Клиент PARI поставил 25 млн рублей на победу PARIVISION над G2 в матче на PGL Astana 2026 по CS

Один из клиентов PARI отметился рядом крупных ставок на четвертый раунд группового этапа PGL Astana 2026 по Counter-Strike. Пользователь заключил пять пари на победу PARIVISION в матче против G2 Esports на общую сумму 25 млн руб.

Первые две ставки на общую сумму 10 млн руб. клиент заключил в прематче с коэффициентом 2,26. После этого уже в лайве он сделал еще три ставки с коэффициентами 2,15, 2,15 и 2,10 соответственно – каждая на 5 млн руб. В случае успеха состава Jame суммарный выигрыш игрока составит более 55 млн руб.

На данный момент G2 ведет со счетом 1:0 в серии до двух побед. Победитель противостояния 13 мая сыграет в пятом туре за выход в плей-офф ивента, а проигравший покинет чемпионат.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. На чемпионате выступают 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере $800 тыс.