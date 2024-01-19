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19 января 14:42ГлавнаяБонусы
БК Winline
Приветственные бонусы
Фрибеты за установку приложения

Бонусы БК Winline: как получить фрибет в Винлайн и бонус за регистрацию?

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Одно из самых щедрых предложений по рынку
Валентин Васильев
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Букмекерская контора Winline предлагает новым игрокам c совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивный приветственный бонус - фрибет до 20 000 ₽ на первый депозит.

Как получить бонус?

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Размер приветственного бонуса у Winline , как и у большинства букмекерских контор, эквивалентен сумме первого депозита, но не превышает 20 000 рублей. Чтобы получить дополнительные средства для новых пользователей на ставки, беттору необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера, пройти процедуру идентификации и в течение 30 дней пополнить свой игровой счет как минимум на 100 рублей. 

Полученный бонус можно использовать для ставки на любое событие с любым коэффициентом. 

Для вывода полученного по фрибету выигрыша нужно заключить пари на события с коэффициентом не ниже 1,30 на сумму в 3 раза больше суммы полученного бонуса.

Обратите внимание: что минимальная сумма вывода для кошелька ЦУПИС составляет 500 ₽, а для остальных платежных систем — 1000. Вывести выигрыш меньше минимальной суммы вывода не получится.

Плюсы и минусы

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+ Приличный размер фрибета

+ Понятные условия акции

- Бонус доступен только новым клиентам компании
 

Заключение

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Приветственный эксклюзивный бонус от Winline выгодно выделятся среди аналогичных предложений своим размером - 20 тысяч рублей. Но отыграть этот Винлайн фрибет будет достаточно непросто, поэтому трезво рассчитывайте свои силы. 

Обзор букмекерской конторы Winline

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

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