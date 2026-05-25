PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2

Букмекерская компания PARI решила отблагодарить фанатов состава PARIVISION по Dota 2, которые верили в успех коллектива на турнире DreamLeague Season 29. Все пользователи, сделавшие ставки на чемпионство состава Satanic, получили от компании фрибеты номиналом 2 000 рублей.

Фрибеты получили как те, кто заранее ставил на чемпионство команды, так и те, кто сделал ставку уже на гранд-финал. В зачет попадали все пари от 500 рублей, заключенные до начала четвертой карты. Все фрибеты уже поступили на бонусный счет пользователей.

В финале DreamLeague состав PARIVISION в упорной борьбе обыграл Aurora со счетом 3:2. Этот успех принес клубу почти $300 000, а также второе итоговое место в зачете ESL Pro Tour, которое позволит команде напрямую пройти на Esports World Cup — один из двух главных чемпионатов года в дисциплине.

DreamLeague Season 29 проходила в онлайне с 13 по 24 мая. На турнире выступали 16 команд, в том числе и все лидеры сезона. По ходу плей-офф PARIVISION не совершила ни одной осечки, обыграв Team Falcons, Team Liquid и Team Spirit.