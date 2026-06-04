Чемпионат мира 2026: турнир с широкой футбольной географией

Чемпионат мира 2026 года принимают США, Канада и Мексика. Решение было утверждено Конгрессом FIFA 13 июня 2018 года в Москве.

Организационный комитет под эгидой FIFA завершил подготовку инфраструктуры к апрелю 2026 года. Все 16 стадионов прошли независимую сертификацию по стандартам безопасности, доступности для людей с ограниченными возможностями и экологической устойчивости.