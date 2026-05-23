Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты

С 24 мая по 7 июня 2026 г. в Париже пройдет второй в сезоне турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Франции по теннису. Это единственный мэйджор, который организуется на грунтовом покрытии. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на «Ролан Гаррос» стартуют в 12:00 по московскому времени.

Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. В России эфиры организуют специализированные группы в социальных сетях.

Действующий чемпион в мужском одиночном разряде испанец Карлос Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы.