БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026

На время чемпионата мира букмекерская компания БЕТСИТИ запускает акцию «Главная игра лета: забери Харлей». Ее участники могут выиграть до трех фрибетов из призового фонда и главный приз – легендарный американский мотоцикл.

Для участия в акции необходимо:

● Нажать кнопку «Участвовать» на странице турнира.

● Делать ставки от 500 рублей с коэффициентом от 1.50.

● Попасть в топ рейтинга по обороту.

Акция пройдет в три этапа:

● 9 - 21 июня

● 21 июня - 4 июля

● 4 - 21 июля

На каждом этапе лучшим игрокам рейтинга будут начислены фрибеты. Если занять первое место на всех трех этапах, сумма бонусов составит 660 000 рублей.

Топ-10 каждой стадии получат купоны на мотоцикл. С каждым этапом их количество увеличивается. Участник акции, набравший больше всего купонов по сумме трех этапов, получит Harley-Davidson. Победитель будет определен 21 июля.