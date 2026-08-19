БК Winline: фрибеты и сувениры за ставки Спартак каждую неделю
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БК «Винлайн» вместе с Telegram-каналом MOSKVICH BAND запустила сезонную акцию для болельщиков московского «Спартака». Условие простое: поставить 1922 рубля на любую игру красно-белых — и купон автоматически попадает в ближайший еженедельный розыгрыш. Организаторы разыгрывают фрибеты, карточки с автографами спортсменов и клубную атрибутику.
Как получить фрибет БК Winline за пари на Спартак
Участие в промоакции начинается с выполнения следующих условий:
1. Зарегистрироваться в БК «Винлайн» или войти в существующий аккаунт.
2. Оформить купон на любой матч «Спартака» на сумму ровно 1922 рубля (кэф любой).
3. После расчета ставки автоматически стать участником ближайшего понедельничного розыгрыша.
Итог пари значения не имеет. В зачет идет сам факт ставки на нужную сумму. Победителей определяет рандомайзер. Организаторы связываются со счастливчиком после подведения итогов. На первом этапе акции победителям достались следующие призы:
- Фрибет 1500 рубля.
- Карточки с автографами Рината Дасаева и Самюэля Жиго.
- Карточки с автографами Андрея Ещенко и Александра Селихова.
Какие именно вознаграждения будут доступны в следующих турах, заранее не сообщается.
Как отыграть бонус Winline за ставки на Спартак
Использовать фрибет разрешается как в ординарах, так и в экспрессах — при коэффициенте не более 10.00. Срок для отыгрыша ограничен 30 днями.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline
С полным перечнем условий можно ознакомиться в таблице.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
1922 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.05.2027 (23:59 МСК)
Среди призов также могут быть фирменные сувениры и атрибутика клуба.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Розыгрыши проходят регулярно, каждую неделю сезона
|➖ Итоговое число победителей и точный призовой фонд заранее неизвестны
|➕ Помимо фрибетов разыгрываются уникальные коллекционные призы
Заключение
Хороший вариант для поклонников «Спартака», которые и так регулярно ставят на команду. Единственное, что важно не упустить, — точную сумму ставки в 1922 рубля, иначе купон просто не попадет в зачет. Стартовые розыгрыши показали, что организаторы не ограничиваются одними фрибетами и добавляют в призовой фонд действительно памятные артефакты.