Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиКлиент PARI поставил 25 млн рублей на победу PARIVISION над G2 в матче на PGL Astana 2026 по CS

Клиент PARI поставил 25 млн рублей на победу PARIVISION над G2 в матче на PGL Astana 2026 по CS

Обновлено:
И прематч, и лайв
Руслан Ипполитов
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Один из клиентов PARI отметился рядом крупных ставок на четвертый раунд группового этапа PGL Astana 2026 по Counter-Strike. Пользователь заключил пять пари на победу PARIVISION в матче против G2 Esports на общую сумму 25 млн руб.

Первые две ставки на общую сумму 10 млн руб. клиент заключил в прематче с коэффициентом 2,26. После этого уже в лайве он сделал еще три ставки с коэффициентами 2,15, 2,15 и 2,10 соответственно – каждая на 5 млн руб. В случае успеха состава Jame суммарный выигрыш игрока составит более 55 млн руб. 

На данный момент G2 ведет со счетом 1:0 в серии до двух побед. Победитель противостояния 13 мая сыграет в пятом туре за выход в плей-офф ивента, а проигравший покинет чемпионат. 

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. На чемпионате выступают 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере $800 тыс.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Новости
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Новости
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Новости
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Новости
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Новости
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Букмекеры
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Новости
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Новости
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости

Новое

loading