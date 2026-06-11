Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026

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7 июня в Париже завершился «Ролан Гаррос». В женском одиночном разряде дебютную для себя победу на турнире такого уровня одержала россиянка Мирра Андреева. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги второго в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема».
Прошедший турнир запомнился сенсациями. Даже до полуфинала не добралась первая ракетка мира Арина Соболенко, уступив Диане Шнайдер решающий сет со счетом 0:6. Сенсационно до финала дошла польская теннисистка Майя Хвалиньская, которая начинала борьбу с квалификации. В итоге за этот турнир она заработала вдвое больше призовых, чем за всю предыдущую карьеру.
А победила россиянка! Мирра Андреева провела прекрасный турнир и стала сильнейшей, завоевав первый в карьере титул из серии «Большого шлема». В финале она не оставила шансов Хвалиньской – 6:3, 6:2.
По итогам женского турнира Открытого чемпионата Франции по теннису PARI зафиксировала снижение оборота ставок на 8% в сравнении с 2025 г. При этом прибыль оказалась на 87% больше в сравнении с прошлогодним турниром.
Самый большой объем пари пришелся на четвертьфинал между Ариной Соболенко и Дианой Шнайдер. Россиянка отыгралась со счета 3:6, 1:4 и победила в трех сетах, причем в решающей партии не отдала сопернице ни гейма – 6:0.
В топ-5 по этому показателю вошли полуфинал Диана Шнайдер – Майя Хвалиньская (представительница Польши победила в двух сетах), финальный матч Мирра Андреева – Майя Хвалиньская, четвертьфинал, в котором полька победила в двух сетах Анну Калинскую, и матч 1/8 финала между Калинской и Анастасией Потаповой (победа россиянки в трех сетах).
Удачнее всего для PARI сложился матч 1/2 финала между Шнайдер и Хвалинской. Россиянка после победы над Соболенко была фавориткой, но уступила в двух сетах. Кроме того, компания зафиксировала одни из лучших результатов по турниру на матчах 1/4 финала Анна Калинская – Майя Хвалиньская (победа польской теннисистки в двух сетах) и Анна Калинская – Анастасия Потапова (россиянка в упорнейшей борьбе выиграла на решающем тай-брейке).
Больше всего выигрышей клиенты получили по ставкам на матч четвертого круга Арина Соболенко – Наоми Осака (белоруска уверенно победила в двух сетах) и Тереза Валентова – Магда Линетт (1/64 финала, теннисистка из Польши победила в трех сетах на супер тай-брейке).
Самым прибыльным для компании PARI игроком стала Майя Хвалиньская. Теннисистка из Польши начала путь в квалификации, но не просто пробилась в основную сетку, а добралась до финала, победив сразу несколько более титулованных соперниц. Клиенты компании получили больше всего выигрышей по ставкам на матчи с участием Каролины Муховой. Чешская теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Хиль Тайхман.
Самой удачной датой для компании на женском туре стало 4 июня. В этот день Майя Хвалиньская сенсационно переиграла Диану Шнайдер, а Мирра Андреева уверенно победила Марту Костюк в полуфинале. Для клиентов удачнее всего сложился день 26 мая. В матчах первого круга в эту дату обошлось без сенсаций.
Стоит отметить, что почти 78% от общего оборота ставок на матчи «Ролан Гаррос» – 2026 по итогам турнира пришлись на лайв, а 22% – на прематч. Таким образом, оборот ставок в лайве оказался выше в 3,5 раза.
В женском финале игроки активнее ставили на Андрееву в сравнении с Хвалиньской – 66% на 34% – и оказались правы. Равная борьба продолжалась только до середины первого сета, после чего россиянка захватила инициативу и не упустила ее.
При этом оборот ставок на финал женского турнира в текущем году снизился на 47% в сравнении с предыдущим, когда Кори Гауфф одолела Арину Соболенко, а прибыль компании – ниже почти на 34%.
В женском турнире клиенты PARI больше всего ставили на то, что чемпионкой станет Соболенко (около 51%). Также клиенты PARI верили в победу Андреевой (примерно 23%), Костюк (приблизительно 10%), Хвалиньской (6%) и Шнайдер (около 3,5%).
Один из самых заметных выигрышей по ставкам на женский Уимблдон в этом году составил 1 757 491 руб. Игрок собрал экспресс на сумму 589 762 руб. из двух матчей первого круга с общим коэффициентом 2,98. Пришлось понервничать – Анастасия Захарова вела 5:2 в первом сете матча против Каролины Муховой, а Маккартни Кесслер уступила стартовый сет Го Ханьюй, но все завершилось благополучно.
Другой игрок превратил 1 000 000 руб в 1 500 000 руб, поставив на победу Шнайдер в пятом гейме третьего матча 1/4 финала с Соболенко с коэффициентом 1,50. Россиянка удержала свою подачу, тем самым сделав пари выигрышным.
Самым крупным зашедшим коэффициентом стали 24,00. Один из игроков поверил в то, что Шнайдер разгромит Соболенко со счетом 6:0 в третьем сете их матча, и поставил на такой исход 500 руб. Так и случилось – на выплату игрок получил 12 000 руб.
К сожалению, не всем клиентам повезло с крупной ставкой. Так, один из игроков заключил пари на матч четвертого круга женского турнира Элина Свитолина – Белинда Бенчич на сумму 1 000 000 руб. Он был уверен в том, что в третьем сете будет как минимум семь геймов, а коэффициент составлял всего 1,01. Но украинка выиграла 6:0. При этом четырежды швейцарская теннисистка была всего в одном мяче от того, чтобы взять такой нужный игроку гейм.