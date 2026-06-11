Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиМайя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026

Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026

Обновлено:
Беттинговые итоги женского турнира
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Итоги «Ролан Гаррос»
  • Финал не стал самым популярным матчем женского турнира «Ролан Гаррос» – 2026
  • Ставки на финальный матч «Ролан Гаррос» – 2026
  • Клиенты PARI ставили на чемпионство Соболенко
  • Самые интересные выигрыши и проигрыши

7 июня в Париже завершился «Ролан Гаррос». В женском одиночном разряде дебютную для себя победу на турнире такого уровня одержала россиянка Мирра Андреева. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги второго в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема».

Итоги «Ролан Гаррос»

Свернуть

Прошедший турнир запомнился сенсациями. Даже до полуфинала не добралась первая ракетка мира Арина Соболенко, уступив Диане Шнайдер решающий сет со счетом 0:6. Сенсационно до финала дошла польская теннисистка Майя Хвалиньская, которая начинала борьбу с квалификации. В итоге за этот турнир она заработала вдвое больше призовых, чем за всю предыдущую карьеру. 

А победила россиянка! Мирра Андреева провела прекрасный турнир и стала сильнейшей, завоевав первый в карьере титул из серии «Большого шлема». В финале она не оставила шансов Хвалиньской – 6:3, 6:2. 

Финал не стал самым популярным матчем женского турнира «Ролан Гаррос» – 2026

Свернуть

По итогам женского турнира Открытого чемпионата Франции по теннису PARI зафиксировала снижение оборота ставок на 8% в сравнении с 2025 г. При этом прибыль оказалась на 87% больше в сравнении с прошлогодним турниром. 

Самый большой объем пари пришелся на четвертьфинал между Ариной Соболенко и Дианой Шнайдер. Россиянка отыгралась со счета 3:6, 1:4 и победила в трех сетах, причем в решающей партии не отдала сопернице ни гейма – 6:0.

В топ-5 по этому показателю вошли полуфинал Диана Шнайдер – Майя Хвалиньская (представительница Польши победила в двух сетах), финальный матч Мирра Андреева – Майя Хвалиньская, четвертьфинал, в котором полька победила в двух сетах Анну Калинскую, и матч 1/8 финала между Калинской и Анастасией Потаповой (победа россиянки в трех сетах).

Удачнее всего для PARI сложился матч 1/2 финала между Шнайдер и Хвалинской. Россиянка после победы над Соболенко была фавориткой, но уступила в двух сетах. Кроме того, компания зафиксировала одни из лучших результатов по турниру на матчах 1/4 финала Анна Калинская – Майя Хвалиньская (победа польской теннисистки в двух сетах) и Анна Калинская – Анастасия Потапова (россиянка в упорнейшей борьбе выиграла на решающем тай-брейке).

Больше всего выигрышей клиенты получили по ставкам на матч четвертого круга Арина Соболенко – Наоми Осака (белоруска уверенно победила в двух сетах) и Тереза Валентова – Магда Линетт (1/64 финала, теннисистка из Польши победила в трех сетах на супер тай-брейке).

Самым прибыльным для компании PARI игроком стала Майя Хвалиньская. Теннисистка из Польши начала путь в квалификации, но не просто пробилась в основную сетку, а добралась до финала, победив сразу несколько более титулованных соперниц. Клиенты компании получили больше всего выигрышей по ставкам на матчи с участием Каролины Муховой. Чешская теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Хиль Тайхман.

Самой удачной датой для компании на женском туре стало 4 июня. В этот день Майя Хвалиньская сенсационно переиграла Диану Шнайдер, а Мирра Андреева уверенно победила Марту Костюк в полуфинале. Для клиентов удачнее всего сложился день 26 мая. В матчах первого круга в эту дату обошлось без сенсаций.

Стоит отметить, что почти 78% от общего оборота ставок на матчи «Ролан Гаррос» – 2026 по итогам турнира пришлись на лайв, а 22% – на прематч. Таким образом, оборот ставок в лайве оказался выше в 3,5 раза.

Ставки на финальный матч «Ролан Гаррос» – 2026

Свернуть

В женском финале игроки активнее ставили на Андрееву в сравнении с Хвалиньской – 66% на 34% – и оказались правы. Равная борьба продолжалась только до середины первого сета, после чего россиянка захватила инициативу и не упустила ее. 

При этом оборот ставок на финал женского турнира в текущем году снизился на 47% в сравнении с предыдущим, когда Кори Гауфф одолела Арину Соболенко, а прибыль компании – ниже почти на 34%.

Клиенты PARI ставили на чемпионство Соболенко

Свернуть

В женском турнире клиенты PARI больше всего ставили на то, что чемпионкой станет Соболенко (около 51%). Также клиенты PARI верили в победу Андреевой (примерно 23%), Костюк (приблизительно 10%),   Хвалиньской (6%) и Шнайдер (около 3,5%).

Самые интересные выигрыши и проигрыши

Свернуть

Один из самых заметных выигрышей по ставкам на женский Уимблдон в этом году составил 1 757 491 руб. Игрок собрал экспресс на сумму 589 762 руб. из двух матчей первого круга с общим коэффициентом 2,98. Пришлось понервничать – Анастасия Захарова вела 5:2 в первом сете матча против Каролины Муховой, а Маккартни Кесслер уступила стартовый сет Го Ханьюй, но все завершилось благополучно. 

Другой игрок превратил 1 000 000 руб в 1 500 000 руб, поставив на победу Шнайдер в пятом гейме третьего матча 1/4 финала с Соболенко с коэффициентом 1,50. Россиянка удержала свою подачу, тем самым сделав пари выигрышным.

Самым крупным зашедшим коэффициентом стали 24,00. Один из игроков поверил в то, что Шнайдер разгромит Соболенко со счетом 6:0 в третьем сете их матча, и поставил на такой исход 500 руб. Так и случилось – на выплату игрок получил 12 000 руб.

К сожалению, не всем клиентам повезло с крупной ставкой. Так, один из игроков заключил пари на матч четвертого круга женского турнира Элина Свитолина – Белинда Бенчич на сумму 1 000 000 руб. Он был уверен в том, что в третьем сете будет как минимум семь геймов, а коэффициент составлял всего 1,01. Но украинка выиграла 6:0. При этом четырежды швейцарская теннисистка была всего в одном мяче от того, чтобы взять такой нужный игроку гейм.

Ранее по теме:Ставка на Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» принесла клиенту PARI 15 440 000 рублей

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Новости
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Новости
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
Новости
Клиенты PARI верят в победу сборной Чехии над Южной Кореей в матче ЧМ-2026
Клиенты PARI верят в победу сборной Чехии над Южной Кореей в матче ЧМ-2026
Новости
Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026
Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026
Новости
Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Новости
Как панини, только онлайн: клиенты PARI получат альбомы и карточки игроков
Как панини, только онлайн: клиенты PARI получат альбомы и карточки игроков
Новости
Десятка другого уровня: PARI вернет игрокам 10% от экспрессов на ЧМ-2026
Десятка другого уровня: PARI вернет игрокам 10% от экспрессов на ЧМ-2026
Новости
PARI будет раздавать фрибеты до 10 000 рублей всем хейтерам Team Vitality
PARI будет раздавать фрибеты до 10 000 рублей всем хейтерам Team Vitality
Новости
БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026
БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026
Новости

Новое

loading