Бонусы БК Winline: как получить фрибет в Винлайн и бонус за регистрацию?

Размер приветственного бонуса у Winline , как и у большинства букмекерских контор, эквивалентен сумме первого депозита, но не превышает 20 000 рублей. Чтобы получить дополнительные средства для новых пользователей на ставки, беттору необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера, пройти процедуру идентификации и в течение 30 дней пополнить свой игровой счет как минимум на 100 рублей.

Полученный бонус можно использовать для ставки на любое событие с любым коэффициентом.

Для вывода полученного по фрибету выигрыша нужно заключить пари на события с коэффициентом не ниже 1,30 на сумму в 3 раза больше суммы полученного бонуса.

Обратите внимание: что минимальная сумма вывода для кошелька ЦУПИС составляет 500 ₽, а для остальных платежных систем — 1000. Вывести выигрыш меньше минимальной суммы вывода не получится.