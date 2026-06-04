Чемпионат мира 2026: турнир с широкой футбольной географией

Партнерский проект
Чемпионат мира 2026 года принимают США, Канада и Мексика. Решение было утверждено Конгрессом FIFA 13 июня 2018 года в Москве.
Организационный комитет под эгидой FIFA завершил подготовку инфраструктуры к апрелю 2026 года. Все 16 стадионов прошли независимую сертификацию по стандартам безопасности, доступности для людей с ограниченными возможностями и экологической устойчивости.
СТАВКИ НА ЧМ-2026
FIFA официально изменила структуру чемпионата мира в 2023 году. Ключевые параметры:
Формат утвержден Советом FIFA и опубликован в официальном регламенте соревнований (FIFA Regulations for the FIFA World Cup 2026, редакция от 01.12.2024).
СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА МАТЧИ ЧМ-2026
Турнир пройдет в 16 городах США, Канады и Мексике.
Стадионы США примут наибольшее количество матчей — 78.
Город
Стадион
Вместимость
Кол-во матчей
|Атланта, Джорджия
|Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium)
75 000
8
|Бостон, Массачусетс
|Boston Stadium (Gillette Stadium)
65 000
7
|Даллас, Техас
|Dallas Stadium (AT&T Stadium)
92 000
9
|Хьюстон, Техас
|Houston Stadium (NRG Stadium)
72 000
7
|Канзас-Сити, Миссури
|Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium)
76 000
6
|Лос-Анджелес, Калифорния
|Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)
70 000
8
|Майами, Флорида
|Miami Stadium (Hard Rock Stadium)
65 000
7
|Нью-Йорк/Нью-Джерси
|New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)
82 500
8
|Филадельфия, Пенсильвания
|Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field)
69 000
6
|Сан-Франциско Бэй Эриа, Калифорния
|San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium)
71 000
6
|Сиэтл, Вашингтон
|Seattle Stadium (Lumen Field)
69 000
6
Именно США примут финал, который пройдет 11 июня на New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) в 22:00 по московскому времени.
СМОТРЕТЬ МАТЧИ ЧМ-2026 НА САЙТЕ БК
В Мексике ЧМ-2026 по футболу пройдет в 3 городах.
Город
Стадион
Вместимость
Кол-во матчей
|Мехико
|Mexico City Stadium (Estadio Azteca)
83 000
5
|Гвадалахара, Халиско
|Guadalajara Stadium (Estadio Akron)
48 000
4
|Монтеррей, Нуэво-Леон
|Monterrey Stadium (Estadio BBVA)
53 500
4
Примечательно, что именно в Мексике на стадионе Mexico City Stadium (Estadio Azteca) пройдет матч-открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Состоится это поистине грандиозное событие 11 июня в 22:00 по московскому времени. Открывать турнир выпала честь сборным Мексики и Южной Африки.
В Канаде чемпионат мира пройдет всего в 2 городах.
Город
Стадион
Вместимость
Кол-во матчей
|Торонто, Онтарио
|Toronto Stadium (BMO Field)
45 000
6
|Ванкувер, Британская Колумбия
|BC Place Vancouver
54 000
7
Сборная Канады свой первый матч сыграет в Торонто против Боснии и Герцеговины.
FIFA запустила три официальные фазы продаж билетов (октябрь 2024, март 2025, ноябрь 2025). На данный момент билетов нет в свободной продаже. Перепродажа вне официальных каналов признана нелегальной согласно п. 14.3 Правил FIFA.
Для болельщиков, посещающих матчи в нескольких странах, действуют упрощенные визовые маршруты (США-Канада-Мексика), согласованные с национальными миграционными службами. Официальные рекомендации по въезду, транспорту и размещению публикуются на сайте ФИФА.
Все стадионы оснащены системами распознавания угроз, согласованными с INTERPOL и национальными службами.
Отбор на чемпионат мира по футболу 2026 года завершился стыковыми матчами. Распределение мест подтверждено FIFA:
Жеребьевка финального турнира прошла 4 декабря. Итоговый список из 48 сборных выглядит следующим образом.
Группа
Команды
A
|Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия
B
|Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина
C
|Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
D
|США, Парагвай, Австралия, Турция
E
|Германия, Кюрасао, Кот‑д'Ивуар, Эквадор
F
|Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция
G
|Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
H
|Испания, Кабо‑Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
I
|Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак
J
|Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
K
|Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго
L
|Англия, Хорватия, Гана, Панама
Из-за расширенного формата участников зрители на трибунах и у экранов наверняка получат неподдельное удовольствие от просмотра матчей.
Сборная России по футболу не участвует в ЧМ-2026 года из-за действующих санкций со стороны международных футбольных организаций.
Согласно совместному официальному заявлению ФИФА и УЕФА от 28 февраля 2022 года, все российские национальные и клубные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях под их эгидой до дальнейшего уведомления.
Отстранение носит бессрочный характер. Сборная Россия не была допущена даже к жеребьевке отборочного турнира к ЧМ-2026 в европейской зоне.
Чемпионат мира по футболу 2026 года — это не просто очередной мундиаль. Это первый турнир эпохи 48 сборных, первый ЧМ с трехсторонним хозяином и первый, где логистика и цифровая безопасность стали частью регламента наравне с игровыми правилами. Болельщики во всем мире с нетерпением ждут стартового свистка арбитра на стадионе Estadio Azteca, который откроет новую главу в футбольной истории.