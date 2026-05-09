Барселона - Реал Мадрид, 10 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В Испании наступает кульминация сезона. Несмотря на внушительное преимущество по очкам над преследователями, «Барселона» еще не оформила 28-й чемпионский титул в Примере. Сделать это она может в самом ожидаемом матче весны - против «Реала». Доставит ли столичный гость такое удовольствие главному футбольному врагу?
Турнир: испанская Примера, 35-й тур
Стадион: «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|127
|62
|110
|528-488
|«Реал»
|110
|62
|127
|488-528
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|«Осасуна»
1:2
«Барселона»
Ла Лига
|25.04.2026
|«Хетафе»
0:2
«Барселона»
Ла Лига
|22.04.2026
|«Барселона»
1:0
«Сельта»
Ла Лига
|14.04.2026
|«Атлетико»
1:2
«Барселона»
Ла Лига
|11.04.2026
|«Барселона»
4:1
«Эспаньол»
Ла Лига
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Эспаньол»
0:2
«Реал»
Ла Лига
|24.04.2026
|«Бетис»
1:1
«Реал»
Ла Лига
|21.04.2026
|«Реал»
2:1
«Алавес»
Ла Лига
|15.04.2026
|«Бавария»
4:3
«Реал»
Лига чемпионов
|10.04.2026
|«Реал»
1:1
«Жирона»
Ла Лига
Главных антагонистов испанского футбола разделяют в таблице 11 очков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|34
|29
|1
|4
|89-31
|88
|2
|Реал Мадрид
|34
|24
|5
|5
|70-31
|77
|3
|Вильярреал
|34
|21
|5
|8
|64-39
|68
|4
|Атлетико
|34
|19
|6
|9
|58-37
|63
|5
|Бетис
|34
|13
|14
|7
|52-41
|53
|6
|Сельта
|34
|12
|11
|11
|48-44
|47
|7
|Хетафе
|34
|13
|5
|16
|28-36
|44
|8
|Атлетик
|34
|13
|5
|16
|40-50
|44
|9
|Реал Сосьедад
|34
|11
|10
|13
|52-53
|43
|10
|Осасуна
|34
|11
|9
|14
|40-42
|42
|11
|Райо Вальекано
|34
|10
|12
|12
|35-41
|42
|12
|Валенсия
|34
|10
|9
|15
|37-50
|39
|13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-51
|39
|14
|Эльче
|34
|9
|11
|14
|45-53
|38
|15
|Мальорка
|34
|10
|8
|16
|42-51
|38
|16
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36-51
|38
|17
|Севилья
|34
|10
|7
|17
|41-55
|37
|18
|Алавес
|34
|9
|9
|16
|40-53
|36
|19
|Леванте
|34
|8
|9
|17
|38-55
|33
|20
|Овьедо
|34
|6
|10
|18
|26-54
|28
«Барселоне» даже не обязательно побеждать в воскресенье для решения генеральной задачи на чемпионат - достаточно просто не проиграть.
Из последних 10 матчей каталонцы не выиграли только один - правда, именно это поражение (0:2 от «Атлетико» дома) в конечном счете стоило им вылета из Лиги чемпионов.
«Реал» покинул еврокубок одновременно с самым принципиальным неприятелем - в результате двух поражений от «Баварии». Неделю тому «сливочные» уже гостили в Барселоне, одержав «сухую» победу над «Эспаньолом» (2:0). Но в целом команда Арбелоа находится не в лучшем игроком и моральном состоянии и уже фактически доигрывает сезон без внятных целей.
Отсутствие запредельного турнирного давления должно помочь командам раскрепоститься и показать все лучшее, на что они сейчас способны. Наш прогноз на «класико»: «Барса» не проиграет при общем количестве голов больше 2.5.
В «БЕТСИТИ» поставить на такой исход можно по котировке 1.60.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Барселона»: Ямаль, Кристенсен (оба - травмы)
«Реал Мадрид»: Мбаппе, Карвахаль, Вальверде, Гюлер, Милиоао, Менди, Родриго (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Реал Мадрид»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Реал Мадрид»
|Позиция
|Вратарь
|13. Гарсия
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|2. Канселу
|12. Александер-Арнольд
|Защитник
|Защитник
|18. Мартин
|24. Хейсен
|Защитник
|Защитник
|5. Кубарси
|22. Рюдигер
|Защитник
|Защитник
|23. Кунде
|18. Каррерас
|Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
|45. Питарч
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рэшфорд
|6. Камавинга
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Фермин Лопес
|5. Беллингем
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Торрес
|21. Диас
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
|7. Винисиус
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Альваро Арбелоа
|Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев поля в «БЕТСИТИ» более чем в два с половиной раза ниже, чем на гостей (1.66 против 4.40). В случае ничьей букмекер выплатит выигрыш по соответствующим пари в пятикратном размере.
Аналитики отдают предпочтение каталонскому клубу.
«Матч ТВ покажет игру в прямом эфире.
Килиан повредил мышцы левой ноги в игре с «Бетисом» 24 апреля и, скорее всего, пропустит остаток сезона.