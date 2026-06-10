БЕТ-М объявил о запуске футбольной «Гонки на ЧМ-2026»

Партнерский проект
Букмекерская компания БЕТ-М запускает специальный турнир для любителей футбола — «Гонку на ЧМ-2026». Участникам предлагают делать прогнозы на футбольные матчи, зарабатывать баллы и каждую неделю бороться за фрибеты до 50 000 RUB.
Механика турнира
Чтобы принять участие, необходимо заключить пари (ординар или экспресс) на футбол от 500 RUB с коэффициентом не ниже 1.3 в рамках текущей турнирной недели. За каждый оформленный прогноз начисляются баллы: 1 балл за ординар и 2 балла за экспресс. Чем выше место в турнирной таблице, тем крупнее приз.
Ключевые условия
Турнир продлится шесть недель. Главный фрибет каждой недели составляет 50 000 RUB.