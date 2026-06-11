Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026

По итогам женского турнира Открытого чемпионата Франции по теннису PARI зафиксировала снижение оборота ставок на 8% в сравнении с 2025 г. При этом прибыль оказалась на 87% больше в сравнении с прошлогодним турниром.

Самый большой объем пари пришелся на четвертьфинал между Ариной Соболенко и Дианой Шнайдер. Россиянка отыгралась со счета 3:6, 1:4 и победила в трех сетах, причем в решающей партии не отдала сопернице ни гейма – 6:0.

В топ-5 по этому показателю вошли полуфинал Диана Шнайдер – Майя Хвалиньская (представительница Польши победила в двух сетах), финальный матч Мирра Андреева – Майя Хвалиньская, четвертьфинал, в котором полька победила в двух сетах Анну Калинскую, и матч 1/8 финала между Калинской и Анастасией Потаповой (победа россиянки в трех сетах).

Удачнее всего для PARI сложился матч 1/2 финала между Шнайдер и Хвалинской. Россиянка после победы над Соболенко была фавориткой, но уступила в двух сетах. Кроме того, компания зафиксировала одни из лучших результатов по турниру на матчах 1/4 финала Анна Калинская – Майя Хвалиньская (победа польской теннисистки в двух сетах) и Анна Калинская – Анастасия Потапова (россиянка в упорнейшей борьбе выиграла на решающем тай-брейке).

Больше всего выигрышей клиенты получили по ставкам на матч четвертого круга Арина Соболенко – Наоми Осака (белоруска уверенно победила в двух сетах) и Тереза Валентова – Магда Линетт (1/64 финала, теннисистка из Польши победила в трех сетах на супер тай-брейке).

Самым прибыльным для компании PARI игроком стала Майя Хвалиньская. Теннисистка из Польши начала путь в квалификации, но не просто пробилась в основную сетку, а добралась до финала, победив сразу несколько более титулованных соперниц. Клиенты компании получили больше всего выигрышей по ставкам на матчи с участием Каролины Муховой. Чешская теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Хиль Тайхман.

Самой удачной датой для компании на женском туре стало 4 июня. В этот день Майя Хвалиньская сенсационно переиграла Диану Шнайдер, а Мирра Андреева уверенно победила Марту Костюк в полуфинале. Для клиентов удачнее всего сложился день 26 мая. В матчах первого круга в эту дату обошлось без сенсаций.

Стоит отметить, что почти 78% от общего оборота ставок на матчи «Ролан Гаррос» – 2026 по итогам турнира пришлись на лайв, а 22% – на прематч. Таким образом, оборот ставок в лайве оказался выше в 3,5 раза.