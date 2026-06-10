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БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026

Обновлено:
Лучшие игроки получат до трех фрибетов
Руслан Ипполитов

На время чемпионата мира букмекерская компания БЕТСИТИ запускает акцию «Главная игра лета: забери Харлей». Ее участники могут выиграть до трех фрибетов из призового фонда и главный приз – легендарный американский мотоцикл.

Для участия в акции необходимо: 

●      Нажать кнопку «Участвовать» на странице турнира.

●      Делать ставки от 500 рублей с коэффициентом от 1.50.

●      Попасть в топ рейтинга по обороту.

Акция пройдет в три этапа:

●      9 - 21 июня

●      21 июня - 4 июля

●      4 - 21 июля

На каждом этапе лучшим игрокам рейтинга будут начислены фрибеты. Если занять первое место на всех трех этапах, сумма бонусов составит 660 000 рублей.

Топ-10 каждой стадии получат купоны на мотоцикл. С каждым этапом их количество увеличивается. Участник акции, набравший больше всего купонов по сумме трех этапов, получит Harley-Davidson. Победитель будет определен 21 июля.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «БЕТСИТИ»

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