Партнерский проект

Партнерский проект

Барселона - Реал Мадрид, 10 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Стать чемпионом в «эль класико» - это красиво!
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В Испании наступает кульминация сезона. Несмотря на внушительное преимущество по очкам над преследователями, «Барселона» еще не оформила 28-й чемпионский титул в Примере. Сделать это она может в самом ожидаемом матче весны - против «Реала». Доставит ли столичный гость такое удовольствие главному футбольному врагу?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» 

10.05.2026, Вс
22:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 1.66

Х - 5.00

П2 - 4.40

Турнир: испанская Примера, 35-й тур

Стадион: «Спотифай Камп Ноу»   (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»12762110528-488
«Реал»11062127488-528

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026«Осасуна» 

1:2

«Барселона» 

Ла Лига

25.04.2026«Хетафе» 

0:2

«Барселона» 

Ла Лига

22.04.2026«Барселона» 

1:0

«Сельта»

Ла Лига

14.04.2026«Атлетико» 

1:2

«Барселона» 

Ла Лига

11.04.2026«Барселона» 

4:1

«Эспаньол» 

Ла Лига

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2026«Эспаньол»

0:2

«Реал»

Ла Лига

24.04.2026«Бетис»

1:1

«Реал»

Ла Лига

21.04.2026«Реал»

2:1

«Алавес»

Ла Лига

15.04.2026«Бавария»

4:3

«Реал»

Лига чемпионов

10.04.2026«Реал»

1:1

«Жирона»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

Главных антагонистов испанского футбола разделяют в таблице 11 очков.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона34291489-3188
2Реал Мадрид34245570-3177
3Вильярреал34215864-3968
4Атлетико34196958-3763
5Бетис341314752-4153
6Сельта3412111148-4447
7Хетафе341351628-3644
8Атлетик341351640-5044
9Реал Сосьедад3411101352-5343
10Осасуна341191440-4242
11Райо Вальекано3410121235-4142
12Валенсия341091537-5039
13Эспаньол341091537-5139
14Эльче349111445-5338
15Мальорка341081642-5138
16Жирона349111436-5138
17Севилья341071741-5537
18Алавес34991640-5336
19Леванте34891738-5533
20Овьедо346101826-5428

Прогноз на матч

«Барселоне» даже не обязательно побеждать в воскресенье для решения генеральной задачи на чемпионат - достаточно просто не проиграть.

Из последних 10 матчей каталонцы не выиграли только один - правда, именно это поражение (0:2 от «Атлетико» дома) в конечном счете стоило им вылета из Лиги чемпионов.

«Реал» покинул еврокубок одновременно с самым принципиальным неприятелем - в результате двух поражений от «Баварии». Неделю тому «сливочные» уже гостили в Барселоне, одержав «сухую» победу над «Эспаньолом» (2:0). Но в целом команда Арбелоа находится не в лучшем игроком и моральном состоянии и уже фактически доигрывает сезон без внятных целей.

Отсутствие запредельного турнирного давления должно помочь командам раскрепоститься и показать все лучшее, на что они сейчас способны. Наш прогноз на «класико»: «Барса» не проиграет при общем количестве голов больше 2.5.

В «БЕТСИТИ» поставить на такой исход можно по котировке 1.60.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Барселона»: Ямаль, Кристенсен (оба - травмы)

«Реал Мадрид»: Мбаппе, Карвахаль, Вальверде, Гюлер, Милиоао, Менди, Родриго (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Реал Мадрид»:

Позиция«Барселона»«Реал Мадрид»Позиция
Вратарь13. Гарсия1. КуртуаВратарь
Защитник2. Канселу12. Александер-АрнольдЗащитник
Защитник18. Мартин24. ХейсенЗащитник
Защитник5. Кубарси22. РюдигерЗащитник
Защитник23. Кунде18. КаррерасЗащитник
Полузащитник 8. Педри45. ПитарчПолузащитник
Полузащитник 6. Гави14. ТчуамениПолузащитник 
Полузащитник14. Рэшфорд6. КамавингаПолузащитник
Полузащитник16. Фермин Лопес5. БеллингемНападающий
Полузащитник7. Торрес21. ДиасНападающий
Нападающий9. Левандовски7. ВинисиусНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликАльваро АрбелоаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу хозяев поля в «БЕТСИТИ»  более чем в два с половиной раза ниже, чем на гостей (1.66 против 4.40). В случае ничьей букмекер выплатит выигрыш по соответствующим пари в пятикратном размере.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Барселона» - «Реал»?

Аналитики отдают предпочтение каталонскому клубу. 

Где смотреть матч «Барселона» - «Реал»?

 «Матч ТВ покажет игру в прямом эфире.

Будет ли играть Мбаппе?

Килиан повредил мышцы левой ноги в игре с «Бетисом» 24 апреля и, скорее всего, пропустит остаток сезона.

loading