценивается двузначными темпами.

Для ОАЭ спорт остается важным элементом стратегии. Страна активно инвестирует в международные турниры, инфраструктуру и гуманитарные проекты, используя спортивные события как инструмент укрепления деловых и культурных связей. Россия также остается одним из ключевых партнеров Эмиратов в регионе. По итогам прошлого года товарооборот между странами превысил $12 млрд, увеличившись примерно на треть год к году.

В августе прошлого года заключено межправительственное соглашение о торговле услугами и инвестициях, которое формирует правовую базу для наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и ОАЭ. В совместном заявлении было подчеркнуто, что стороны устанавливают стабильные и прозрачные правила для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности.

Аль Джабер занимает должность посла ОАЭ в России с 2020 года, владеет русским в совершенстве. В 2013 году он был назначен почетным командиром ордена Британской Империи. В том же году он также был награжден Национальным орденом Мавритании за заслуги. В 2019 году Аль Джабер получил международную премию за жизненные достижения, присужденную премьер-министром Индии Нарендрой Моди.