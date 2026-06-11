БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards

В Москве 10 июня прошла десятая церемония награждения премии в сфере спортивного маркетинга MVP Awards. Букмекерская компания БЕТСИТИ стала призером в трех номинациях.

Видеоролик о продлении сотрудничества с махачкалинским «Динамо» получил серебро в категории «Спонсорский рекламный ролик».

Спецпроект «Три на три» занял третье место в номинации «Digital-проект в медиа».

Видеоролик «БЕТСИТИ х Игнашевич» удостоен бронзовой награды в номинации «Рекламный, имиджевый ролик бренда».

Премия MVP Awards основана в 2017 г. в рамках MARSPO, крупнейшего спортивного форума страны. В 2025 г. получила новое название. Проекты номинантов оценивает жюри, в которое входит более 100 экспертов из спортивной индустрии.