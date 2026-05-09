Клиенты PARI не сомневаются в победе PARIVISION над 9z Team в дебютном матче на PGL Astana по CS

9 мая стартует групповой этап турнира PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2. В одном из матчей первого тура сойдутся PARIVISION и 9z Team. Серия в формате best-of-3 начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, явным фаворитом матча будет PARIVISION, которая сейчас занимает восьмое место в мировом рейтинге. Поставить на то, что состав Jame начнет с победы PGL Astana, можно с котировкой 1,38. На точный счет 2:0 в пользу российского коллектива аналитики дают коэффициент 2,25. Ставка на PARIVISION с форой по раундам (-8,5) доступна за 2,45. Тотал карт больше 2.5 идет за 1,95, а обратный результат – за 1,75.

9z Team находится на 20-й строчке в мировом рейтинге. Поставить на то, что аргентинский клуб одолеет одного из фаворита турнира, можно с котировкой 3,05. Коэффициент на 9z Team с форой по картам (+1,5) составляет 1,57, а с форой (-1,5) – 5,80. Ставка на общий тотал раундов в серии больше 51,5 доступна за 2,04. Коэффициент на аргентинцев с форой по раундам (+5,5) составляет 2,12.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе ростера Jame. На победу PARIVISION приходится более 99% от общего оборота пари на исход матча.

Одна из самых крупных ставок на матч – 100 000 руб. Один из клиентов PARI собрал экспресс из семи игр чемпионата, включив в него ставку на PARIVISION с форой по раундам (-4,5) за 1,67. Общий коэффициент экспресса составил 20,74.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. На чемпионате выступают 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере $800 тыс.