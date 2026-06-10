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PARI презентовала клиентам новый офер необычным способом

Обновлено:
Спецпредложение к ЧМ-2026 показали прямо на внутренней рабочей встрече
Руслан Ипполитов
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

За день до старта мундиаля в соцсетях PARI появилась ссылка на Zoom. Подписчикам оказалась доступна внутренняя встреча, на которой шла презентация нового офера. 

Как следовало из презентации, игроки получат 10% кешбэка со всех экспрессов на матчи чемпионата мира по футболу. Причем кешбэк в виде фрибета игрокам будут начислять сразу же после расчета экспресса вне зависимости от его исхода.

Так новое предложение для клиентов еще не анонсировали — российский букмекер снова удивил своим нетривиальным шагом. В ходе встречи самые внимательные зрители могли заметить действующие промокоды, и клиенты PARI получили возможность воспользоваться бонусом.

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