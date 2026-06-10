БЕТ-М объявил о запуске футбольной «Гонки на ЧМ-2026»

Букмекерская компания БЕТ-М запускает специальный турнир для любителей футбола — «Гонку на ЧМ-2026». Участникам предлагают делать прогнозы на футбольные матчи, зарабатывать баллы и каждую неделю бороться за фрибеты до 50 000 RUB.

Механика турнира

Чтобы принять участие, необходимо заключить пари (ординар или экспресс) на футбол от 500 RUB с коэффициентом не ниже 1.3 в рамках текущей турнирной недели. За каждый оформленный прогноз начисляются баллы: 1 балл за ординар и 2 балла за экспресс. Чем выше место в турнирной таблице, тем крупнее приз.

Ключевые условия

Учитываются только ставки на футбол.

Турнирный период длится одну неделю: с понедельника 12:00 до следующего понедельника 11:59.

Размер фрибета зависит от итогового места в таблице.

При равенстве баллов призовой фонд делится между победителями поровну.

Полученный фрибет можно отыграть ординаром или экспрессом с коэффициентом от 1.1 до 3.5.

Турнир продлится шесть недель. Главный фрибет каждой недели составляет 50 000 RUB.