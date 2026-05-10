Клиенты PARI ставят на победу «Барселоны» над «Реалом» в «Эль Класико»

Каталонцы - в шаге от чемпионства
10 мая в матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Реалом». Легендарное «Эль Класико»  состоится на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на топ-матч. 

В преддверии встречи лидеров Ла Лиги букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На успех «Барселоны» можно поставить по коэффициенту 1.62, что соответствует примерно 59% вероятности. Победа «Реала» в линии PARI идет за 4.30 (приблизительно 22%). Котировки на ничью составляют 5.00 (около 19%). 

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «Барсы». В общем объеме ставок на исход встречи 77% приходится на победу каталонского клуба. Еще 22% от всего оборота ставок сделано на успех «Реала», а 1% — на ничью. 

Эксперты ждут от команд Ханса-Дитера Флика и Альваро Арбелоа результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум четыре мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.65. Ставка на это событие сыграла в восьми из десяти последних личных встреч соперников во всех турнирах. Вероятность противоположного исхода (не более трех мячей на двоих) котируется за 2.20.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — победа «Барсы» 2:1 за 9.50. Поставить на каталонцев с нулевой форой можно за 1.30. Аналогичная ставка на мадридский клуб доступна за 3.25. Если счет откроют хозяева, сыграет ставка за 1.50. Пари на дебютный гол в исполнении гостей будет рассчитано за 2.55. В случае обмена голами сыграет ставка за 1.32. Обратный вариант доступен за 3.10. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 3.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на ничью или победу «Реала» за 2.25. Общий коэффициент экспресса — 3.20

«Барса» подходит к воскресному матчу на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонский клуб набрал за 34 матча 88 очков. «Реал» идет на второй строчке, в активе мадридцев 77 баллов. «Сине-гранатовым» будет достаточно ничьей для оформления чемпионского титула. 

Встреча этих команд в первом круге завершилась победой «Реала» в столице Испании со счетом 2:1. Также по ходу сезона «Барса» обыграла «Реал» в матче за Суперкубок Испании (3:2).

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
