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ГлавнаяНовостиБЕТ-М объявил о запуске футбольной «Гонки на ЧМ-2026»

БЕТ-М объявил о запуске футбольной «Гонки на ЧМ-2026»

Еженедельные фрибеты до 50 000 рублей
Руслан Ипполитов

Букмекерская компания БЕТ-М запускает специальный турнир для любителей футбола — «Гонку на ЧМ-2026». Участникам предлагают делать прогнозы на футбольные матчи, зарабатывать баллы и каждую неделю бороться за фрибеты до 50 000 RUB.

Механика турнира

Чтобы принять участие, необходимо заключить пари (ординар или экспресс) на футбол от 500 RUB с коэффициентом не ниже 1.3 в рамках текущей турнирной недели. За каждый оформленный прогноз начисляются баллы: 1 балл за ординар и 2 балла за экспресс. Чем выше место в турнирной таблице, тем крупнее приз.

Ключевые условия

  • Учитываются только ставки на футбол.
  • Турнирный период длится одну неделю: с понедельника 12:00 до следующего понедельника 11:59.
  • Размер фрибета зависит от итогового места в таблице.
  • При равенстве баллов призовой фонд делится между победителями поровну.
  • Полученный фрибет можно отыграть ординаром или экспрессом с коэффициентом от 1.1 до 3.5.

Турнир продлится шесть недель. Главный фрибет каждой недели составляет 50 000 RUB.

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