PARI презентовала клиентам новый офер необычным способом

За день до старта мундиаля в соцсетях PARI появилась ссылка на Zoom. Подписчикам оказалась доступна внутренняя встреча, на которой шла презентация нового офера.

Как следовало из презентации, игроки получат 10% кешбэка со всех экспрессов на матчи чемпионата мира по футболу. Причем кешбэк в виде фрибета игрокам будут начислять сразу же после расчета экспресса вне зависимости от его исхода.

Так новое предложение для клиентов еще не анонсировали — российский букмекер снова удивил своим нетривиальным шагом. В ходе встречи самые внимательные зрители могли заметить действующие промокоды, и клиенты PARI получили возможность воспользоваться бонусом.