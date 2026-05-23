Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты

С 24 мая по 7 июня 2026 г. в Париже пройдет второй в сезоне турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Франции по теннису. Это единственный мэйджор, который организуется на грунтовом покрытии. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на «Ролан Гаррос» стартуют в 12:00 по московскому времени.
Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. В России эфиры организуют специализированные группы в социальных сетях.
Действующий чемпион в мужском одиночном разряде испанец Карлос Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы.
Мужчины
|Теннисист 1
Счет
Теннисист 2
Победа 1
Победа 2
|Карен Хачанов (Россия, 13)
6:3, 7:6 (7:3), 6:0
Артюр Жеа (Франция)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21)
6:7 (3:7), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
|Миомир Кецманович (Сербия)
7:6 (7:0), 6:3, 6:4
Фабиан Марожан (Венгрия)
|Джеймс Дакворт (Австралия)
6:3, 4:1, отказ
Габриэль Диалло (Канада)
|Пабло Льямас Руис (Испания)
3:6, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 0:6
Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)
|Кириан Жаке (Франция)
4:6, 2:6, 2:6
Марко Трунгеллити (Аргентина)
|Томаш Махач (Чехия)
6:4, 6:4, 6:3
Зизу Бергс (Бельгия)
|Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 23)
3:6, 4:6, 2:6
Нуну Боржеш (Португалия)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
3:6, 4:6, 2:6
Александр Зверев (Германия, 2)
|Кентен Алис (Франция)
6:3, 7:6 (7:4), 6:3
Маттия Беллуччи (Италия)
|Майкл Чжэн (США)
1:6, 1:6, 3:6
Дино Призмич (Хорватия)
|Титуан Дрог (Франция)
3:6, 2:6, 4:6
Якуб Меншик (Чехия, 26)
|Тейлор Фритц (США, 7)
6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 1:6
Нишеш Басаваредди (США)
|Федерико Чина (Италия)
3:6, 6:4, 6:2, 6:7 (6:8), 6:4
Райли Опелка (США)
|Жоао Фонсека (Бразилия, 28)
7:6 (8:6), 6:4, 6:2
Лука Павлович (Франция)
|Лоренцо Сонего (Италия)
7:6 (7:3), 5:7, 6:2, 1:6, 6:4
Пьер-Юг Эрбер (Франция)
|Александр Блокс (Бельгия)
6:3, 6:4, 6:2
Коулмен Вонг (Гонконг)
|Хамад Меджедович (Сербия)
6:3, 6:4, 6:7 (1:7), 6:4
Янник Ханфманн (Германия)
|Уго Дельен (Боливия)
4:6, 2:6, 2:6
Валентин Ройе (Франция)
|Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
7:5, 5:7, 1:6, 4:6
Новак Джокович (Сербия, 3)
Женщины
|Теннисистка 1
Счет
Теннисистка 2
Победа 1
Победа 2
|Марта Костюк (Украина, 15)
6:2, 6:3
Оксана Селехметьева (Россия)
|Айла Томлянович (Австралия)
6:3, 6:7 (5:7), 3:6
Кэти Макнелли (США)
|Лючия Бронцетти (Италия)
3:6, 1:6
Мари Боузкова (Чехия, 27)
|Лилли Таггер (Австрия)
3:6, 6:3, 4:6
Ван Синьюй (Китай, 32)
|Синья Краус (Австрия)
2:6, 3:6
Белинда Бенчич (Швейцария, 11)
|Кэти Волынец (США)
6:3, 6:1
Клара Бюрель (Франция)
|Тереза Валентова (Чехия)
7:5, 4:6, 6:7 (9:11)
Магда Линетт (Польша)
|Анна Блинкова (Россия)
3:6, 1:6
Юлия Стародубцева (Украина)
|Хейли Баптист (США, 26)
6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 6:2
Барбора Крейчикова (Чехия)
|Франческа Джонс (Великобритания)
1:6, 7:6 (7:4), 6:2
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
|Данка Ковинич (Черногория)
3:6, 1:6
Ван Сиюй (Китай)
|София Кенин (США)
3:6, 3:6
Питон Стирнс (США)
|Сара Соррибес-Тормо (Испания)
4:6, 2:6
Тамара Корпач (Германия)
|Магдалена Фрех (Польша)
7:6 (7:5), 2:1, отказ
Елена-Габриэла Русе (Румыния)
|Эмма Радукану (Великобритания)
0:6, 6:7 (4:7)
Солана Сьерра (Аргентина)
|Мирра Андреева (Россия, 8)
6:3, 6:3
Фиона Ферро (Франция)
|Ксения Ефремова (Франция)
3:6, 1:6
Сорана Кырстя (Румыния, 18)
|Сара Бейлек (Чехия)
6:3, 6:2
Слоан Стивенс (США)
|Клара Таусон (Дания, 21)
6:3, 5:7, 2:6
Дарья Снигур (Украина)
|Марина Бассольс Рибера (Испания)
6:3, 6:4
Эмилиана Аранго (Колумбия)
Мужчины
|Теннисист 1
Счет
Теннисист 2
Победа 1
Победа 2
|Артур Риндеркнеш (Франция, 22)
7:6 (7:5), 6:2, 6:3
Юрий Родионов (Австрия)
|Алекс де Минаур (Австралия, 8)
6:4, 6:4, 6:2
Тоби Самуэль (Великобритания)
|Пабло Карреньо-Буста (Испания)
6:3, 7:6 (7:3), 6:3
Иржи Легечка (Чехия, 12)
|Люка ван Аш (Франция)
6:4, 6:2, 2:6, 7:5
Вилюс Гаубас (Литва)
|Александр Шевченко (Казахстан)
2:6, 4:6, 2:6
Алекс Михельсен (США)
|Мартон Фучович (Венгрия)
7:6 (7:2), 5:7, 1:6, 2:6
Маттео Берреттини (Италия)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
3:6, 6:3, 3:6, 4:6
Йеспер де Йонг (Нидерланды)
|Элиот Спиццирри (США)
3:6, 7:6 (7:5), 4:6, 3:6
Фрэнсис Тиафо (США, 19)
|Роберто Баутиста Агут (Испания)
2:6, 5:7, 2:6
Брэндон Накашима (США, 31)
|Александр Ковачевич (США)
1:6, 0:6, 4:6
Рафаэль Ходар (Испания, 27)
|Хауме Мунар (Испания)
3:6, 3:6, 6:2, 3:6
Хуберт Хуркач (Польша)
|Танаси Коккинакис (Австралия)
6:7 (5:7), 6:2, 4:6, 6:3, 7:5
Теренс Атман (Франция)
|Мариано Навоне (Аргентина)
6:4, 6:4, 6:4
Дженсон Бруксби (США)
|Эмилио Нава (США)
6:7 (10:12), 3:6, 3:6
Камило Уго Карабелли (Аргентина)
|Ринки Хидзиката (Австралия)
6:4, 3:6, 5:7, 4:6
Томми Пол (США, 24)
|Игнасио Бусе (Перу)
3:6, 7:6 (8:6), 3:6, 5:7
Андрей Рублёв (Россия, 11)
|Каспер Рууд (Норвегия, 15)
6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 0:6, 6:2
Роман Сафиуллин (Россия)
|Уго Умбер (Франция, 32)
6:3, 6:4, 6:3
Адриан Маннарино (Франция)
|Флавио Коболли (Италия, 10)
6:4, 7:6 (7:4), 6:3
Андреа Пеллегрино (Италия)
|Франсиско Серундоло (Аргентина, 25)
6:3, 6:4, 6:7 (7:9), 6:4
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
|У Ибин (Китай)
7:5, 6:2, 6:4
Маркос Гирон (США)
|Даниэль Мерида (Испания)
3:6, 3:6, 4:6
Бен Шелтон (США, 5)
|Рафаэль Коллиньон (Бельгия)
6:3, 6:3, 7:6 (7:4)
Александар Вукич (Австралия)
|Юго Гастон (Франция)
6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0
Гаэль Монфис (Франция)
Женщины
|Теннисистка 1
Счет
Теннисистка 2
Победа 1
Победа 2
|Жасмин Паолини (Италия, 13)
7:5, 6:3
Даяна Ястремская (Украина)
|Майя Хвалиньская (Польша)
6:4, 6:0
Чжэн Циньвэнь (Китай)
|Людмила Самсонова (Россия, 20)
4:6, 4:6
Хиль Белен Тайхман (Швейцария)
|Сюзан Бандекки (Швейцария)
6:4, 2:6, 6:4
Кристина Букша (Испания, 31)
|Дарья Касаткина (Австралия)
6:4, 6:4
Зейнеп Сёнмез (Турция)
|Эмерсон Джонс (Австралия)
1:6, 2:6
Ига Швёнтек (Польша, 3)
|Юлия Грабер (Австрия)
6:2, 6:2
Ребекка Шрамкова (Словакия)
|Петра Марчинко (Хорватия)
3:6, 0:6
Ева Лис (Германия)
|Майя Джойнт (Австралия)
1:6, 2:6
Анастасия Потапова (Австрия, 28)
|Татьяна Мария (Германия)
5:7, 0:6
Элизе Мертенс (Бельгия, 23)
|Элина Свитолина (Украина, 7)
3:6, 6:1, 7:6 (10:3)
Анна Бондарь (Венгрия)
|Вероника Эрьявец (Словения)
2:6, 2:6
Елена Рыбакина (Казахстан, 2)
|Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция)
3:6, 1:6
Аманда Анисимова (США, 6)
|Кейтлин Кеведо (Испания)
7:6 (7:5), 7:6 (7:2)
Леолия Жанжан (Франция)
|Талия Гибсон (Австралия)
6:4, 4:6, 1:6
Юлия Путинцева (Казахстан)
|Панна Удварди (Венгрия)
0:6, 2:6
Виктория Голубич (Швейцария)
|Акаша Уробо (США)
4:6, 6:4, 4:6
Кэти Бултер (Великобритания)
|Елена Остапенко (Латвия, 29)
6:4, 6:4
Элла Зайдель (Германия)
|Алисия Паркс (США)
6:4, 6:4
Лейла Фернандес (Канада, 24)
|Диана Шнайдер (Россия, 25)
6:4, 6:1
Рената Сарасуа (Мексика)
|Анастасия Захарова (Россия)
5:7, 2:6
Каролина Мухова (Чехия, 10)
|Камила Осорио (Колумбия)
6:2, 6:4
Екатерина Александрова (Россия, 14)
|Камилла Рахимова (Узбекистан)
6:3, 4:6, 6:4
Жаклин Кристиан (Румыния)
|Го Ханьюй (Китай)
6:4, 6:7 (1:7), 5:7
Маккартни Кесслер (США)
Мужчины
|Теннисист 1
Счет
Теннисист 2
Победа 1
Победа 2
|Адам Уолтон (Австралия)
6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4
Даниил Медведев (Россия, 6)
|Марин Чилич (Хорватия)
6:7 (4:7), 2:6, 1:6
Моиз Куаме (Франция)
|Таллон Грикспур (Нидерланды, 29)
7:6 (11:9), 3:6, 6:7 (6:8), 3:6
Маттео Арнальди (Италия)
|Алехандро Табило (Чили)
6:1, 6:3, 6:4
Камиль Майхшак (Польша)
|Алексей Попырин (Австралия)
6:3, 3:6, 6:7 (3:7), 5:7
Закари Свайда (США)
|Мартин Ландалусе (Испания)
6:3, 4:6, 6:2, 6:7 (3:7), 6:4
Хуан Карлос Прадо (Боливия)
|Факундо Диас Акоста (Аргентина)
6:1, 6:4, 6:3
Чжан Чжичжэнь (Китай)
|Томас Форель (Франция)
3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (6:8)
Валентен Вашеро (Монако, 16)
|Вит Коприва (Чехия)
6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3
Корентен Мутэ (Франция, 30)
|Александр Мюллер (Франция)
2:6, 0:3, отказ
Стефанос Циципас (Греция)
|Кэмерон Норри (Великобритания, 20)
6:7 (7:9), 0:2, отказ
Даниэль Вальехо (Парагвай)
|Себастьян Баэс (Аргентина)
6:2, 5:7, 2:6, 0:2, отказ
Роман Андрес Бурручага (Аргентина)
|Кристиан Гарин (Чили)
0:6, 6:2, 0:6, 2:6
Лёрнер Тьен (США, 18)
|Александр Бублик (Казахстан, 9)
5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7
Ян-Леннард Штруфф (Германия)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4)
4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6 (10:7)
Даниэль Альтмайер (Германия)
|Себастьян Офнер (Австрия)
6:7 (5:7), 2:6, 3:6
Лучано Дардери (Италия, 14)
|Хайме Фария (Португалия)
6:4, 7:5, 6:4
Денис Шаповалов (Канада)
|Джейкоб Фирнли (Великобритания)
2:6, 6:7 (0:7), 6:7 (7:9)
Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)
|Итан Куинн (США)
4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (4:7)
Франсиско Комесанья (Аргентина)
|Янник Синнер (Италия, 1)
6:1, 6:3, 6:4
Клеман Табюр (Франция)
Женщины
|Теннисистка 1
Счет
Теннисистка 2
Победа 1
Победа 2
|Ива Йович (США, 17)
6:4, 6:2
Александра Эала (Филиппины)
|Донна Векич (Хорватия)
6:3, 6:2
Алис Тюбелло (Франция)
|Клэр Лю (США)
3:6, 6:0, 4:1, отказ
Моюка Утидзима (Япония)
|Эмма Наварро (США)
6:4, 6:3
Джанис Чен (Индонезия)
|Арина Соболенко (Беларусь, 1)
6:4, 6:2
Джессика Бузас Манейро (Испания)
|Линда Носкова (Чехия, 12)
5:7, 6:7 (3:7)
Мария Саккари (Греция)
|Энн Ли (США, 30)
6:4, 6:2
Чжан Шуай (Китай)
|Лаура Зигемунд (Германия)
3:6, 6:7 (3:7)
Наоми Осака (Япония, 16)
|Линда Фрухвиртова (Чехия)
4:6, 3:6
Эльза Жакемо (Франция)
|Антония Ружич (Хорватия)
3:6, 6:2, 6:2
Эшлин Крюгер (США)
|Далма Галфи (Венгрия)
5:7, 4:6
Маяр Шериф (Египет)
|Анна Калинская (Россия, 22)
6:2, 6:2
Лоис Буассон (Франция)
|Ангелина Калинина (Украина)
6:0, 2:6, 4:6
Диан Парри (Франция)
|Ханне Вандевинкель (Бельгия)
3:6, 0:6
Мэдисон Киз (США, 19)
|Алина Корнеева (Россия)
6:3, 6:3
Элизабетта Коччаретто (Италия)
|Коко Гауфф (США, 4)
6:4, 6:0
Тейлор Таунсенд (США)
|Кимберли Биррелл (Австралия)
1:6, 6:3, 6:3
Джессика Пегула (США, 5)
|Виктория Мбоко (Канада, 9)
6:1, 6:2
Никола Бартунькова (Чехия)
|Елена Приданкина (Россия)
1:6, 2:6
Александра Олейникова (Украина)
|Симона Вальтерт (Швейцария)
4:6, 6:7 (4:7)
Катерина Синякова (Чехия)
Мужчины
|Теннисист 1
Счет
Теннисист 2
Победа 1
Победа 2
|Алекс де Минаур (Австралия, 8)
отказ
Александр Блокс (Бельгия)
|Карен Хачанов (Россия, 13)
7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4)
Марко Трунгеллити (Аргентина)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21)
6:4, 6:7 (4:7), 1:6, 3:6
Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)
|Федерико Чина (Италия)
3:6, 1:6, 3:6
Йеспер де Йонг (Нидерланды)
|Камило Уго Карабелли (Аргентина)
1:6, 6:1, 3:6, 6:7 (5:7)
Андрей Рублёв (Россия, 11)
|Мариано Навоне (Аргентина)
3:6, 6:2, 4:6, 6:1, 6:7 (11:13)
Якуб Меншик (Чехия, 26)
|Джеймс Дакворт (Австралия)
Рафаэль Ходар (Испания, 27)
|Нуну Боржеш (Португалия)
3:6, 6:2, 6:1, 6:2
Миомир Кецманович (Сербия)
|Танаси Коккинакис (Австралия)
5:7, 6:4, 0:1, отказ
Пабло Карреньо-Буста (Испания)
|Уго Умбер (Франция, 32)
Кентен Алис (Франция)
|Валентин Ройе (Франция)
3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 3:6
Новак Джокович (Сербия, 3)
|Каспер Рууд (Норвегия, 15)
Хамад Меджедович (Сербия)
|Жоао Фонсека (Бразилия, 28)
Дино Призмич (Хорватия)
|Лоренцо Сонего (Италия)
Томми Пол (США, 24)
|Нишеш Басаваредди (США)
6:7 (5:7), 3:6, 6:3, 3:6
Алекс Михельсен (США)
|Томаш Махач (Чехия)
Александр Зверев (Германия, 2)
Женщины
|Теннисистка 1
Счет
Теннисистка 2
Победа 1
Победа 2
|Кэти Макнелли (США)
4:6, 0:6
Белинда Бенчич (Швейцария, 11)
|Тамара Корпач (Германия)
6:2, 2:6, 6:3
Ван Синьюй (Китай, 32)
|Сара Бейлек (Чехия)
2:6, 3:6
Ига Швёнтек (Польша, 3)
|Елена Остапенко (Латвия, 29)
2:6, 6:2, 2:6
Магда Линетт (Польша)
|Виктория Голубич (Швейцария)
6:2, 6:2
Алисия Паркс (США)
|Дарья Снигур (Украина)
4:6, 0:6
Питон Стирнс (США)
|Юлия Стародубцева (Украина)
3:6, 6:1, 7:6 (10:6)
Елена Рыбакина (Казахстан, 2)
|Марта Костюк (Украина, 15)
6:7 (4:7), 6:3, 6:3
Кэти Волынец (США)
|Элина Свитолина (Украина, 7)
6:0, 6:4
Кейтлин Кеведо (Испания)
|Хейли Баптист (США)
Ван Сиюй (Китай)
|Франческа Джонс (Великобритания)
0:6, 6:7 (3:7)
Мари Боузкова (Чехия, 27)
|Жасмин Паолини (Италия, 13)
Солана Сьерра (Аргентина)
|Камилла Рахимова (Узбекистан)
Каролина Мухова (Чехия, 10)
|Мирра Андреева (Россия, 8)
Марина Бассольс Рибера (Испания)
|Ева Лис (Германия)
Сорана Кырстя (Румыния, 18)
|Хиль Белен Тайхман (Швейцария)
7:5, 6:4
Магдалена Фрех (Польша)
Мужчины
|Теннисист 1
Счет
Теннисист 2
Победа 1
Победа 2
|Даниэль Вальехо (Парагвай)
Моиз Куаме (Франция)
|Флавио Коболли (Италия, 10)
У Ибин (Китай)
|Факундо Диас Акоста (Аргентина)
Лёрнер Тьен (США, 18)
|Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Хайме Фария (Португалия)
|Янник Синнер (Италия, 1)
Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)
|Франсиско Серундоло (Аргентина, 25)
Юго Гастон (Франция)
|Хуберт Хуркач (Польша)
Фрэнсис Тиафо (США, 19)
|Мартин Ландалусе (Испания)
Вит Коприва (Чехия)
|Закари Свайда (США)
Адам Уолтон (Австралия)
|Франсиско Комесанья (Аргентина)
Лучано Дардери (Италия, 14)
|Алехандро Табило (Чили)
Валентен Вашеро (Монако, 16)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4)
Роман Андрес Бурручага (Аргентина)
|Маттео Арнальди (Италия)
Стефанос Циципас (Греция)
|Люка ван Аш (Франция)
Брэндон Накашима (США, 31)
|Рафаэль Коллиньон (Бельгия)
Бен Шелтон (США, 5)
|Артур Риндеркнеш (Франция, 22)
Маттео Берреттини (Италия)
Женщины
|Теннисистка 1
Счет
Теннисистка 2
Победа 1
Победа 2
|Донна Векич (Хорватия)
Наоми Осака (Япония, 16)
|Ива Йович (США, 17)
Эмма Наварро (США)
|Александра Олейникова (Украина)
Кимберли Биррелл (Австралия)
|Юлия Путинцева (Казахстан)
Камила Осорио (Колумбия)
|Майя Хвалиньская (Польша)
Элизе Мертенс (Бельгия, 23)
|Анна Калинская (Россия, 22)
Алина Корнеева (Россия)
|Диана Шнайдер (Россия, 25)
Маккартни Кесслер (США)
|Юлия Грабер (Австрия)
Аманда Анисимова (США, 6)
|Энн Ли (США, 30)
Диан Парри (Франция)
|Коко Гауфф (США, 4)
Маяр Шериф (Египет)
|Антония Ружич (Хорватия)
Мэдисон Киз (США, 19)
|Дарья Касаткина (Австралия)
Сюзан Бандекки (Швейцария)
|Арина Соболенко (Беларусь, 1)
Эльза Жакемо (Франция)
|Виктория Мбоко (Канада, 9)
Катерина Синякова (Чехия)
|Кэти Бултер (Великобритания)
Анастасия Потапова (Австрия, 28)
|Мария Саккари (Греция)
Клэр Лю (США)