БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026

Партнерский проект
На время чемпионата мира букмекерская компания БЕТСИТИ запускает акцию «Главная игра лета: забери Харлей». Ее участники могут выиграть до трех фрибетов из призового фонда и главный приз – легендарный американский мотоцикл.
Для участия в акции необходимо:
● Нажать кнопку «Участвовать» на странице турнира.
● Делать ставки от 500 рублей с коэффициентом от 1.50.
● Попасть в топ рейтинга по обороту.
Акция пройдет в три этапа:
● 9 - 21 июня
● 21 июня - 4 июля
● 4 - 21 июля
На каждом этапе лучшим игрокам рейтинга будут начислены фрибеты. Если занять первое место на всех трех этапах, сумма бонусов составит 660 000 рублей.
Топ-10 каждой стадии получат купоны на мотоцикл. С каждым этапом их количество увеличивается. Участник акции, набравший больше всего купонов по сумме трех этапов, получит Harley-Davidson. Победитель будет определен 21 июля.