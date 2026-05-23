Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты

Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты

Действующие чемпионы в одиночном разряде — Карлос Алькарас и Коко Гауфф
Трофеи «Ролан Гаррос». Источник: официальный сайт турнира
  • 24 мая
  • 25 мая
  • 26 мая
  • 27 мая
  • 28 мая

С 24 мая по 7 июня 2026 г. в Париже пройдет второй в сезоне турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Франции по теннису. Это единственный мэйджор, который организуется на грунтовом покрытии. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на «Ролан Гаррос» стартуют в 12:00 по московскому времени. 

Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. В России эфиры организуют специализированные группы в социальных сетях.

Действующий чемпион в мужском одиночном разряде испанец Карлос Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы.

24 мая

Первый круг

Мужчины

Карен Хачанов (Россия, 13)

 6:3, 7:6 (7:3), 6:0

Артюр Жеа (Франция)

1,25

4,05

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21)

 6:7 (3:7), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

1,15

5,40

Миомир Кецманович (Сербия)

7:6 (7:0), 6:3, 6:4 

Фабиан Марожан (Венгрия)

1,63

2,30

Джеймс Дакворт (Австралия)

6:3, 4:1, отказ 

Габриэль Диалло (Канада)

2,55

1,52

Пабло Льямас Руис (Испания)

 3:6, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 0:6

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)

2,15

1,70

Кириан Жаке (Франция)

 4:6, 2:6, 2:6

Марко Трунгеллити (Аргентина)

1,90

1,90

Томаш Махач (Чехия)

 6:4, 6:4, 6:3

Зизу Бергс (Бельгия)

1,57

2,40

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 23)

3:6, 4:6, 2:6

Нуну Боржеш (Португалия)

1,45

2,75

Бенжамен Бонзи (Франция)

 3:6, 4:6, 2:6

Александр Зверев (Германия, 2)

20,00

1,01

Кентен Алис (Франция)

6:3, 7:6 (7:4), 6:3

 Маттия Беллуччи (Италия)

1,78

2,05

Майкл Чжэн (США)

1:6, 1:6, 3:6

Дино Призмич (Хорватия)

4,70

1,19

Титуан Дрог (Франция)

 3:6, 2:6, 4:6

Якуб Меншик (Чехия, 26)

2,80

1,45

Тейлор Фритц (США, 7)

6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 1:6

Нишеш Басаваредди (США)

1,30

3,60

Федерико Чина (Италия)

3:6, 6:4, 6:2, 6:7 (6:8), 6:4

Райли Опелка (США)

1,45

2,75

Жоао Фонсека (Бразилия, 28)

7:6 (8:6), 6:4, 6:2

Лука Павлович (Франция)

1,04

11,50

Лоренцо Сонего (Италия)

7:6 (7:3), 5:7, 6:2, 1:6, 6:4

Пьер-Юг Эрбер (Франция)

1,50

2,60

Александр Блокс (Бельгия)

6:3, 6:4, 6:2

Коулмен Вонг (Гонконг)

1,13

5,90

Хамад Меджедович (Сербия)

6:3, 6:4, 6:7 (1:7), 6:4

Янник Ханфманн (Германия)

1,53

2,50

Уго Дельен (Боливия)

4:6, 2:6, 2:6

Валентин Ройе (Франция)

1,70

2,13

Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

7:5, 5:7, 1:6, 4:6

Новак Джокович (Сербия, 3)

6,80

1,11

Женщины

Марта Костюк (Украина, 15)

 6:2, 6:3

Оксана Селехметьева (Россия)

1,06

9,50

Айла Томлянович (Австралия)

6:3, 6:7 (5:7), 3:6 

Кэти Макнелли (США)

3,35

1,33

Лючия Бронцетти (Италия)

 3:6, 1:6

Мари Боузкова (Чехия, 27)

3,75

1,27

Лилли Таггер (Австрия)

3:6, 6:3, 4:6 

Ван Синьюй (Китай, 32)

1,60

2,35

Синья Краус (Австрия)

 2:6, 3:6

Белинда Бенчич (Швейцария, 11)

3,90

1,25

Кэти Волынец (США)

6:3, 6:1 

Клара Бюрель (Франция)

1,17

5,00

Тереза Валентова (Чехия)

 7:5, 4:6, 6:7 (9:11)

Магда Линетт (Польша)

1,28

3,70

Анна Блинкова (Россия)

 3:6, 1:6

Юлия Стародубцева (Украина)

3,35

1,33

Хейли Баптист (США, 26)

6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 6:2

Барбора Крейчикова (Чехия)

1,77

2,05

Франческа Джонс (Великобритания)

1:6, 7:6 (7:4), 6:2

 Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)

1,60

2,30

Данка Ковинич (Черногория)

3:6, 1:6 

Ван Сиюй (Китай)

13,00

1,03

София Кенин (США)

3:6, 3:6

Питон Стирнс (США)

2,65

1,50

Сара Соррибес-Тормо (Испания)

4:6, 2:6

Тамара Корпач (Германия)

2,13

1,70

Магдалена Фрех (Польша)

7:6 (7:5), 2:1, отказ

Елена-Габриэла Русе (Румыния)

2,25

1,65

Эмма Радукану (Великобритания)

0:6, 6:7 (4:7)

Солана Сьерра (Аргентина)

2,30

1,62

Мирра Андреева (Россия, 8)

6:3, 6:3

Фиона Ферро (Франция)

1,03

13,00

Ксения Ефремова (Франция)

3:6, 1:6

Сорана Кырстя (Румыния, 18)

13,00

1,03

Сара Бейлек (Чехия)

6:3, 6:2

Слоан Стивенс (США)

1,52

2,50

Клара Таусон (Дания, 21)

6:3, 5:7, 2:6

Дарья Снигур (Украина)

1,55

2,50

Марина Бассольс Рибера (Испания)

6:3, 6:4

Эмилиана Аранго (Колумбия)

2,00

1,80

25 мая

Первый круг

Мужчины

Артур Риндеркнеш (Франция, 22)

 7:6 (7:5), 6:2, 6:3

Юрий Родионов (Австрия)

1,37

3,10

Алекс де Минаур (Австралия, 8)

 6:4, 6:4, 6:2

Тоби Самуэль (Великобритания)

1,08

8,00

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

6:3, 7:6 (7:3), 6:3 

Иржи Легечка (Чехия, 12)

3,85

1,25

Люка ван Аш (Франция)

 6:4, 6:2, 2:6, 7:5

Вилюс Гаубас (Литва)

  
Александр Шевченко (Казахстан)

 2:6, 4:6, 2:6

Алекс Михельсен (США)

2,30

1,63

Мартон Фучович (Венгрия)

 7:6 (7:2), 5:7, 1:6, 2:6

Маттео Берреттини (Италия)

2,80

1,45

Стэн Вавринка (Швейцария)

 3:6, 6:3, 3:6, 4:6

Йеспер де Йонг (Нидерланды)

2,50

1,53

Элиот Спиццирри (США)

 3:6, 7:6 (7:5), 4:6, 3:6

Фрэнсис Тиафо (США, 19)

8,50

1,07

Роберто Баутиста Агут (Испания)

 2:6, 5:7, 2:6

Брэндон Накашима (США, 31)

3,70

1,28

Александр Ковачевич (США)

1:6, 0:6, 4:6

Рафаэль Ходар (Испания, 27)

7,00

1,10

Хауме Мунар (Испания)

3:6, 3:6, 6:2, 3:6

Хуберт Хуркач (Польша)

2,10

1,73

Танаси Коккинакис (Австралия)

6:7 (5:7), 6:2, 4:6, 6:3, 7:5

Теренс Атман (Франция)

3,30

1,35

Мариано Навоне (Аргентина)

6:4, 6:4, 6:4

Дженсон Бруксби (США)

1,17

5,00

Эмилио Нава (США)

6:7 (10:12), 3:6, 3:6

Камило Уго Карабелли (Аргентина)

1,80

2,00

Ринки Хидзиката (Австралия)

6:4, 3:6, 5:7, 4:6

Томми Пол (США, 24)

13,00

1,03

Игнасио Бусе (Перу)

3:6, 7:6 (8:6), 3:6, 5:7

Андрей Рублёв (Россия, 11)

3,20

1,35

Каспер Рууд (Норвегия, 15)

6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 0:6, 6:2

Роман Сафиуллин (Россия)

1,13

5,80

Уго Умбер (Франция, 32)

6:3, 6:4, 6:3

Адриан Маннарино (Франция)

1,14

5,70

Флавио Коболли (Италия, 10)

6:4, 7:6 (7:4), 6:3

Андреа Пеллегрино (Италия)

1,35

3,20

Франсиско Серундоло (Аргентина, 25)

6:3, 6:4, 6:7 (7:9), 6:4

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

1,16

5,20

У Ибин (Китай)

7:5, 6:2, 6:4

Маркос Гирон (США)

2,08

1,75

Даниэль Мерида (Испания)

3:6, 3:6, 4:6

Бен Шелтон (США, 5)

3,85

1,25

Рафаэль Коллиньон (Бельгия)

6:3, 6:3, 7:6 (7:4)

Александар Вукич (Австралия)

1,06

9,50

Юго Гастон (Франция)

6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0

Гаэль Монфис (Франция)

1,90

1,90

Женщины

Жасмин Паолини (Италия, 13)

 7:5, 6:3

Даяна Ястремская (Украина)

1,57

2,40

Майя Хвалиньская (Польша)

 6:4, 6:0

Чжэн Циньвэнь (Китай)

3,25

1,35

Людмила Самсонова (Россия, 20)

 4:6, 4:6

Хиль Белен Тайхман (Швейцария)

1,27

3,75

Сюзан Бандекки (Швейцария)

 6:4, 2:6, 6:4

Кристина Букша (Испания, 31)

3,15

1,35

Дарья Касаткина (Австралия)

6:4, 6:4 

Зейнеп Сёнмез (Турция)

1,40

2,95

Эмерсон Джонс (Австралия)

 1:6, 2:6

Ига Швёнтек (Польша, 3)

20,00

1,01

Юлия Грабер (Австрия)

6:2, 6:2

Ребекка Шрамкова (Словакия)

2,60

1,50

Петра Марчинко (Хорватия)

3:6, 0:6

Ева Лис (Германия)

1,83

1,98

Майя Джойнт (Австралия)

1:6, 2:6

Анастасия Потапова (Австрия, 28)

6,50

1,11

Татьяна Мария (Германия)

5:7, 0:6

Элизе Мертенс (Бельгия, 23)

11,00

1,05

Элина Свитолина (Украина, 7)

3:6, 6:1, 7:6 (10:3)

Анна Бондарь (Венгрия)

1,15

5,50

Вероника Эрьявец (Словения)

2:6, 2:6

Елена Рыбакина (Казахстан, 2)

20,00

1,01

Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция)

3:6, 1:6

Аманда Анисимова (США, 6)

13,00

1,03

Кейтлин Кеведо (Испания)

7:6 (7:5), 7:6 (7:2)

Леолия Жанжан (Франция)

2,05

1,78

Талия Гибсон (Австралия)

6:4, 4:6, 1:6

Юлия Путинцева (Казахстан)

3,15

1,35

Панна Удварди (Венгрия)

0:6, 2:6

Виктория Голубич (Швейцария)

1,73

2,10

Акаша Уробо (США)

4:6, 6:4, 4:6

Кэти Бултер (Великобритания)

3,05

1,38

Елена Остапенко (Латвия, 29)

6:4, 6:4

Элла Зайдель (Германия)

1,23

4,20

Алисия Паркс (США)

6:4, 6:4

Лейла Фернандес (Канада, 24)

4,05

1,25

Диана Шнайдер (Россия, 25)

6:4, 6:1

Рената Сарасуа (Мексика)

1,14

5,70

Анастасия Захарова (Россия)

5:7, 2:6

Каролина Мухова (Чехия, 10)

6,30

1,12

Камила Осорио (Колумбия)

6:2, 6:4

Екатерина Александрова (Россия, 14)

1,65

2,25

Камилла Рахимова (Узбекистан)

6:3, 4:6, 6:4

Жаклин Кристиан (Румыния)

3,55

1,30

Го Ханьюй (Китай)

6:4, 6:7 (1:7), 5:7

Маккартни Кесслер (США)

3,05

1,38

26 мая

Первый круг

Мужчины

Адам Уолтон (Австралия)

6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4

Даниил Медведев (Россия, 6)

15,00

1,02

Марин Чилич (Хорватия)

6:7 (4:7), 2:6, 1:6

Моиз Куаме (Франция)

1,28

3,65

Таллон Грикспур (Нидерланды, 29)

7:6 (11:9), 3:6, 6:7 (6:8), 3:6

Маттео Арнальди (Италия)

2,07

1,75

Алехандро Табило (Чили)

6:1, 6:3, 6:4

Камиль Майхшак (Польша)

1,23

4,15

Алексей Попырин (Австралия)

6:3, 3:6, 6:7 (3:7), 5:7

Закари Свайда (США)

1,11

6,70

Мартин Ландалусе (Испания)

6:3, 4:6, 6:2, 6:7 (3:7), 6:4

Хуан Карлос Прадо (Боливия)

1,35

3,20

Факундо Диас Акоста (Аргентина)

6:1, 6:4, 6:3

Чжан Чжичжэнь (Китай)

1,42

2,85

Томас Форель (Франция)

3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (6:8)

Валентен Вашеро (Монако, 16)

6,10

1,13

Вит Коприва (Чехия)

6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3

Корентен Мутэ (Франция, 30)

2,50

1,53

Александр Мюллер (Франция)

2:6, 0:3, отказ

Стефанос Циципас (Греция)

5,50

1,15

Кэмерон Норри (Великобритания, 20)

6:7 (7:9), 0:2, отказ

Даниэль Вальехо (Парагвай)

2,00

1,80

Себастьян Баэс (Аргентина)

6:2, 5:7, 2:6, 0:2, отказ

Роман Андрес Бурручага (Аргентина)

1,68

2,20

Кристиан Гарин (Чили)

0:6, 6:2, 0:6, 2:6

Лёрнер Тьен (США, 18)

2,35

1,60

Александр Бублик (Казахстан, 9)

5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7

Ян-Леннард Штруфф (Германия)

1,27

3,75

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4)

4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6 (10:7)

Даниэль Альтмайер (Германия)

1,27

3,75

Себастьян Офнер (Австрия)

6:7 (5:7), 2:6, 3:6

Лучано Дардери (Италия, 14)

3,75

1,27

Хайме Фария (Португалия)

6:4, 7:5, 6:4

Денис Шаповалов (Канада)

1,60

2,30

Джейкоб Фирнли (Великобритания)

2:6, 6:7 (0:7), 6:7 (7:9)

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)

4,00

1,25

Итан Куинн (США)

4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (4:7)

Франсиско Комесанья (Аргентина)

2,20

1,67

Янник Синнер (Италия, 1)

6:1, 6:3, 6:4

Клеман Табюр (Франция)

1,01

20,00

Женщины

Ива Йович (США, 17)

6:4, 6:2 

Александра Эала (Филиппины)

1,37

3,10

Донна Векич (Хорватия)

 6:3, 6:2

Алис Тюбелло (Франция)

1,30

3,50

Клэр Лю (США)

 3:6, 6:0, 4:1, отказ

Моюка Утидзима (Япония)

1,73

2,10

Эмма Наварро (США)

 6:4, 6:3

Джанис Чен (Индонезия)

1,30

3,60

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

6:4, 6:2

Джессика Бузас Манейро (Испания)

1,04

12,00

Линда Носкова (Чехия, 12)

 5:7, 6:7 (3:7)

Мария Саккари (Греция)

1,40

3,00

Энн Ли (США, 30)

 6:4, 6:2

Чжан Шуай (Китай)

1,33

3,30

Лаура Зигемунд (Германия)

 3:6, 6:7 (3:7)

Наоми Осака (Япония, 16)

3,65

1,30

Линда Фрухвиртова (Чехия)

 4:6, 3:6

Эльза Жакемо (Франция)

2,07

1,75

Антония Ружич (Хорватия)

3:6, 6:2, 6:2 

Эшлин Крюгер (США)

2,45

1,55

Далма Галфи (Венгрия)

5:7, 4:6

Маяр Шериф (Египет)

1,65

2,20

Анна Калинская (Россия, 22)

6:2, 6:2

Лоис Буассон (Франция)

1,50

2,60

Ангелина Калинина (Украина)

6:0, 2:6, 4:6

Диан Парри (Франция)

1,35

3,20

Ханне Вандевинкель (Бельгия)

3:6, 0:6

Мэдисон Киз (США, 19)

6,40

1,11

Алина Корнеева (Россия)

6:3, 6:3

Элизабетта Коччаретто (Италия)

2,80

1,45

Коко Гауфф (США, 4)

6:4, 6:0

Тейлор Таунсенд (США)

1,12

6,10

Кимберли Биррелл (Австралия)

1:6, 6:3, 6:3

Джессика Пегула (США, 5)

15,00

1,02

Виктория Мбоко (Канада, 9)

6:1, 6:2

Никола Бартунькова (Чехия)

1,25

3,95

Елена Приданкина (Россия)

1:6, 2:6

Александра Олейникова (Украина)

2,75

1,45

Симона Вальтерт (Швейцария)

4:6, 6:7 (4:7)

Катерина Синякова (Чехия)

2,80

1,45

27 мая

Второй круг

Мужчины

Алекс де Минаур (Австралия, 8)

отказ

Александр Блокс (Бельгия)

1,55

2,45

Карен Хачанов (Россия, 13)

7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4)

Марко Трунгеллити (Аргентина)

1,27

3,75

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21)

6:4, 6:7 (4:7), 1:6, 3:6

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)

2,02

1,80

Федерико Чина (Италия)

3:6, 1:6, 3:6 

Йеспер де Йонг (Нидерланды)

2,20

1,67

Камило Уго Карабелли (Аргентина)

1:6, 6:1, 3:6, 6:7 (5:7)

Андрей Рублёв (Россия, 11)

3,80

1,25

Мариано Навоне (Аргентина)

3:6, 6:2, 4:6, 6:1, 6:7 (11:13)

Якуб Меншик (Чехия, 26)

2,08

1,75

Джеймс Дакворт (Австралия)

 

Рафаэль Ходар (Испания, 27)

16,00

1,02

Нуну Боржеш (Португалия)

3:6, 6:2, 6:1, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия)

2,55

1,52

Танаси Коккинакис (Австралия)

5:7, 6:4, 0:1, отказ

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

2,80

1,43

Уго Умбер (Франция, 32)

 

Кентен Алис (Франция)

1,67

2,20

Валентин Ройе (Франция)

3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 3:6

Новак Джокович (Сербия, 3)

7,40

1,09

Каспер Рууд (Норвегия, 15)

 

Хамад Меджедович (Сербия)

1,37

3,10

Жоао Фонсека (Бразилия, 28)

 

Дино Призмич (Хорватия)

1,80

2,02

Лоренцо Сонего (Италия)

 

Томми Пол (США, 24)

5,60

1,14

Нишеш Басаваредди (США)

6:7 (5:7), 3:6, 6:3, 3:6

Алекс Михельсен (США)

2,80

1,45

Томаш Махач (Чехия)

 

Александр Зверев (Германия, 2)

5,50

1,15

Женщины

Кэти Макнелли (США)

 4:6, 0:6

Белинда Бенчич (Швейцария, 11)

3,55

1,30

Тамара Корпач (Германия)

 6:2, 2:6, 6:3

Ван Синьюй (Китай, 32)

2,00

1,80

Сара Бейлек (Чехия)

 2:6, 3:6

Ига Швёнтек (Польша, 3)

15,00

1,02

Елена Остапенко (Латвия, 29)

2:6, 6:2, 2:6

Магда Линетт (Польша)

1,25

3,90

Виктория Голубич (Швейцария)

6:2, 6:2

Алисия Паркс (США)

1,88

1,92

Дарья Снигур (Украина)

 4:6, 0:6

Питон Стирнс (США)

2,80

1,45

Юлия Стародубцева (Украина)

3:6, 6:1, 7:6 (10:6)

Елена Рыбакина (Казахстан, 2)

8,50

1,07

Марта Костюк (Украина, 15)

6:7 (4:7), 6:3, 6:3

Кэти Волынец (США)

1,14

5,70

Элина Свитолина (Украина, 7)

6:0, 6:4

Кейтлин Кеведо (Испания)

1,05

10,00

Хейли Баптист (США)

 

Ван Сиюй (Китай)

1,48

2,65

Франческа Джонс (Великобритания)

0:6, 6:7 (3:7)

Мари Боузкова (Чехия, 27)

3,60

1,30

Жасмин Паолини (Италия, 13)

 

Солана Сьерра (Аргентина)

1,45

2,75

Камилла Рахимова (Узбекистан)

 

Каролина Мухова (Чехия, 10)

7,90

1,08

Мирра Андреева (Россия, 8)

 

Марина Бассольс Рибера (Испания)

1,02

15,00

Ева Лис (Германия)

 

Сорана Кырстя (Румыния, 18)

4,10

1,25

Хиль Белен Тайхман (Швейцария)

7:5, 6:4

Магдалена Фрех (Польша)

2,30

1,62

28 мая

Второй круг

Мужчины

Даниэль Вальехо (Парагвай)

 

Моиз Куаме (Франция)

1,30

3,55

Флавио Коболли (Италия, 10)

 

У Ибин (Китай)

1,33

3,35

Факундо Диас Акоста (Аргентина)

 

Лёрнер Тьен (США, 18)

3,40

1,32

Ян-Леннард Штруфф (Германия)

 

Хайме Фария (Португалия)

2,65

1,50

Янник Синнер (Италия, 1)

 

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)

1,01

20,00

Франсиско Серундоло (Аргентина, 25)

 

Юго Гастон (Франция)

1,09

7,50

Хуберт Хуркач (Польша)

 

Фрэнсис Тиафо (США, 19)

1,65

2,25

Мартин Ландалусе (Испания)

 

Вит Коприва (Чехия)

1,82

2,00

Закари Свайда (США)

 

Адам Уолтон (Австралия)

1,80

2,00

Франсиско Комесанья (Аргентина)

 

Лучано Дардери (Италия, 14)

3,35

1,33

Алехандро Табило (Чили)

 

Валентен Вашеро (Монако, 16)

1,45

2,70

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4)

 

Роман Андрес Бурручага (Аргентина)

1,38

3,05

Маттео Арнальди (Италия)

 

Стефанос Циципас (Греция)

2,50

1,53

Люка ван Аш (Франция)

 

Брэндон Накашима (США, 31)

2,95

1,40

Рафаэль Коллиньон (Бельгия)

 

Бен Шелтон (США, 5)

2,65

1,48

Артур Риндеркнеш (Франция, 22)

 

Маттео Берреттини (Италия)

1,93

1,87

Женщины

Донна Векич (Хорватия)

 

Наоми Осака (Япония, 16)

3,50

1,30

Ива Йович (США, 17)

 

Эмма Наварро (США)

1,77

2,05

Александра Олейникова (Украина)

 

Кимберли Биррелл (Австралия)

1,43

2,80

Юлия Путинцева (Казахстан)

 

Камила Осорио (Колумбия)

2,25

1,65

Майя Хвалиньская (Польша)

 

Элизе Мертенс (Бельгия, 23)

2,85

1,43

Анна Калинская (Россия, 22)

 

Алина Корнеева (Россия)

1,38

3,05

Диана Шнайдер (Россия, 25)

 

Маккартни Кесслер (США)

1,25

3,90

Юлия Грабер (Австрия)

 

Аманда Анисимова (США, 6)

4,70

1,19

Энн Ли (США, 30)

 

Диан Парри (Франция)

1,37

3,10

Коко Гауфф (США, 4)

 

Маяр Шериф (Египет)

1,03

14,00

Антония Ружич (Хорватия)

 

Мэдисон Киз (США, 19)

5,80

1,13

Дарья Касаткина (Австралия)

 

Сюзан Бандекки (Швейцария)

1,10

7,00

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

 

Эльза Жакемо (Франция)

1,01

20,00

Виктория Мбоко (Канада, 9)

 

Катерина Синякова (Чехия)

1,35

3,25

Кэти Бултер (Великобритания)

 

Анастасия Потапова (Австрия, 28)

3,95

1,28

Мария Саккари (Греция)

 

Клэр Лю (США)

1,50

2,60

Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
