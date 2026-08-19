БК Winline: фрибеты и сувениры за ставки Спартак каждую неделю

Участие в промоакции начинается с выполнения следующих условий:

1. Зарегистрироваться в БК «Винлайн» или войти в существующий аккаунт.

2. Оформить купон на любой матч «Спартака» на сумму ровно 1922 рубля (кэф любой).

3. После расчета ставки автоматически стать участником ближайшего понедельничного розыгрыша.

Итог пари значения не имеет. В зачет идет сам факт ставки на нужную сумму. Победителей определяет рандомайзер. Организаторы связываются со счастливчиком после подведения итогов. На первом этапе акции победителям достались следующие призы:

Фрибет 1500 рубля.

Карточки с автографами Рината Дасаева и Самюэля Жиго.

Карточки с автографами Андрея Ещенко и Александра Селихова.

Какие именно вознаграждения будут доступны в следующих турах, заранее не сообщается.