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Фрибет Винлайн до 10 000 рублей без депозита действующим игрокам за прогнозы в Telegram

Обновлено:
до 10 000 ₽
Бонус
149 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
20 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Конкурс для любителей футбола
  • Как получить фрибет Винлайн до 10 000 рублей за верные прогнозы точного счета
  • Как отыграть бонус Winline до 10 000 рублей за верные прогнозы на футбол
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Винлайн
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Winline возобновила акцию «GOAT прогнозов» и выдает фрибеты до 10 000 рублей за верно угаданные результаты футбольных матчей. Участникам необходимо спрогнозировать точные счета 4 игр. Лучшие игроки по итогам недели заберут фрибет на 10 000 рублей, БК также ведет подсчет по итогам сезона.  

Как получить фрибет Винлайн до 10 000 рублей за верные прогнозы точного счета

Букмекерская контора Winline установила простые и лояльные требования для игроков. Участникам нужно:

  1. Зарегистрироваться в «Винлайн» и подписаться на Telegram-канал оператора.
  2. Дождаться конкурсной публикации (их выпускают по пятницам, перед началом нового тура).
  3. Спрогнозировать точные счета 4 матчей и поделиться собственным мнением комментарием в прогнозе.

За каждый правильный результат букмекерская контора начисляет 1 балл. По итогам недели игроки из топ-3 получают 5000 рублей фрибетами. Если беттор угадает точные счета всех 4 игр, он заберет суперприз — бесплатную ставку на 10 000 рублей.

Параллельно букмекерская контора подсчитывает итоги сезона. Лучшие участники заберут фрибеты до 30 000 рублей и премиальную технику.

Как отыграть бонус Winline до 10 000 рублей за верные прогнозы на футбол

Компания не раскрывает условия использования фрибетов, но обычно дает бесплатную ставку на 30 дней. Как правило, оператор допускает отыгрыш ординарами и экспрессами с коэффициентами от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Винлайн

Мы объединили все условия букмекерской конторы в одну таблицу.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

20 дней

Срок окончания акции

31.12.2026 (23:59 МСК)

Розыгрыш проходит только на Telegram-канале Winline. Участие на других площадках не допускается. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не требует пополнения счета и ставок с денежного баланса➖ Нужно спрогнозировать результаты точного счета
➕ Проходит еженедельно➖ Высокая конкуренция из-за популярности БК
➕ Есть дополнительные призы по итогам сезона 

Заключение

Указанная акция не требует от вас финансовых вливаний. Однако конкурс обязывает угадывать точные счета, но спрогнозировать их довольно трудно. Проигрыш в одном из туров все равно сохраняет шансы беттора на победу по итогам всего конкурса. 

Валентин Васильев

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