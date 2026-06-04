Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяЧМ-26Чемпионат мира 2026: турнир с широкой футбольной географией

Чемпионат мира 2026: турнир с широкой футбольной географией

Обновлено:
11 июня 2026 года на легендарной арене Estadio Azteca в Мехико со свистком арбитра начнется 23-й чемпионат мира по футболу. Впервые в истории мундиаль пройдет сразу в трех странах, впервые в нем сыграют 48 сборных, а календарь расширится до 104 матчей. Ниже мы расскажем о фактах, цифрах и официальной логистике турнира.

Полное содержание

  • Три страны, один мундиаль
  • Новый формат: 48 команд, 12 групп, 104 матча
  • Города-хозяева и арены
  • Билеты, логистика и безопасность
  • Квалификация: рекордная география
  • Сборная России на чемпионате мира по футболу 2026 года
  • Заключение

Три страны, один мундиаль

Свернуть

Чемпионат мира 2026 года принимают США, Канада и Мексика. Решение было утверждено Конгрессом FIFA 13 июня 2018 года в Москве.

Организационный комитет под эгидой FIFA завершил подготовку инфраструктуры к апрелю 2026 года. Все 16 стадионов прошли независимую сертификацию по стандартам безопасности, доступности для людей с ограниченными возможностями и экологической устойчивости.

СТАВКИ НА ЧМ-2026

Новый формат: 48 команд, 12 групп, 104 матча

Свернуть

FIFA официально изменила структуру чемпионата мира в 2023 году. Ключевые параметры:

  • В турнире принимают участие 48 национальных сборных.
  • Команды разбиты на 12 групп, по 4 в каждой.
  • В плей-офф выходят коллективы, которые заняли 1-2 места, а также 8 лучших, финишировавших третьими.
  • Плей-офф стартует со стадии 1/32 финала.
  • Всего команды сыграют 104 матча (72 на групповом этапе и 32 в стадии плей-офф).
  • Продолжительность ЧМ-2026 составит 39 дней (с 11 июня – по 19 июля 2026 г.).

Формат утвержден Советом FIFA и опубликован в официальном регламенте соревнований (FIFA Regulations for the FIFA World Cup 2026, редакция от 01.12.2024).

СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА МАТЧИ ЧМ-2026

Города-хозяева и арены

Свернуть

Турнир пройдет в 16 городах США, Канады и Мексике. 

США

Свернуть

Стадионы США примут наибольшее количество матчей — 78.

Город

Стадион

Вместимость

Кол-во матчей

Атланта, ДжорджияAtlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) 

75 000 

8

Бостон, Массачусетс Boston Stadium (Gillette Stadium) 

65 000 

7

Даллас, Техас Dallas Stadium (AT&T Stadium) 

92 000 

9

Хьюстон, Техас Houston Stadium (NRG Stadium) 

72 000 

7

Канзас-Сити, Миссури Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) 

76 000 

6

Лос-Анджелес, Калифорния Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) 

70 000 

8

Майами, Флорида Miami Stadium (Hard Rock Stadium) 

65 000 

7

Нью-Йорк/Нью-ДжерсиNew York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) 

82 500 

8

Филадельфия, Пенсильвания Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) 

69 000 

6

Сан-Франциско Бэй Эриа, Калифорния San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) 

71 000

6

Сиэтл, Вашингтон Seattle Stadium (Lumen Field) 

69 000 

6

Именно США примут финал, который пройдет 11 июня на New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) в 22:00 по московскому времени.

СМОТРЕТЬ МАТЧИ ЧМ-2026 НА САЙТЕ БК

Мексика

Свернуть

В Мексике ЧМ-2026 по футболу пройдет в 3 городах.

Город

Стадион

Вместимость

Кол-во матчей

Мехико Mexico City Stadium (Estadio Azteca) 

83 000 

5

Гвадалахара, Халиско Guadalajara Stadium (Estadio Akron)

48 000 

4

Монтеррей, Нуэво-Леон Monterrey Stadium (Estadio BBVA)

 

53 500

4

Примечательно, что именно в Мексике на стадионе Mexico City Stadium (Estadio Azteca) пройдет матч-открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Состоится это поистине грандиозное событие 11 июня в 22:00 по московскому времени. Открывать турнир выпала честь сборным Мексики и Южной Африки.

Канада

Свернуть

В Канаде чемпионат мира пройдет всего в 2 городах.

Город

Стадион

Вместимость

Кол-во матчей

Торонто, ОнтариоToronto Stadium (BMO Field) 

45 000 

Ванкувер, Британская Колумбия BC Place Vancouver

54 000

7

Сборная Канады свой первый матч сыграет в Торонто против Боснии и Герцеговины.

Билеты, логистика и безопасность

Свернуть

FIFA запустила три официальные фазы продаж билетов (октябрь 2024, март 2025, ноябрь 2025). На данный момент билетов нет в свободной продаже. Перепродажа вне официальных каналов признана нелегальной согласно п. 14.3 Правил FIFA.

Для болельщиков, посещающих матчи в нескольких странах, действуют упрощенные визовые маршруты (США-Канада-Мексика), согласованные с национальными миграционными службами. Официальные рекомендации по въезду, транспорту и размещению публикуются на сайте ФИФА.

Все стадионы оснащены системами распознавания угроз, согласованными с INTERPOL и национальными службами.

Квалификация: рекордная география

Свернуть

Отбор на чемпионат мира по футболу 2026 года завершился стыковыми матчами. Распределение мест подтверждено FIFA:

  • УЕФА: 16 прямых + 1 стык.
  • КАФ: 9 прямых + 1 стык.
  • АФК: 8 прямых + 1 стык.
  • КОНМЕБОЛ: 6 прямых + 1 стык.
  • КОНКАКАФ: 6 прямых (автоматически + 3 отбора) + 2 стыка.
  • ОФК: 1 прямое + 1 стык.
  • Хозяева: США, Канада, Мексика не принимали участия в отборочном цикле.

Жеребьевка финального турнира прошла 4 декабря. Итоговый список из 48 сборных выглядит следующим образом.

Группа

Команды

A

Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия

B

Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина

C

Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

D

США, Парагвай, Австралия, Турция

E

Германия, Кюрасао, Кот‑д'Ивуар, Эквадор

F

Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция

G

Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

H

Испания, Кабо‑Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

I

Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак

J

Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

K

Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго

L

Англия, Хорватия, Гана, Панама

Из-за расширенного формата участников зрители на трибунах и у экранов наверняка получат неподдельное удовольствие от просмотра матчей.

Сборная России на чемпионате мира по футболу 2026 года

Свернуть

Сборная России по футболу не участвует в ЧМ-2026 года из-за действующих санкций со стороны международных футбольных организаций.

Согласно совместному официальному заявлению ФИФА и УЕФА от 28 февраля 2022 года, все российские национальные и клубные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях под их эгидой до дальнейшего уведомления. 

Отстранение носит бессрочный характер. Сборная Россия не была допущена даже к жеребьевке отборочного турнира к ЧМ-2026 в европейской зоне.

Заключение

Свернуть

Чемпионат мира по футболу 2026 года — это не просто очередной мундиаль. Это первый турнир эпохи 48 сборных, первый ЧМ с трехсторонним хозяином и первый, где логистика и цифровая безопасность стали частью регламента наравне с игровыми правилами. Болельщики во всем мире с нетерпением ждут стартового свистка арбитра на стадионе Estadio Azteca, который откроет новую главу в футбольной истории.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Новости
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Новости
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
Новости
Клиенты PARI верят в победу сборной Чехии над Южной Кореей в матче ЧМ-2026
Клиенты PARI верят в победу сборной Чехии над Южной Кореей в матче ЧМ-2026
Новости
Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026
Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026
Новости
Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Новости
Как панини, только онлайн: клиенты PARI получат альбомы и карточки игроков
Как панини, только онлайн: клиенты PARI получат альбомы и карточки игроков
Новости
Десятка другого уровня: PARI вернет игрокам 10% от экспрессов на ЧМ-2026
Десятка другого уровня: PARI вернет игрокам 10% от экспрессов на ЧМ-2026
Новости
PARI будет раздавать фрибеты до 10 000 рублей всем хейтерам Team Vitality
PARI будет раздавать фрибеты до 10 000 рублей всем хейтерам Team Vitality
Новости
БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026
БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026
Новости

Новое

loading